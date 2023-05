Muusikko

Muusikko Sakari Helle kuoli sairauskohtaukseen lyhyen hoitokotijakson jälkeen Vantaan Foibe-kartanossa 25. huhtikuuta 2023. Hän oli 75-vuotias, syntynyt Helsingissä 15. toukokuuta 1947.

Päivätyönsä Helle teki työmestarina Suomen kansallismuseossa, mutta jo sitä ennen käynnistyi ura suomalaisen bluesin ensimmäisen sukupolven pioneerina, huuliharpistina, kitaristina ja laulajana.

Taiteilijanimeä Sonny Boy Magnusson käyttänyt Helle tunnettiin useilla lempinimillä, mutta ennen kaikkea Äijänä, joka äijitteli tuttavallisesti kaikkia. Omat lapsetkin olivat ”pikkuäijiä”, ja juttukumppanin tehtävä oli ymmärtää, kenestä äijästä kulloinkin puhuttiin.

Helle kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin toisesta lyseosta 1968 ja jatkoi yliopistoon lukemaan musiikkitiedettä.

Opinnot jäivät kesken, sillä mielen oli jo vallannut blues. Aikakauden suositun brittibluesin ohitse alan harrastajat paneutuivat intohimoisesti afroamerikkalaisten bluesmuusikkojen alkuperäistuotantoon.

Helle oli mukana vuonna 1966 toimintansa aloittaneessa pitkäikäisessä Hojasissa. Vuonna 1968 hän oli yhdessä Albert Järvisen kanssa perustamassa Harpia, jota pidetään maan ensimmäisenä pelkästään bluesia soittaneena yhtyeenä.

Tarinan mukaan Järvinen olisi kehottanut Hellettä keskittymään kitaran asemasta huuliharppuun. Taiteilijanimi Sonny Boy Magnusson syntyi Sonny Boy Williamsonin innoituksesta, aivan kuten Järvisen taiteilijanimi napattiin Albert Kingiltä.

Kun bluesharpun opetusta ei ollut saatavilla, täytyi taito opetella korvakuulolta levyiltä. Osaava ja nopeasti kehittynyt harpisti raivasi tietä instrumentin myöhemmille suomalaistaitajille. Varhaisena kitaristiesikuvana korostui B.B. King, mutta laulajana Äijä tyytyi pidättyväisempään pehmeäsointiseen tulkintaan.

Vuonna 1970 Helle ja Järvinen esiintyivät kiitetysti blueslegenda Muddy Watersin lämmittelijöinä Jussi Raittisen Kulttuuritalolle kokoamassa yhtyeessä. Seuraavana vuonna Helteen huuliharppu soi suomenkielisen kantrin historiallisella esikoisalbumilla Kantri.

Uudelleen nimetty Hojas Blues Band esitti keikoilla englanninkielistä musiikkia, mutta levy-yhtiön vaatimuksesta yhtyeen albumi Sekatyömies (1983) tehtiin suomeksi. Levyä pidetään ensimmäisenä suomenkielisenä bluesalbumina. Tekstit osin omiin, osin amerikkalaisiin lainakappaleisiin teki Juice Leskinen.

Äijän myöhempiä yhtyeitä olivat Too Much Boogie, Uptown Boogie, Cross-Tie Walkers sekä Sonny Boy Magnusson & The Acetones. Turhaa huomiota vältellyt soittaja ei koskaan tehnyt soololevyä, vaikka häntä siihen usein patistettiin.

Sopivassa seurassa Äijä kajautteli mieluusti pikkutuhmia ruotsinkielisiä lauluja ja paneutui hartaasti klezmerin ja Django Reinhardtin maailmoihin.

Kahden pojan syntymän jälkeen Helteet muuttivat vuonna 1983 omakotitaloon Rekolaan.

Mustalaisjazzia soitettiin ahkerasti pihapiirin saunamökissä, joka on toiminut vuosikymmenten ajan treenikämppänä sekä isän että poikien eri musiikkiprojekteille.

Arto Pajukallio