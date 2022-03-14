По меньшей мере 10 000 украинских беженцев прибывают в Берлин каждый день – репортаж с берлинского вокзала: ”Многие из прибывших очень травмированы”

Поезда, прибывающие из Польши, заполнены измученными и заплаканными людьми, безопасность которых вызывает тревогу.

Берлин

Берлин стал крупнейшим узлом на пути беженцев, бегущих из Украины, и основным направлением для беженцев за пределами соседних с Украиной стран.

Во вторник в Берлин на общественном транспорте прибыло рекордное количество людей, спасающихся от войны в Украине – более 15 тысяч. За последнюю неделю в Берлин ежедневно прибывало около 10 тысяч беженцев. Предполагается, что две трети прибывающих останутся в Берлине.

По словам властей, реальное количество беженцев еще выше, поскольку люди добираются сюда и на своем автотранспорте. Ежедневно в Берлин из Польши прибывает шесть поездов дальнего следования. Беженцам не нужно платить за билеты.

Тысячи людей из Украины ежедневно прибывают в Берлин, так как Берлин – это пункт назначения для поездов и автобусов из Польши.

Бегство от войны – это не история со счастливым концом, когда вы оказываетесь в безопасности. В тесноте вокзала многие из прибывших украинцев очень устали и встревожены. В их глазах стоят слезы.

”Многие из прибывших очень травмированы. В некоторых автобусах, прибывших в Берлин, есть пулевые отверстия”, сказал нам в среду на вокзале Берлина Стефан Штраус, пресс-секретарь отдела интеграции Сената Берлина.

Кроме того, многие из прибывших подвергаются опасности даже после прибытия. Были замечены торговцы людьми, и в начале этой недели полиция Берлина сообщила о нескольких случаях, когда женщинам-беженкам предлагали деньги в обмен на согласие проследовать на ночлег.

Простояв там несколько минут, я и сама получаю сомнительное предложение от незнакомого мужчины, который начинает со слов ”I love you”.

Вокзал патрулируют усиленные наряды полиции, а для детей, прибывающих без родителей, на станции дежурит мобильная группа по защите детей.

Уже добравшись до вокзала, люди получают еду, воду, одежду, бесплатные SIM-карты, инструкции, что делать дальше, и первую помощь, если потребуется.

В среду вечером была открыта отапливаемая ”палатка приема”, установленная Сенатом Берлина, чтобы переместить пункты приема из коридоров вокзала в более контролируемое, безопасное пространство.

В среду на Вашингтонской площади, что у центрального вокзала Берлина была открыта палатка помощи украинским беженцам.

Волонтеры раздают еду и продукты украинским беженцам.

От палатки до центров приема беженцев курсируют автобусы-шаттлы. Как говорит С.Штраус, с начала войны Берлин разместил около 8 тысяч человек в городских помещениях. Другие прибывшие в Берлин, направляются, например, в семьи жителей города.

”В аэропорту Тегель для тех, кто бежит от войны в Украине, обустраивается размещение", сказал Штраус. Здание аэропорта, закрытого в прошлом году, в последнее время использовалось как центр вакцинации.

К выходным Тегель должен быть готов принять около трех тысяч украинцев.

Также планируется построить еще несколько новых крупных центров размещения, что потребует большого количества рабочей силы и быстрого сооружения инфраструктуры. Берлин запросил помощи у Бундесвера.

В среду вечером после специального заседания Сената мэр Берлина Франциска Гиффи заявила, что автобусы, следующие в Берлин, будут перенаправлены и в другие регионы Германии.

Но многие хотят остаться в Берлине. В городе уже проживает большая украинская община.

На главном железнодорожном вокзале Берлина Эмма Шмидт – одна из сотен волонтеров, помогающих беженцам. На станции работает несколько организаций, но Шмидт помогает самостоятельно, а иногда и с друзьями.

Она русская, и у нее есть украинский парень, он все время созванивается со своей бабушкой в Киеве, которая плачет по телефону.

”Бабушка все время плачет. Я здесь, чтобы помочь людям справиться с потрясением”, говорит Эмма.

Эмма Шмидт помогает людям, прибывающим в Берлин из Украины, на центральном вокзале Берлина, обычно до часа ночи.

Она помогает людям из Украины организовать дальнейший проезд, выступает в качестве переводчика. Благодаря желтому жилету люди знают, что к ней можно обратиться за помощью. Работать приходится до пятнадцати часов в сутки.

”Обычно я здесь до часу ночи. Поезда все время опаздывают, обычно на несколько часов.”

Эмма говорит, что люди, сходящие с поезда ночью, усталые, угрюмые и у них много вопросов. Дети плачут.

”Для нас это тоже довольно напряженно. Мы должны держаться , успокаивать людей, когда это необходимо, и сосредоточиться на поиске жилья для прибывающих.”

Для украинцев Эмма, будучи русской, – это прежде всего человек, который помогает. Все благодарны за помощь.

”Тот факт, что я здесь, показывает, что я против политики Путина”, говорит она.

”Это невероятное чувство – иметь возможность помочь.”

Эмма Шмидт также звонит своей бабушке, которая живет в России. Бабушка целыми днями смотрит телевизор и верит тому, что там говорят.

”Я пытаюсь объяснить ей, что это неправда. Но она говорит, что Путин – наш.”

На железнодорожном вокзале Берлина уже более недели идут мероприятия по оказанию помощи беженцам.

Статья впервые опубликована 10.3.2022.

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