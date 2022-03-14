Берлин
Берлин стал крупнейшим узлом на пути беженцев, бегущих из Украины, и основным направлением для беженцев за пределами соседних с Украиной стран.
Во вторник в Берлин на общественном транспорте прибыло рекордное количество людей, спасающихся от войны в Украине – более 15 тысяч. За последнюю неделю в Берлин ежедневно прибывало около 10 тысяч беженцев. Предполагается, что две трети прибывающих останутся в Берлине.
По словам властей, реальное количество беженцев еще выше, поскольку люди добираются сюда и на своем автотранспорте. Ежедневно в Берлин из Польши прибывает шесть поездов дальнего следования. Беженцам не нужно платить за билеты.
Бегство от войны – это не история со счастливым концом, когда вы оказываетесь в безопасности. В тесноте вокзала многие из прибывших украинцев очень устали и встревожены. В их глазах стоят слезы.
”Многие из прибывших очень травмированы. В некоторых автобусах, прибывших в Берлин, есть пулевые отверстия”, сказал нам в среду на вокзале Берлина Стефан Штраус, пресс-секретарь отдела интеграции Сената Берлина.
Кроме того, многие из прибывших подвергаются опасности даже после прибытия. Были замечены торговцы людьми, и в начале этой недели полиция Берлина сообщила о нескольких случаях, когда женщинам-беженкам предлагали деньги в обмен на согласие проследовать на ночлег.
Простояв там несколько минут, я и сама получаю сомнительное предложение от незнакомого мужчины, который начинает со слов ”I love you”.
Вокзал патрулируют усиленные наряды полиции, а для детей, прибывающих без родителей, на станции дежурит мобильная группа по защите детей.
Уже добравшись до вокзала, люди получают еду, воду, одежду, бесплатные SIM-карты, инструкции, что делать дальше, и первую помощь, если потребуется.
В среду вечером была открыта отапливаемая ”палатка приема”, установленная Сенатом Берлина, чтобы переместить пункты приема из коридоров вокзала в более контролируемое, безопасное пространство.
От палатки до центров приема беженцев курсируют автобусы-шаттлы. Как говорит С.Штраус, с начала войны Берлин разместил около 8 тысяч человек в городских помещениях. Другие прибывшие в Берлин, направляются, например, в семьи жителей города.
”В аэропорту Тегель для тех, кто бежит от войны в Украине, обустраивается размещение", сказал Штраус. Здание аэропорта, закрытого в прошлом году, в последнее время использовалось как центр вакцинации.
К выходным Тегель должен быть готов принять около трех тысяч украинцев.
Также планируется построить еще несколько новых крупных центров размещения, что потребует большого количества рабочей силы и быстрого сооружения инфраструктуры. Берлин запросил помощи у Бундесвера.
В среду вечером после специального заседания Сената мэр Берлина Франциска Гиффи заявила, что автобусы, следующие в Берлин, будут перенаправлены и в другие регионы Германии.
Но многие хотят остаться в Берлине. В городе уже проживает большая украинская община.
На главном железнодорожном вокзале Берлина Эмма Шмидт – одна из сотен волонтеров, помогающих беженцам. На станции работает несколько организаций, но Шмидт помогает самостоятельно, а иногда и с друзьями.
Она русская, и у нее есть украинский парень, он все время созванивается со своей бабушкой в Киеве, которая плачет по телефону.
”Бабушка все время плачет. Я здесь, чтобы помочь людям справиться с потрясением”, говорит Эмма.
Она помогает людям из Украины организовать дальнейший проезд, выступает в качестве переводчика. Благодаря желтому жилету люди знают, что к ней можно обратиться за помощью. Работать приходится до пятнадцати часов в сутки.
”Обычно я здесь до часу ночи. Поезда все время опаздывают, обычно на несколько часов.”
Эмма говорит, что люди, сходящие с поезда ночью, усталые, угрюмые и у них много вопросов. Дети плачут.
”Для нас это тоже довольно напряженно. Мы должны держаться , успокаивать людей, когда это необходимо, и сосредоточиться на поиске жилья для прибывающих.”
Для украинцев Эмма, будучи русской, – это прежде всего человек, который помогает. Все благодарны за помощь.
”Тот факт, что я здесь, показывает, что я против политики Путина”, говорит она.
”Это невероятное чувство – иметь возможность помочь.”
Эмма Шмидт также звонит своей бабушке, которая живет в России. Бабушка целыми днями смотрит телевизор и верит тому, что там говорят.
”Я пытаюсь объяснить ей, что это неправда. Но она говорит, что Путин – наш.”
Статья впервые опубликована 10.3.2022.
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