Военный городок под Выборгом – печальные новости из Украины: "Они думали, что едут на учения"

Местные женщины говорят, что в гарнизоне Каменка уже сотни сообщений о раненых из их бригады.

Каменка

Воскресный вечер темнеет в поселке Каменка, что на Карельском перешейке, в 34 километрах к юго-востоку от Выборга.

В военном городке с населением в несколько тысяч человек тихо. Во многих казармах свет не горит, а вот в гражданских жилых домах то тут, то там окна освещены.

Каменка – один из самых больших гарнизонов на сопредельной Финляндии территории. Здесь размещена 138-я мотострелковая бригада, солдаты которой были отправлены воевать в Украину.

Жилые дома и даже некоторые магазины в Каменке находятся на огороженной и охраняемой территории военной части, куда нет доступа посторонним. Вокруг разбросаны учебные полигоны бригады.

Но вот небольшая площадь Каменки – это гражданская территория.

”Отсюда всех отправили на Украину”, бросает мужчина лет пятидесяти, направляющийся на площадь, и идет дальше.

Военная часть в Каменке – это около 4 тыс. личного состава, включая не только мотопехоту, но и бронетанковые, артиллерийские, зенитные, инженерные подразделения, войска связи и разведки. Это воинское формирование, которое должно быть способно к самостоятельным военным действиям.

На практике не вся бригада является боеспособной. По всей вероятности, в Украину были направлены два боевых подразделения, каждое из которых насчитывает около 800 человек, вместе с боевой техникой, в т.ч. танки Т72-Б3 и бронетранспортеры МТЛБ, артиллерия и реактивные системы залпового огня.

О действиях бригады в Украине информации мало, но сообщения в социальных сетях говорят о том, что бригада должна быть на Харьковском фронте. Есть сообщения о некоторых потерях техники, например, брошенной под Харьковом зенитной самоходной установке ”Тунгуска”.

” ”Отсюда всех отправили на Украину.”

На площадь выходит женщина, возможно, лет тридцати, Надежда.

”Мой муж – офицер, военнослужащий-контрактник”, говорит она.

”Его отправили на учения под Белгород [граница Харьковской области Украины]. Теперь у меня с ним связь бывает редко.”

Участвует ли муж Надежды в военных действиях в Украине?

”Ну, этого он мне по телефону конечно говорить не будет”, отвечает Надежда.

Она явно волнуется. Как она относится к войне в Украине?

”Надеюсь, все закончится быстро. А еще лучше, если бы это вообще не начиналось.”

Около половины опрошенных отказываются отвечать на вопросы корреспондента HS, потому что ”ничего не знают".

Катя, идущая с площади с маленькой дочерью-дошкольницей, отвечает. Она тоже жена офицера.

”Мой муж был ранен на Украине и сейчас находится в госпитале”, говорит она.

Катя говорила с мужем по телефону. По ее словам, муж не мог ей рассказывать об обстоятельствах своего ранения.

Катя говорит, что он уехал на учения в начале февраля.

”Все знали, что они едут на Украину”, говорит она.

Женщина считает, что война оправдана: Россия вынуждена была что-то предпринять в отношении Украины.

Следующие две женщины, проходящие через площадь, придерживаются противоположной точки зрения.

”Просто ужас. Очень грустно”, комментирует войну одна из них.

Женщины говорят, что их мужья, ”к счастью”, не на фронте, но они знают многих, чьи мужья там. Или были там.

”Мужа моей подруги убили. И лучшего друга Игоря, что работает вот там [в маленьком предприятии]”, говорит одна из женщин, указывая на вывеску на краю площади.

Женщины приводят ужасающие цифры, которые ”Хельсингин Саномат” не может подтвердить. По их словам, 270 раненых солдат бригады госпитализированы в Санкт-Петербурге и еще 80 – должны прибыть в Каменку. По словам женщин, о них было сообщено в военной части.

”Они не знали, что окажутся на войне, думали, что едут на учения”, говорит одна из женщин.

