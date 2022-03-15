Путин не осознал, что Украина создала эффективную армию и страна стала более сплоченной, говорит профессор истории Александр Зайцев в интервью ”Хельсингин Саномат” во Львове, Западная Украина.

Львов

”Путин недооценил тот факт, что за восемь лет после кризиса Украина смогла создать эффективную армию и стала более сплоченной”, говорит Александр Зайцев, профессор истории Украинского католического университета, в интервью ХЕЛЬСИНГИН САНОМАТ.

Зайцев имеет в виду 2014 год, когда Россия оккупировала Крымский полуостров Украины и начала военные действия на востоке Украины.

Александр Зайцев, профессор истории Украинского католического университета (Львов).

И вот сегодня итогом этого восьмилетнего посткризисного периода явилось то, что раздробленная ранее страна стала сплоченной. Когда в феврале Россия начала массированное наступление, Украина как государство была уже намного сильнее, чем мог предположить Путин. И нападение вполне может оказаться для Путина роковым просчетом.

Непонятно, почему лидер такой сверхдержавы, как Россия, мог так ошибаться в своей оценке Украины.

”Похоже, что Путин неадекватно оценил реальность. Возможно, это произошло потому, что Путин, как и другие диктаторы, окружил себя людьми, которые будут говорить ему лишь то, что он хочет услышать, и которые боятся говорить ему что-либо, что может его расстроить”, говорит профессор.

Путин, похоже, рассчитывал, что украинцы пожелают объединения с Россией и не окажут такого сильного сопротивления оккупационным силам, какое мы наблюдаем сейчас.

Возможно Путина воодушевила война 2008 года в Грузии и захват Крыма. Для российской военной машины это была легкая прогулка. Но теперь на пути встала сплоченная Украина.

” Путин, как и другие диктаторы, окружил себя людьми, которые будут говорить ему лишь то, что он хочет услышать.

Российский президент заявил, что на востоке Украины происходит геноцид русскоговорящих людей. Чтобы предотвратить это, Путин заявил об отправке в восточную Украину ”миротворческих сил”.

Как и Сталин, Путин использует наглую ложь, чтобы оправдать свое насилие в отношении более слабых и малых.

В 1939 году Советский Союз для вторжения воспользовался ложным предлогом обстрела якобы Финляндией пограничной деревни Майнила. Когда 30 ноября 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, началась 105-дневная Зимняя война, в которой маленькая страна вела оборонительное сражение против превосходящего противника. Тогда и стали говорить о коктейлях Молотова, ”духе зимней войны”, мужестве и упорстве.

Во многих отношениях то, как сражалась Финляндия в той войне, имеет сходство с российским нападением на Украину 24 февраля.

В Финляндии Зимняя война привела нацию к общей цели – победе над врагом. ”Дух Зимней войны” объединил страну, еще разделенную глубокими ранами гражданской войны.

Тот же дух сейчас виден и в Украине, среди граждан явно ощущается национальный подъем, и нет недостатка в добровольцах, когда речь зашла о защите независимости своей страны.

Упорство украинцев было признано.

”Путин полагал, что Россия может просто занять Украину. Вместо этого он столкнулся с противодействующей силой, которую он даже не мог себе представить, – он столкнулся с самим украинским народом. От президента [Владимира] Зеленского до каждого украинца, их бесстрашие, мужество и решимость вдохновляют весь мир. Люди преграждают собой путь танкам, и все встают на защиту своей родины, становясь солдатами – и студенты, и уже ушедшие на пенсию преподаватели”, так говорит о мужестве и несгибаемости украинцев президент США Джо Байден.

Что касается действий государства, Украина ясно показала, что страна хочет быть частью Запада. Среди прочего, Украина стремится к членству как в Европейском Союзе, так и в военном альянсе НАТО.

По мнению профессора истории Зайцева, эта ориентация на Запад отразилась и на настроениях граждан страны.

Когда 30 лет назад Украина обрела независимость, 70% граждан считали, что их идентичность в основном украинская, а 20% – русская. В опросе 2020 года уже 93% считают себя украинцами, и лишь 6% – русскими, говорит он.

”В целом, можно сказать, что никто не сделал больше для укрепления национальной идентичности Украины, чем Путин в 2014 году и сейчас.”

” 30 лет назад 70% граждан считали, что их идентичность в основном украинская. В опросе 2020 года уже 93% считают себя украинцами

Во время Зимней войны финские войска возглавлял Карл Густав Маннергейм, главнокомандующий Силами обороны Финляндии. В Украине эту роль сыграл Зеленский, прошедший жизненный путь от актера до президента.

Зеленский, который стал известен как комик, стал символом национальной идентичности. Это превращение можно сравнить с тем, как если бы Чарли Чаплин вдруг стал военным лидером Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Зеленского видели и в окопах, и демонстративно отвечающим на российскую военную пропаганду видеороликом, снятым на мобильный телефон. Лидерство Зеленского нашло отклик у общественности: рейтинг одобрения президента Украины составляет сегодня 90%.

”Даже бывшие убежденные противники Зеленского теперь поддерживают его. Если он и дальше будет проявлять такое же мужество и решительность, у него есть все шансы войти в историю настоящим национальным лидером”, заявляет профессор.

Способности Зеленского стали известны даже среди финских детей, а его слова оказались эффективным средством в информационной войне. Когда после российского вторжения американцы предложили переправить Зеленского в безопасное место, Зеленский сказал: ”Подвозить надо не меня, а нам – боеприпасы”.

” ”Даже бывшие убежденные противники Зеленского теперь поддерживают его.”

Среди прочего, Путин назвал украинское руководство нацистами, наркоманами и марионетками западных держав. Такими характеристиками Путин, очевидно, пытался создать ложный образ лидеров страны, живущих в параллельной реальности обожающих Путина украинцев. Однако Путин, похоже, сам пребывает в своей собственной параллельной реальности.

Реальность после российского вторжения показала всему миру, что наследие духа Зимней войны живет.

”Все государства в той или иной степени являются конструкциями, и некоторые из них более успешны, чем другие. Украинский национальный проект доказал свою жизнеспособность, и украинцы показывают, что они – сильный народ, готовый с решимостью защищать свою независимость”, говорит Зайцев.

Исход войны в Украине все еще открыт, но вторжение пролило свет на многие вопросы. Так, выявилась истинная сущность Путина и российского руководства, как и воля и готовность украинцев к обороне и борьбе.

”Мы не сдадимся, нас не победить. Мы будем бороться за нашу страну, чего бы это ни стоило”, заявил во вторник (8.3.) президент Зеленский, выступая с видеообращением к британскому парламенту.

Статья впервые опубликована 9.3.2022

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