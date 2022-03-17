Жизнь в Петербурге за последние пару недель несомненно поменялась. Как минимум, дважды… В первые дни после вторжения на Украину в воздухе буквально царили шок и смятение.
Даже самые ярые сторонники Путина не были готовы к тому, что российская армия будет вести полноценные боевые действия далеко за пределами границ ЛНР и ДНР. Как на всё это реагировать – многим было непонятно…
Сейчас – после почти 20-ти дней сражений – атмосфера изменилась. Создаётся ощущение, что каждый нашёл своё место на этой войне: определился со своими взглядами и гражданской позицией.
В первые дни ”спецоперации” в Петербурге (и не только) было значительно больше антивоенных призывов, чем сейчас. Я лично видел огромную надпись ”НЕТ ВОЙНЕ”, написанную красной краской на снегу прямо по центру замёрзшей реки Карповки. Или юного курьера популярной службы доставки, на ярко-жёлтой сумке которого красовался аналогичный лозунг. Десятки изображений из разных частей страны с призывом остановить бойню валились из многочисленных соцсетей .
Сейчас вы вряд ли найдёте примеры столь публичного и открытого пацифизма. Зато появились многочисленные Zнаки в поддержку военной операции.
Петербуржцы любят использовать личные автомобили в качестве холста для выражения своих мыслей и эмоций. Они ездят с национальными флагами в дни государственных праздников и меняют их на сине-бело-голубые цвета ”Зенита” в честь побед футбольной команды. Нередко на стекле можно увидеть даже подобные абсолютно личные сообщения: ”Любимая! Спасибо за сына (дочь)!”.
Но больше всего примеров автомобильно-плакатного искусства посвящены Великой Отечественной войне: ”Спасибо деду за победу” или ”1941–1945! Можем повторить!”. Кстати, последний лозунг весьма примечателен и мы обязательно ещё вернёмся к нему в одном из следующих материалов.
В эти дни на улицах изредка встречаются машины, несущие на своих окнах или дверях литеру Z. Случайность или нет, но подавляющее большинство из них – это большие дорогие внедорожники. Быть может, потому что они и впрямь больше всего похожи на танки? В интернете можно найти видео как несколько молодых людей избивают шофёра грузовика с Z-cимволикой на двери, однако мы не можем подтвердить, что именно этот знак стал причиной драки.
Надпись ”Za МИР” есть и на некоторых маршрутах общественного транспорта. Руководитель одного из частных предприятий, занимающихся автобусными перевозками, распорядился оснастить такими лозунгами (напечатанными на цветном принтере на листе А4) все свои машины. Результат неоднозначный – некоторые листы ещё висят, многие были вырваны в течение одного-двух дней.
”Бумага наклеена изнутри, поэтому её нетрудно отодрать незаметно”, говорит водитель автобуса Мансур.
”но у меня было иначе: высокий молодой человек сделал это громко и публично. Пассажиров в этот момент было немного, некоторые ему аплодировали. Я тоже не собирался его останавливать. Моё дело – крутить баранку. Я вообще не местный и политикой не интересуюсь.”
А вот его коллега Владимир признался, что снял ”Za МИР” самостоятельно, между рейсами: ”Не хочу водить машину с такой надписью! Эта война – кошмар и преступление. Я не хочу иметь с этим ничего общего.”
Я пересел в другую маршрутку, чтобы добраться до ближайшей станции метро. У неё на окне красовался лист с надписью ”Za МИР”, а на спинке одного из пассажирских сидений – написанное ручкой ”НЕТ ВОЙНЕ”.
Петербургское метро – пожалуй, самая ”Про-Путинская” часть городской инфраструктуры. Знак Z можно найти здесь в самых разных формах и вариациях, даже на электронной схеме метрополитена на станции ”Гостиный Двор”. Сотрудники носят георгиевские ленточки. Хотя до Дня Победы, которому они всегда были посвящены, ещё почти два месяца.
В вагонах всё как обычно. Каждый – в своём смартфоне. Юная девушка рядом со мной листает новостную ленту белорусского оппозиционного издания Nexta (это был последний день до полной блокировки Инстаграма в России). На экране мелькают руины, танки и Зеленский.
Вдруг она понимает, что мой взгляд направлен туда же. Она явно напугана: прячет телефон и выходит из вагона на ближайшей остановке.
В этом же вагоне – ещё одна примечательная персона: девушка лет 25-ти с ярко-выраженным жёлто-синим маникюром! Её зовут Светлана, и она с гордостью признаёт, что сделала это намеренно. Света даже разрешает мне публиковать эту фотографию ”где вам угодно” с условием, что не будет видно её лица. Интересно, что она не одинока в этом ”маникюрном протесте”.
Я сразу вспомнил женщину совершенно другого поколения, с которой общался в самом начале войны. 66-летний экономист одного из петербургских вузов тогда не скрывала слёз: ”Дети погибают! Это настоящий ад: не люди, а чудовища!”
Вскоре она вместе с мужем переехала в их квартиру в одной из стран Европы. Но перед этим выкрасила ногти в украинские цвета.
Статья впервые опубликована 16.3.2022.
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