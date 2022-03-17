ХЕЛЬСИНГИН САНОМАТ публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Жизнь в Петербурге за последние пару недель несомненно поменялась. Как минимум, дважды… В первые дни после вторжения на Украину в воздухе буквально царили шок и смятение.

Даже самые ярые сторонники Путина не были готовы к тому, что российская армия будет вести полноценные боевые действия далеко за пределами границ ЛНР и ДНР. Как на всё это реагировать – многим было непонятно…

Сейчас – после почти 20-ти дней сражений – атмосфера изменилась. Создаётся ощущение, что каждый нашёл своё место на этой войне: определился со своими взглядами и гражданской позицией.

В первые дни ”спецоперации” в Петербурге (и не только) было значительно больше антивоенных призывов, чем сейчас. Я лично видел огромную надпись ”НЕТ ВОЙНЕ”, написанную красной краской на снегу прямо по центру замёрзшей реки Карповки. Или юного курьера популярной службы доставки, на ярко-жёлтой сумке которого красовался аналогичный лозунг. Десятки изображений из разных частей страны с призывом остановить бойню валились из многочисленных соцсетей .

Сейчас вы вряд ли найдёте примеры столь публичного и открытого пацифизма. Зато появились многочисленные Zнаки в поддержку военной операции.

Городское движение в Петербурге. Z на окне автомобиля.

Петербуржцы любят использовать личные автомобили в качестве холста для выражения своих мыслей и эмоций. Они ездят с национальными флагами в дни государственных праздников и меняют их на сине-бело-голубые цвета ”Зенита” в честь побед футбольной команды. Нередко на стекле можно увидеть даже подобные абсолютно личные сообщения: ”Любимая! Спасибо за сына (дочь)!”.

Но больше всего примеров автомобильно-плакатного искусства посвящены Великой Отечественной войне: ”Спасибо деду за победу” или ”1941–1945! Можем повторить!”. Кстати, последний лозунг весьма примечателен и мы обязательно ещё вернёмся к нему в одном из следующих материалов.

В эти дни на улицах изредка встречаются машины, несущие на своих окнах или дверях литеру Z. Случайность или нет, но подавляющее большинство из них – это большие дорогие внедорожники. Быть может, потому что они и впрямь больше всего похожи на танки? В интернете можно найти видео как несколько молодых людей избивают шофёра грузовика с Z-cимволикой на двери, однако мы не можем подтвердить, что именно этот знак стал причиной драки.

Надпись ”Za МИР” есть и на некоторых маршрутах общественного транспорта. Руководитель одного из частных предприятий, занимающихся автобусными перевозками, распорядился оснастить такими лозунгами (напечатанными на цветном принтере на листе А4) все свои машины. Результат неоднозначный – некоторые листы ещё висят, многие были вырваны в течение одного-двух дней.

Сорванный призыв ”За МИР”.

”Бумага наклеена изнутри, поэтому её нетрудно отодрать незаметно”, говорит водитель автобуса Мансур.

”но у меня было иначе: высокий молодой человек сделал это громко и публично. Пассажиров в этот момент было немного, некоторые ему аплодировали. Я тоже не собирался его останавливать. Моё дело – крутить баранку. Я вообще не местный и политикой не интересуюсь.”

А вот его коллега Владимир признался, что снял ”Za МИР” самостоятельно, между рейсами: ”Не хочу водить машину с такой надписью! Эта война – кошмар и преступление. Я не хочу иметь с этим ничего общего.”

Я пересел в другую маршрутку, чтобы добраться до ближайшей станции метро. У неё на окне красовался лист с надписью ”Za МИР”, а на спинке одного из пассажирских сидений – написанное ручкой ”НЕТ ВОЙНЕ”.

На спинке сиденья в автобусе написано НЕТ ВОЙНЕ.

Петербургское метро – пожалуй, самая ”Про-Путинская” часть городской инфраструктуры. Знак Z можно найти здесь в самых разных формах и вариациях, даже на электронной схеме метрополитена на станции ”Гостиный Двор”. Сотрудники носят георгиевские ленточки. Хотя до Дня Победы, которому они всегда были посвящены, ещё почти два месяца.

Станция метро ”Гостиный двор".

Карта метро.

В вагонах всё как обычно. Каждый – в своём смартфоне. Юная девушка рядом со мной листает новостную ленту белорусского оппозиционного издания Nexta (это был последний день до полной блокировки Инстаграма в России). На экране мелькают руины, танки и Зеленский.

Вдруг она понимает, что мой взгляд направлен туда же. Она явно напугана: прячет телефон и выходит из вагона на ближайшей остановке.

В этом же вагоне – ещё одна примечательная персона: девушка лет 25-ти с ярко-выраженным жёлто-синим маникюром! Её зовут Светлана, и она с гордостью признаёт, что сделала это намеренно. Света даже разрешает мне публиковать эту фотографию ”где вам угодно” с условием, что не будет видно её лица. Интересно, что она не одинока в этом ”маникюрном протесте”.

У Светланы сине-желтый маникюр.

Я сразу вспомнил женщину совершенно другого поколения, с которой общался в самом начале войны. 66-летний экономист одного из петербургских вузов тогда не скрывала слёз: ”Дети погибают! Это настоящий ад: не люди, а чудовища!”

Вскоре она вместе с мужем переехала в их квартиру в одной из стран Европы. Но перед этим выкрасила ногти в украинские цвета.

Статья впервые опубликована 16.3.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.