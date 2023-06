Valtiotieteiden tohtori, historiantutkija

Valtiotieteiden tohtori, historiantutkija Elina Katainen kuoli 23. huhtikuuta 2023 Helsingissä pitkään sairastettuaan. Hän oli 66-vuotias, syntynyt Järvenpäässä 14. huhtikuuta 1957. Perheeseen kuuluivat vanhempien lisäksi sisar ja veli sekä sittemmin tytär Tuuli.

Katainen opiskeli maisteriksi (1988) ja väitteli tohtoriksi (2013) tutkimuksella Vapaus, tasa-arvo ja toverillinen rakkaus Helsingin yliopiston poliittisen historian oppituolissa. Jo pro gradu -tutkielma kansandemokraattisten naisten historiasta antoi osviittaa siitä, mitä tuleman piti.

1990-luvun artikkeleillaan Katainen oli mukana tasa-arvoistuvassa ja kansainvälistyvässä historiantutkimusliikkeessä. Hän tuotti muun muassa ensimmäisistä kansanedustajanaisista pienoiselämäkertoja Yksi kamari ‒ kaksi sukupuolta -kokoelmaan (1997) ja osallistui kansainväliseen tutkimukseen artikkelillaan The New Women in the Finnish Communist Women’s Periodicals in the 1920s (1998).

Kataisen kiinnostuksen kohteena olivat jatkossakin etenkin 1920-luvun radikaali naisliike, sen yhteydet Neuvostoliittoon sekä Alexandra Kollontain ja muiden eturivin naistoimijoiden monet roolit. Hän osallistui myös suomalaisen naisliikkeen historian tallentamiseen ja arviointiin, muun muassa toimittajana Oma pöytä -kokoelmassa (2005).

Väitöskirjastaan Katainen sai Vuoden työväentutkimus -palkinnon 2014. Häntä voi perustellusti luonnehtia vasemmistonaisten historian uranuurtajaksi.

Kataista voisi kuvata myös akateemiseksi sekatyöläiseksi. Hän työskenteli arkistossa asiakaspalvelussa, toimitti kirjoja ja lehtiä, teki kielenhuoltoa, penkoi visuaalista materiaalia, kirjoitti tilaustutkimuksia, luennoi koti- ja ulkomailla ja järjesteli asioita tieteellisessä yhdistyksessä, kuten Historian ja perinteen tutkimuksen seurassa, Suomen Historiallisessa Seurassa ja Tutkijaliitossa sekä toimi assistenttina Poliittisen historian laitoksella Helsingin yliopistossa.

Hän osallistui myös historia-aiheisten näyttelyiden tekoon ja antoi asiantuntija-apuaan monenlaisena taustavaikuttajana. Loppuvuosinaan Elina ehti työskennellä myös Tieteentekijöiden liitossa.

Elokuvat ja kuvataide olivat Elinalle tärkeitä. Hänet oli helppo saada mukaan uusiin harrastuksiin kuten ruisleivän tekoon, villiyrttien keruuseen ja antiautoritääriseen taiteentekoon. Ystäväpiirin kollektiivisen kesämökkielämään Elina osallistui useana vuotena. Innokkaana lukijana hän kävi sekä kauno- että tietokirjojen lukupiireissä.

Elina yhdisti kuntoilua ja sosiaalisuutta pelaamalla sulkapalloa ja käymällä uimassa. Hän havainnoi luontoa viljelypalstallaan ja kasvitieteellisessä puutarhassa. Luonnonrakkaudesta kertoo osaltaan se, että valtavina rehottavat huonekasvit tekivät ikkunaverhot tarpeettomiksi.

Laaja ystäväpiiri, entiset opiskelijatoverit ja kollegat jäivät kaipaamaan Elinan myönteistä, huumorintajuista ja pröystäilemätöntä läsnäoloa, johon liittyi oiva havainnointikyky.

Riitta Oittinen

Maria Lähteenmäki

Pirjo Kaihovaara

Kirjoittajat ovat Elina Kataisen ystäviä ja kollegoja.