Согласно официальным данным Министерства обороны России, на войне в Украине погибло в общей сложности 498 россиян. По данным американской разведки, российские потери составляют около трех тысяч человек. Украинские источники сообщают, что у российских войск имеются с собой мобильные крематории.

Четверо военнопленных, служивших в Каменке, находятся в списке Министерства обороны Украины. Самый молодой из них – 19-летний Вадим Воробьев.

Согласно российскому законодательству, для участия в военных действиях могут быть отправлены только контрактники, но женщины говорят, что ”наших призывников, которые служат здесь”, также отправляли на Украину.

Организация ”Солдатские матери Санкт-Петербурга” сообщила интернет-изданию ”Медуза”, что к ним обращались матери солдат, которых призвали только в декабре, и они не знают, где находятся их сыновья. Также были заявления о том, что на призывников оказывалось давление с целью заставить их подписать контракт.

”Солдатские матери Санкт-Петербурга” сообщили нам, что иностранным СМИ по данному вопросу они комментариев давать не могут.

Женщины идут за Игорем, у которого погиб друг, чтобы позвать его к нам для интервью.

Тем временем, появляются полицейский и человек в штатском. Кто-то позвонил в полицию. Возможно, бдительный продавец из соседней Камышовки, у которого мы пытались спросить о военной части и солдатах, и который рассматривал номер корреспондентской машины.

Допрос на краю площади занял около получаса. Полицейский ведет себя по-деловому, человек в штатском ругает западные СМИ за ложь.

Хотя все корреспондентские удостоверения и разрешения у нас в порядке, интервью у нас на этом заканчиваются. Нам предложено уехать в Выборг. Другой вариант – проследовать для дальнейшего выяснения в отделение в полиции.

” Согласно российскому законодательству, для участия в военных действиях могут быть отправлены только контрактники, но женщины говорят, что ”наших призывников, которые служат здесь”, также отправляли на Украину.

Еще одна крупная военная часть, располагающаяся вблизи Финляндии, из которой войска были отправлены воевать в Украину, - это 200-я Отдельная арктическая мотострелковая бригада, базирующаяся в Печенге Мурманской области.

Оттуда также были направлены два подразделения, которые ведут боевые действия, по крайней мере, в районе между Сумами и Харьковом.

По информации из Украины, их боевые успехи были катастрофическими. По неподтвержденным данным, одно из подразделений было почти полностью уничтожено.

В социальных сетях представлены десятки уничтоженных или брошенных машин, принадлежащих 200-й бригаде: танки Т80-БВМ, бронетранспортеры МТЛБ, реактивные установки ”Град”, самоходные гаубицы ”Акация” и зенитные самоходные установки.

Бывший начальник разведки Сил обороны Финляндии Пекка Товери, говорит, что российские войска используют неправильную тактику. Войска были посланы для того, чтобы занять территорию, а не вести боевые действия.

”Согласно их собственной доктрине, российские силы должны вести боевые действия более крупными соединениями, полками или бригадами, при массивной неточечной огневой поддержке. Выступая как отдельные батальонные боевые подразделения на узких дорогах, их действия легко будут затруднены, и они будут нести большие потери."

Из Печенги в Украину была также переброшена 61-я отдельная бригада морской пехоты. В воскресенье Украина объявила, что под Харьковом убит командир батальона бригады, подполковник Дмитрий Сафронов.

Сообщается также, что личный состав бригады находился на борту военных кораблей, направлявшихся в Черное море.

Что же касается 80-й бригады, расквартированной в Алакуртти Мурманской области, то об участии ее подразделений в войне в Украине сообщений не поступало. Россия создала эту отдельную арктическую бригаду лишь в 2014 году.

Мы покидаем Каменку в сопровождении другой машины, следующей за нами. Нового света в окнах казарм не зажглось. В расположении части, очевидно, находится некоторое количество молодых вновь прибывших и их инструкторы.

Но в целом у России практически не осталось личного состава в прилегающих к Финляндии районах. Хотя Россия и заявляет об опасности агрессии со стороны Запада, она концентрирует все свои силы на одной соседней стране – Украине.

Статья впервые опубликована 9.3.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.