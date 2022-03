News in Russian | News in Russian

”Venäläisillä tulee myös olla oikeus riippumattomaan tietoon. Tämän takia me kolme pohjoismaista sanomalehteä, Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter ja Politiken, ryhdymme julkaisemaan artikkeleitamme venäjäksi”, kirjoittavat lehtien päätoimittajat yhteisessä kannanotossaan

Eurooppa on muuttunut peruuttamattomasti sen jälkeen kun Venäjä aloitti vihamieliset sotatoimensa. Sota synnyttää päivittäin kysymyksiä, joihin ainoastaan vapaa ja riippumaton lehdistö pystyy löytämään syvällisiä vastauksia.

Tämä on se syy, miksi Venäjän hallinto on pyrkinyt estämään kansalaisiaan saamasta luotettavaa tietoa propagandan sijaan. Käytännössä Venäjän hallinto on pakottanut venäläisen median raportoimaan ainoastaan sellaista tietoa, joka on ”virallisesti hyväksyttyä”.

Seurasimme kauhistuneina, kuinka Venäjän syyttäjäviranomaiset määräsivät lakkautettaviksi viimeiset riippumattomat radio- ja tv-kanavat Dozhdin ja Eho Moskvyn viime viikolla. Sen lisäksi kymmenittäin venäläisiä ja ulkomaalaisia toimittajia on pidätetty heidän raportoidessaan sodanvastaisista mielenosoituksista.

Venäläisillä tulee myös olla oikeus riippumattomaan tietoon. Tragedia Ukrainassa ei välity venäläiselle yleisölle propagandakanavien kautta.

Venäläisten äitien tulee tietää, miten heidän lapsensa lähetetään sotilaina tuntemattomaan. On saatava tietää, kuinka viattomia siviilejä tapetaan ja haavoitetaan ja kuinka miljoonat ukrainalaiset joutuvat pakenemaan kotimaastaan. Kaikkien on saatava tietää, kuinka sota tuhoaa miljoonien ukrainalaisten lapsuuden.

Tämän takia me kolme pohjoismaista sanomalehteä, Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter ja Politiken, ryhdymme julkaisemaan artikkeleitamme venäjäksi.

Haluamme tarjota venäläisille puolueetonta tietoa ja luotettavia uutisia.

Demokratia kuolee pimeydessä. Riippumaton tiedonvälitys on välttämätöntä, jotta voimme ylläpitää toivoa rauhasta ja inhimillisyydestä.

Kaius Niemi, vastaava päätoimittaja, Helsingin Sanomat

Peter Wolodarski, vastaava päätoimittaja, Dagens Nyheter

Christian Jensen, vastaava päätoimittaja, Politiken