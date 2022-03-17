Юлия Борух, 23 года, сделала татуировку на ноге со словами из ”Катерины” украинского национального поэта Тараса Шевченко. Автор татуировки Анна Парашутич.

Начатая Россией война ведет к росту ненависти и национального самосознания, разрывая родственные связи. Эксперт: ”На преодоление этого потребуются поколения”.

Львов

”Ненависть.”

Одним коротким словом отвечает 19-летняя Юлия Агеева на вопрос о том, что она чувствует в отношении россиян.

При этом она говорит не только о вооруженных силах РФ или о президенте В.Путине, а обо всем народе, который привыкли считать братским для украинцев.

Это мучительная оценка в устах девушки, которая ранее жила в русскоязычном регионе на востоке Украины, говорила по-русски, слушала русскую музыку, читала в интернете российские блоги.

”Теперь же я хочу избавиться от всего, что связано с русской культурой", говорит Юлия.

Юлия Агеева работает в тату-салоне, где в начале войны размещали людей.

Юлия, из семьи военных, живших в разных частях Украины, работает сейчас в тату-салоне во Львове на западе Украины. Львов не подвергался бомбардировкам в ходе двухнедельной войны, но тень войны и горечь, которую война отбрасывает, ощущается здесь в полную силу.

Львов заполнен до отказа людьми со всей Украины, которые спасаются от российских ракет, снарядов, минометного огня и пуль. Беженцев размещают в семьях, школах, спортивных залах, а в первые дни войны - даже на полу этого тату-салона.

В настоящее время родители Агеевой принимают у себя семь беженцев из восточной Украины. Сотни других нуждающихся в убежище лежат на полу львовского вокзала, их лица объяты ужасом, заплаканы и пусты. Более двух миллионов человек уже прибыли с этой бедой в страны Евросоюза.

Юлия обычно занимается административной работой салона, но неделю назад она тоже села в кресло, чтобы сделать на шее татуировку в виде трезубца – эмблемы украинского герба – в знак патриотизма, который пылает внутри нее.

У Юлии Агеевой на шее трезубец – украинский герб.

И у других тоже такие чувства, включая 23-летнюю Юлию Борух. Она приходит в салон, чтобы сделать татуировку с начальными строками из ”Катерины”, знаменитого стихотворения украинского национального поэта XIX века Тараса Шевченко.

В стихе говорится о том, что чернобровым украинкам должно сторониться москалей.

”Шевченко еще 200 лет назад писал, что русским нельзя верить. И вот это случилось, они солгали и напали на нас”, говорит Борух.

Юлия Борух и татуировщица Анна Парашутич, Львов.

Первые строки стихотворения Тараса Шевченко ”Катерина”: Чернобровые, любитесь, да не с москалями, – москали чужие люди, глумятся над вами.

Беседы с жителями Львова и постоянный поток беженцев, прибывающих в город, действуют отрезвляюще. Похоже, что основы украинско-российских отношений уже в корне подорваны или вот-вот будут подорваны.

В фойе Академического театра им. Леся Курбаса сидит измотанный и расстроенный Максим Денисов, 26 лет, который в прошлой жизни – до трех недель назад – работал аналитиком в туристическом онлайн-сервисе.

Сейчас Максим работает волонтером в центре для беженцев, разместившемся в самом театре. Его глаза наполняются гневом и горечью, когда он начинает говорить о российском вторжении в его страну.

”Они должны заплатить за все, что сделали. Их страна – страна террористов. Это терроризм, это даже нельзя назвать войной”, говорит он, имея в виду многочисленные бомбардировки гражданских объектов.

Денисов говорит, что у него есть российские друзья, которые понимают страдания украинцев и для которых война, развязанная Путиным, – это большой позор. Но много еще и других.

”Люди, которые поддерживают Путина, также несут ответственность за это. Они сами выбрали своего лидера. Бог их покарает. Они понесут кару за свою вину, и они это заслужили”, говорит Денисов.

По данным некоторых опросов, более половины россиян поддерживают вторжение в Украину. Но результаты опросов в России следует воспринимать критически, и мнение россиян может измениться, когда начнут ощущаться западные санкции, а народ будет узнавать больше о характере этой войны.

Волонтер Максим Денисов в центре для беженцев в Театре им. Леся Курбаса во Львове.

Во Львове, конечно, можно услышать и более умеренные оценки россиян. Например, 17-летний студент Светослав Банк считает, что вина за войну лежит исключительно на Путине.

Светослав говорит, что играет в популярную онлайн-игру PUBG с русским парнем, и война не смогла повлиять на их давнюю виртуальную дружбу.

