Русские, спасающиеся от ужесточающегося режима на родине, едут в поезде ”Аллегро” со слезами на глазах: ”У меня украли мою родную страну”

В зале ожидания на Финляндском вокзале в Петербурге не найти свободного места. Практически все билеты на Аллегро проданы, отправление задерживается на 40 минут.

Люди стоят в очереди на поезд Аллегро на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге в понедельник.

Санкт-Петербург–Выборг–Хельсинки

Прощаться всегда тяжело. Но, когда не знаешь, увидишь ли дорогих людей когда-либо еще, сердце кровью обливается.

Днем в понедельник на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге было много слез. В зале ожидания нет свободного места. Людно, повсюда большие чемоданы. Россияне, отправляющиеся в путь на ”Аллегро”, прощаются с близкими со слезами на глазах.

Среди пассажиров много тех, кто возвращается во Францию и Италию, но также есть и те, кто решил уехать из России ”на неопределенный срок”.

Пара из Москвы решается рассказать о своих планах только, когда мы пересекли границу с Финляндией. Женщина, юрист в частной фирме, и ее супруг направляются в Грузию, потому что жить на родине стало сложно. Пара не знает, вернется ли когда-нибудь в Москву.

Российские пограничники требуют предъявить все наличные доллары, которые есть с собой. Пара предпочла не называть своих имен.

В последнее время на Аллегро практически не достать билет.

В последние дни билетов на Аллегро не достать: очень многие россияне уезжают из страны. Финский кондуктор поезда рассказал «Хельсингин Саномат» в Санкт-Петербурге, что на следующей неделе планируется пустить дополнительные поезда.

Сейчас Аллегро отправляется дважды в день, но на следующей неделе планируется еще и третье отправление. До пандемии Аллегро ходил четыре раза в день в обе стороны.

В вагоне ресторане мы заводим разговор с Еленой. В ее планах сначала пробыть несколько дней в Хельсинки, а оттуда улететь в Малагу. Обратного билета нет.

Почему уезжает? Причина кроется в руководстве страны и неуверенности в будущем.

”От этого человека уже и не знаешь, чего ожидать”, она имеет в виду российского президента.

”Я боюсь, что опустится железный занавес, будут аресты, настанет диктатура и тотальный контроль.”

Дочь Елени живет в Голландии, и Елена боится никогда ее не увидеть. В Санкт-Петербурге Елена работала в большой рекрутинговой фирме, много путешествовала на досуге.

У меня хорошая жизнь, но сейчас то направление, в котором движется Россия, начнает напоминать Белоруссию, страну, в которой она родилась.

В Хельсинки Елена планирует сначала выспаться, собраться с силами. Она не спала уже много дней.

В воскресенье она выходила на протесты в Петербурге. Уже в третий раз. В понедельник собрала только необходимое, документы и вещи, и уехала.

”Мне кажется, что мы все в этом виноваты”, говорит она со слезами на глазах. ”Мы ничего не сделали.”

России она желает смены власти и мира.

У многих большие чемоданы.

Аллегро — один из немногих оставшихся маршрутов, по которым можно попасть из России в Западную Европу. Утро понедельника. Аллегро полон русских, которые направляются в разные части Европы, кто куда: в Германию, Австрию, Голландию, Италию... У многих большие чемоданы.

Большинство сходит в Тиккурила, оттуда в аэропорт.

”Можно путешествовать через Стамбул или Сербию”, рассказала нам молодая петерубурженка Алина. Фамилию она предпочла не называть.

Алина учится в Чехии, у нее есть ”шенген”. А мужчина, с которым она встречается, гражданин третьей страны, живет в Праге.

”Я приехала в Петербург в начале февраля навестить семью. Должна была вернуться только в конце недели, но, так как непонятно, будет ли Аллегро ходить или нет, я решила уехать пораньше”, сказала она.

В дальнейшем Алина хотела бы остаться в Чехии.

В Украине и на Донбассе, в зоне сепаратистов, у нее есть друзья.

Друзья бежали в ЕС, и Алина помогает им с переездом, поиском жилья и работы.

”У знакомых парализованная бабушка в Мариуполе, мы пытаемся вывезти ее оттуда”, говорит она.

О причинах войны она говорит, что ”не любит политику не в каких проявлениях”.

”Мне все равно, кто виноват, я просто хочу, чтоы это все закончилось.”

Многие сходят в Тиккурила.

Один из пассажиров в вагоне-ресторане, работает в России в организации по защите прав человека. Сейчас весь персонал эвакуируют из страны.

В Хельсинки предоставят временное жилье на месяц. Хельсингин Саномат не публикует имени из соображений безопасности.

”Наша организация открыто говорит о войне, затеянной Россией. Эта война нарушает права человека. Мы следим за военными преступлениями российской армии. Мы не объявлены иностранным агентом, но возможности для работы весьма бесперспективны.”

Пассажир участвовал в антивоенных протестах и двояко относится к призывам Запада россиянам выходить на улицы.

”Легко говорить, когда ты в безопасности. Риск слишком велик. Мне уже выписали штраф больше ста евро. Во второй раз придется платить больше тысячи, а в третий меня ждет совсем другое наказание. Жертва должна быть оправдана.”

Когда мы спрашиваем о планах остаться за границей насовсем, у нашего собеседника наворачиваются слезы.

”Мне никогда не хотелось уезжать за границу, даже работать. Сейчас кажется, что это навсегда. У меня украли родину. Наша страна приходит в упадок так быстро, что Россия сейчас и Россия две недели назад — совершенно разные страны.”

Статья впервые опубликована 7.3.2022.