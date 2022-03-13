”Дети, пережившие войну, смогут преодолеть все” — корреспондент газеты ”Хельсингин Саномат” встретился с мамами и детьми в украинской детской больнице

Во время атаки российских войск были обстреляны школы и детские сады. Многие дети погибли и получили ранения.

Сын Натальи Макарий родился в машине скорой помощи и был покрещен в больничном бомбоубежище в Киеве.

Львов

Война – это горе и боль для всех, но насилие и страдания, которые испытывают дети, всегда воспринимаются особо остро. На этот раз жертвами стали миллионы украинских детей.

Восьмилетний Ваня Польский стоит возле детской больницы во Львове со своей бабушкой Марией Зугул. Бабушка привезла Ваню, болеющего раком, на процедуру магнитно-резонансной томографии.

”Про войну я знаю, то что русские пришли сюда завоевать нашу страну, но мы даем отпор”, говорит Ваня, и набирает что-то в телефоне. Он показывает экран, там его любимая игра Brawl Stars.

”Ну да, иногда я играю слишком много.”

Бабушка говорит, что мальчику снятся кошмары о войне. По большей части взрывы.

”Я больше боюсь не за себя, а за своих двоих детей и шестерых внуков”, говорит Зухул.

Мария Зухул привезла на магнитно-резонансную томографию болеющего раком внука Ваню Польского.

Еще до российского нападения в украинских школах обучали навыкам выживания на войне. Помимо математики и чтения дети учились определять разные типы взрывчатых веществ, как действовать в случае эвакуации и как оказывать первую помощь.

Это нападение сильно ударило и по украинским детям. По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере погибло 17 детей, 30 ранены в ходе боевых действий, продолжающихся с 24 февраля. Unicef утвеждает, что количество детей, погибших на войне, вероятно, ”явно больше”, подтвержденных случаев.

По сообщениям украинских властей в пятницу (4.3.), в результате атаки пострадало до 840 детей, 28 погибли.

”Вопрос безопасных гуманитарных коридоров – задача номер один. Что здесь делают дети, женщины и старики?” Об этом вопрошает глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов, сообщает информагентство Associated Press (AP).

Бомбардировки городов представляют одну из самых больших угроз для мирных жителей. Ракеты уже поразили множество гражданских объектов.

”Применение взрывчатых веществ в городах может быстро превратить этот кризис в настоящее бедствие для украинских детей”, говорится в заявлении регионального директора ЮНИСЕФ Афшана Хана. ”Последствия этого катастрофические.”

Мать ухаживает за ребенком во Львовской детской больнице.

Украинские дети рискуют погибнуть, получить травмы, а также стать беженцами. Согласно более ранней оценке ООН, на этой неделе более полумиллиона украинских детей уже были вынуждены бежать от боевых действий в соседние страны. Их число растет день ото дня. По оценкам ООН, приток беженцев в Европу станет самым большим со времен Второй мировой войны.

Проводимые в Украине военные действия непосредственно затрагивают детей: среди прочего, ударам подвергаются школы, детские сады, детские дома и поликлиники. Кроме этого, война разрушает семьи, поскольку матери и дети бегут из страны, а их отцы и мужья остаются на войне.

Во Львовской детской больнице малыша по имени Макарий 12-ти дней от роду кутают в пеленки. На них изображен плюшевый мишка, несущий птичью клетку.

Когда Макарий станет старше, ему останется только недоумевать в каком мире он родился. Его покрестили в бомбоубежище при госпитале в Киеве. Макарий означает ”благословенный”.

Мама Наталья гладит малыша по щечке.

”Он очень смелый.”

Ребенок родился в машине скорой помощи в Киеве. У новорожденного было переохлаждение и он не мог есть. Мать опасалась худшего.

Сейчас ее сердце не нарадуется, что Макария вылечили и он мирно спит в своем конвертике. Несомненно мальчик справится, несмотря на то, что появился на свет в самый разгар бомбардировок.

”Мы из Киева, и я очень переживала за своих детей, когда услышала ужасные звуки взрывов. Я чувствовала себя совершенно беспомощной и не могла поверить, что началось российское вторжение.”

Наталья хочет остаться с семьей в Украине, потому что это ее страна.

”Здесь, во Львове, нам не о чем беспокоиться. Теперь мы в безопасности и живы. У нас все есть.”

Наталья и Макарий 12-ти дней от роду.

