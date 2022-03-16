Путин и ФСБ – проблемы взаимоотношений? Обильные слухи по поводу разногласий в российском руководстве

Директор Александровского института Маркку Кангаспуро: налицо неверная оценка российским руководством нападения на Украину.

Появились слухи о помещении в России под домашний арест начальника службы ФСБ, отвечающей за разведывательные мероприятия по Украине, а также его заместителя.

Такие источники, как русскоязычное новостное издание ”Медуза”, штаб-квартира которого находится в столице Латвии – Риге, британская газета ”Таймс” и британское радио Би-Би-Си сообщают, что начальник т.н. 5-ой службы внешней разведки ФСБ Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болюха находятся под домашним арестом.

Считается, что служба С.Беседы разрабатывала захват власти в Украине путем смены руководства страны на пророссийское, как пишет Гордон Корера, корреспондент Би-Би-Си, занимающийся вопросами разведки. Но ими не были учтена или доведена до российского руководства возможность того, что украинцы перейдут к сопротивлению.

”Медуза” взяла интервью у Андрея Солдатова и Ирины Бороган, двух экспертов по российским разведывательным структурам, которые сообщили о домашнем аресте. По их словам, причинами задержания являются хищение средств, предназначенных для разведывательной работы в Украине, и предоставление заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине.

”Похоже, что после двух недель войны Путин наконец понял, что его просто ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разгневать лидера, предоставляла ему то, что он просто хотел услышать”, считают Солдатов и Бороган.

”Если утверждения об их аресте соответствуют действительности, это говорит о том, что Путин серьезно обеспокоен ролью ФСБ в военной кампании и что в высшем руководстве ФСБ могут произойти значительные изменения”, заявил западный официальный источник, сообщает Би-би-си.

Би-би-си также сообщила, что большое количество разведданных, полученных Западом о планах России напасть на Украину, может также вызвать в Кремле опасения по поводу шпионажа.

Так назревает ли кризис отношений между российским руководством и спецслужбами?

Маркку Кангаспуро.

Маркку Кангаспуро, директор Александровского института Хельсинкского университета, отмечает, что на войне к подобной информации следует относиться критически, поскольку существует огромное количество попыток влияния и воздействия.

”Эти слухи крайне интересны, и проверить их непросто”, говорит Кангаспуро в интервью ”Хельсингин Саномат”.

”Но учитывая то, как разворачиваются события, не исключено, что они могут оказаться правдой.”

Роль ФСБ в Украине уже давно заключается в сборе информации о настроениях народа и лиц, принимающих решения, а также о военных приготовлениях Украины. Службой внешней разведки эта информация использовалась для проведения анализа, на котором, безусловно, частично основывалось решение России о нападении, говорит Кангаспуро.

И тогда нападение пошло не по плану, а то, что должно было стать быстрой ”спецоперацией”, затянулось и осложнилось, превратившись в жестокую войну.

”Оценка российским руководством общей ситуации была явно неверной”, говорит Кангаспуро.

”И теперь нужно найти виновных, подровнять ряды и блокировать критику, но, с другой стороны, раскол на внутреннем фронте выглядит не самым лучшим образом.”

Кангаспуро считает возможным, что Путину была предоставлена ложная информация о ситуации в Украине, подкрепившая решение о вторжении, из-за желания угодить лидеру. В равной степени возможно, что спецслужбы пытались передать правильную информацию, которая не вписывалась в картину мира самого Путина.

С этой точки зрения интересно взглянуть на транслировавшуюся по телевидению встречу перед нападением, на которой Путин обратился к членам Совета Безопасности, чтобы те выступили в поддержку независимости сепаратистских регионов Украины. На этой встрече начальник СВР Сергей Нарышкин заметно нервничал.

Скриншот видео в Youtube. Владимир Путин и начальник СВР Сергей Нарышкин.

”Нарышкин был настолько вне себя, что не мог вымолвить и слова”, отмечает Кангаспуро, недоумевая, почему эта постыдная сцена все-таки была показана всему миру.

”Имелась ли у служб безопасности и разведки правильная аналитика для аргументации против нападения?”

По словам Кангаспуро, подозрение в растрате средств также является веской причиной для домашнего ареста.

”Мы уже знаем, что в армии происходило воровство средств, например, продавая бензин из сосредоточенных на границе танков, что помешало им провести наступление так, как было задумано. Такие вещи – это прерогатива ФСБ.”

Существует множество других слухов о разладе внутри российского режима.

Так, курсирует информация, что министр иностранных дел Сергей Лавров подавал в отставку еще до нападения на Украину, но просьба не была удовлетворена. Достоверность этого слуха также неизвестна, но Кангаспуро считает, что это вполне логично.

”По крайней мере, в министерстве иностранных дел ему было хорошо известно, какой будет реакция Запада на нападение.”

Еще один слух касается возможных намерений совершить госпереворот со стороны министра обороны России Сергея Шойгу.

”Это была утечка от американцев, без сомнения, чтобы запутать ситуацию в российском руководстве”, считает Кангаспуро.

”Конечно, из-за слухов такой переворот стало осуществить невозможно.”

Статья впервые опубликована 12.3.2022.

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