”Для меня простые россияне не являются врагами, врагом является только Путин”, говорит он.

Но такое великодушие, если еще не оказалось, то скоро может оказаться в меньшинстве. Каждая российская бомба, попадающая в больницы, школы и жилые дома, углубляет потрясение от полномасштабного российского вторжения, в которое украинцы отказывались до последнего верить.

Видео: Оркестр ВСУ выступил у вокзала в г. Львове.

Григорий Нижников, старший научный сотрудник финляндского Института внешней политики, прогнозирует, что горечь, порожденная войной, будет сказываться на отношениях между Украиной и Россией и их народами в течение десятилетий. В то же время возник порыв патриотизма, который беспрецедентно сплотил всех в Украине, стране с населением 44 миллиона.

”Потребуется несколько поколений, чтобы устранить нанесенный ущерб. Это крайне важный момент для Украины. Вся двусмысленность относительно того, кто они, исчезла. Они настроены антироссийски и никогда этого не забудут. Эта война окончательно оформила украинскую нацию. И точка”, говорит Нижников в телефонном интервью.

Согласно опросу, проведенному Gradus Research в конце первой недели войны, до 82% украинцев считали, что страна сможет отразить российское вторжение. Три четверти респондентов считают, что в результате войны Украина станет более сильной страной.

По словам Нижникова, особенно болезненно то, что война разрывает семьи, которые живут как в России, так и в Украине. Согласно недавнему опросу, почти у половины украинцев есть родственники в России.

Многие украинцы испытывают большую горечь от того, как их родственники в России "глотают” пропаганду о войне, которой их кормит российское телевидение.

По словам официальной России, соседний народ освобождается от нацистского режима, совершившего геноцид на востоке Украины. А Путин считает, что Украина – это даже не настоящее государство, а ошибка советского вождя В.И.Ленина.

Юлия Агеева из тату-салона, например, рассорилась с сестрой своей русской бабушки, живущей в Тюмени, что в западной Сибири, которая отказывается верить в информацию о российских зверствах в Украине.

”Русским промывают мозги. Они думают, что это неофашисты атакуют гражданские объекты, а российские солдаты защищают от этого украинцев. Сейчас я очень агрессивно настроена по отношению к ним”, говорит Юлия.

Виктория Сакалова (слева) и Людмила Костюкевич бежали во Львов из Одессы.

Людмила Костюкевич, 60 лет, бежавшая из Одессы, рассказывает еще более тревожную версию того же явления. Она рассорилась с Евгением, свои зятем, который уже десять лет живет в Москве, хотя Евгений тоже украинец.

”Я отправила ему видеозаписи взрывов в Харькове и Киеве. Он говорит, не верьте этому, это все ложь, вам промывают мозги”, говорит Костюкевич.

Так, ее зять всерьез верит, что украинцы обстреливали Запорожскую АЭС, и что российские войска находятся там для поддержания мира.

Костюкевич говорит, что много плачет и мало спит. Слезы наворачиваются ей на глаза: ”Когда такое происходит с твоими родными – это даже хуже чем бомба”.

Конечно, отношения между странами и внутри семей подвергались испытаниям и раньше, особенно после вторжения России в Крым в 2014 году и войны на востоке Украины. Согласно опросу, проведенному Rating Group в декабре прошлого года, 72% украинцев назвали Россию враждебным государством, и только 12% считали ее дружественной страной.

Солдаты садятся в киевский поезд на Львовском вокзале в четверг утром.

Владимир Сакало, 35 лет, уборщик, остался без работы из-за войны, с дочкой Вероникой, 6 лет, село Подгорцы в четверг.

По мнению эксперта – Г.Нижникова, – следы нынешней войны придется устранять, а раны залечивать еще долго после того, как стихнут звуки взрывов.

Он считает, что украинцы никогда не примирятся со своими родственниками в России, если те не признают ошибок России.

”Их даже не будут принимать в их собственных семьях. Это настоящая трагедия.”

Нижников также опасается, что позитивный ”дух Зимней войны" (Финской войны 1939-40 гг.), наблюдаемый в Украине и захвативший весь остальной мир, впоследствии может принять более мрачный оттенок. У многих политиков может возникнуть искушение использовать ненависть к России в качестве политического капитала, что не позволит Украине развиваться как государству и сохранит накаленные отношения с Россией.

”Это именно то, чего хочет Путин. Он может использовать это как оправдание того, что украинцы – это враги, мол, если мы не будем продолжать воевать, они нас уничтожат. Этого следует опасаться.”

Статья впервые опубликована 12.3.2022.

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