В соседней больничной палате новоиспеченная мать Евгения говорит, что родила дочь Алину через два дня после начала нападения России. Евгения бежала из Киева от боев. По ее словам, преждевременные роды были связаны с войной, так как до нападения беременность протекала нормально.

”Дети, пережившие войну, смогут преодолеть все”, говорит она.

Когда в один прекрасный день война закончится и украинцы смогут вернуться в свои дома – если их, конечно, не разбомбили – война для детей не окончится. Исследования показали, что дети, пережившие войну, в дальнейшем имеют более высокий риск развития психических расстройств. К тому же дети войны в больше степени подвержены депрессии и тревоге.

”Не могу ничего сказать о будущем. Но я знаю, что Алина – боец.”

Евгения (справа) с мамой Леной в детской больнице.

Во Львове, на западе Украины, боевые действия не воспринимаются ничем иным, кроме как как усердной подготовкой к войне. Во Львовской детской больнице во время визита ”Хельсингн Саномат” не было недостатка в уходе и медицинских материалах.

Но ситуация иная в зонах настоящих боевых действий. Там дети не получают необходимой помощи.

”Дети рождаются в подвалах, и первое, что они слышат – это звуки бомбежки”, сказала Татьяна Ломакина, глава отдела гуманитарной помощи в Канцелярии президента Украины, сообщает Newsweek.

По словам Евгении в страданиях детей виноват президент России Владимир Путин.

”Путину еще предстоит ответить за свои действия как в этом мире, так и на том свете.”

Врач-акушер Лариса Григоренко говорит, что вызываемый войной стресс может поставить под угрозу благополучные роды будущей матери.

”Молодые мамочки очень чувствительны к звукам сирен и сразу же готовы мчаться в бомбоубежище с ’тревожным чемоданом’. Естественно они чувствуют ответственность за ребенка, но на войне обеспечить безопасность ребенка бывает очень сложно. Это вызывает чувство беспомощности”, говорит Григоренко.

Врач-акушер Лариса Григоренко в Львовской детской больнице в пятницу.

Школа на окраине Львова превратилась в центр размещения беженцев. Шестилетняя Лиза Овчинникова и ее семья бежали сюда от бомбежек в Киеве.

Бабушка Лизы Алла рассказывает, что первые два дня после эвакуации Лиза только плакала. Сейчас, на третий день, девочка успокоилась.

Когда семья уезжала из Киева, по соседству что-то сильно рвануло. Бабушка защищала внуков своим телом.

”Надеюсь, эта война закончится к концу недели, и мы сможем вернуться домой. Мы молимся за наших солдат и чтобы это произошло”, говорит бабушка Алла.

Лиза рядом перебивает ее.

”Мы также молимся за всех женщин на войне!” Лиза дальше.

Лиза говорит, что скучает по другим своим бабушке и дедушке, по дому и друзьям. К счастью семья взяла с собой собаку Keкса. Кекс добросовестно охраняет классную комнату и облаивает гостей, как настоящий сторожевой пес.

Шестилетняя Лиза Овчинникова играет со своей бабушкой Аллой Овчинниковой в школе, переоборудованной в центр размещения беженцев.

Директор школы Ирена Жук говорит, что не обязательно дети ощущают всю серьезность войны. ”Родительский страх также влияет и на детей”, добавляет она.

Он рассказала об 11-летнем мальчике в центре, который ужасно сильно испугался, когда услышал хлопок крышки унитаза. Мальчик принял защитную позу, как его учили. Он испугался, что их снова бомбят.

Волонтеры привезли в школу пакеты с одеждой, игрушками, едой и всем, что может понадобиться беженцам. Кто-то также принес большую сумку с конструктором Lego.

Беженцы, размещенные в школе г. Львов, обеспечиваются питанием в школьной столовой.

В школе делают все возможное, чтобы помочь тем, кто бежит от войны. На кухне, например, оказывает помощь психолог Наталья Хребтюк.

”Дети, которые попадают сюда, напуганы, но обычно приспосабливаются к ситуации. Мы советуем родителям почаще обнимать детей и говорить им, что наша армия сильна, а солдаты храбры”, говорит Хребтюк.

Директор школы Ирена Жук в субботу подготовливает матрасы в центре размещения беженцев во Львове. На доске написано ”Слава Україні!” или ”Слава Украине!”.

Врач-педиатр Лариса Григоренко отправляется в фототерапию проверить младенца.

Маленькая девочка стоит в очереди на украинской границе по пути в Польский Краков в среду 2.3.

Статья впервые опубликована 6.3.2022.

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