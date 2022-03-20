Хмельницкий
Вся площадь пола и уровней храма покрыта матрасами, одеялами и подушками. И на хорах тоже матрасы, одеяла, подушки. Вся церковь превратилась в огромную спальню. На стене у церковной сцены мигает обрамленный светодиодами крест.
Помещения воскресной школы превращены в детскую спальню, столовую и прачечную. В туалетах оборудован душевой угол, коридоры и шкафы заполнены гуманитарной помощью – тут и банки с вареньем, и теплая одежда. На кухне готовят борщ с пампушками для тех, кого судьба направляет к вратам этой церкви.
Пока мы в Финляндии, да и во всем мире еще пытались оценивать вероятность нападения России на Украину, хмельницкая церковь ”Заря жизни” уже неделями готовилась к тяжелым испытаниям.
Пастор евангелической церкви 50-летний Ростислав Кудин говорит, что церковь и прихожане обратились к местным людям с призывом в случае войны начать принимать у себя беженцев. Так было и в 2014 году, когда Россия захватила Крым и начала войну на востоке Украины.
Но никто не мог и думать, что случится такое...
Первоначально церковь обустроила около 35 мест для людей, спасающихся от войны, и несколько близлежащих домов объявили о своей готовности принять эвакуированных.
Но люди начали прибывать в огромных количествах со всего восточного Приднепровья и Черноморского побережья: из Киева, Харькова, Сум, Мариуполя и многих других мест, которые заполняют вечерние новости.
Теперь церковь превращена в спальню на 230 человек. В один угол поставили клетки для животных, так как многие прибывают вместе со своими кошками и собаками. Если животных выпускать погулять, то это вызывает постоянные поиски, отнимающие много времени, и всеобщий хаос.
”Иногда похоже на Ноев ковчег”, со смехом говорит пастор.
В некоторые ночи по шесть человек спали в кабинете пастора, когда помещения церкви были заполнено до отказа. Местные жители, рестораны и другие предприятия щедро жертвовали деньги и полезные вещи на оказание помощи беженцам.
Предложения принять беженцев поступали отовсюду, даже из Бразилии. Кажется, все в мире хотят помочь 44-миллионному народу Украины.
Не было недостатка и в добровольцах. Ежедневно беженцам помогают по 20 волонтеров. Один из них – бывший главарь ОПГ, 57-летний Игорь Денисов. Он говорит, что 21 год был наркоманом и восемь лет отсидел в тюрьме.
”Торговля наркотиками, грабежи, рэкет”, говорит он, описывая свою прошлую жизнь.
Двадцать лет назад на службах в церкви ”Заря жизни” у него произошло пробуждение, и он решил основать Центр посещения Сиона, который помогает бывшим заключенным и наркоманам.
”Эта церковь спасла меня.”
Теперь настала его очередь спасать других. Денисов говорит, усмехаясь, что его опыт криминального авторитета научил его ценным организаторским навыкам.
Хмельницкий – важный узел в центре западной Украины, где беженцам необходимо место, чтобы остановиться во время многодневных переездов. Более 2,8 миллиона человек уже бежали из Украины за границу, но внутренняя нагрузка еще тяжелее.
В конце прошлой недели УВКБ ООН сообщило, что в Украине насчитывается по меньшей мере 1,85 миллиона внутренне перемещенных лиц. Кроме того, война непосредственно затронула жизни по меньшей мере 12,65 млн. человек. Сотни тысяч домов остались без воды, электричества и отопления.
Работа по оказанию помощи в этой церкви очень важна, но в конечном итоге это лишь капля в море. В Украине и за ее пределами проходят тысячи и тысячи подобных операций.
Пастор Кудин говорит, что люди приходили к дверям его церкви, потрясенные взрывами бомб и ракет. Дети с клаустрофобией бежали в бомбоубежища, напуганные сигналами воздушной тревоги. Одна женщина от взрыва была просто контужена, на некоторое время оглохла и потеряла способность говорить.
”Люди в страхе, смятении и отчаянии. У них застывшие лица. Они покинули свои дома и спасаются бегством”, говорит Кудин.
Вечером в прошлую субботу церковь почти опустела, так как все беженцы отправились дальше, многие из них в Польшу, а оттуда в другие страны ЕС. Но в храме остались двое, отец и сын, которые не знают, что им делать дальше.
Константин Мирошниченко, 54-летний отец, из города Изюм на северо-востоке Украины, сказал, что он и его семья, а также семья его 28-летнего сына Никиты бежали после того, как бомбы разрушили два жилых дома рядом с домом Константина.
Сначала он говорит, что в результате обстрела соседних домов погибли девять человек. Но потом он начал мысленно перебирать жильцов домов и пришел к выводу, что были убиты шесть взрослых и двое детей.
”Восемь погибли”, уточняет он.
Непонятное число погибших отражает тот факт, что никто точно не знает, сколько мирных жителей было убито в ходе российского нападения. По оценкам ООН, на понедельник погибло по меньшей мере 636 человек, в то время как украинская сторона уже давно заявляла о более чем двух тысячах. Только в осажденном Мариуполе, по оценкам властей, погибло более 2 500 жителей и еще тысячи получили ранения.
Мирошниченко показывает видео и фотографии, сделанные его мобильным телефоном. На них видны полностью разрушенные здания и огромная воронка от бомбы. Это еще одно доказательство обвинений в том, что стратегия российских вооруженных сил предусматривает неизбирательные убийства и террор в отношении гражданского населения.
Но фотографии также служат показателем того, что жизнь продолжается. Мирошниченко растроган, снимает очки и вытирает глаза после показа видео о бомбоубежище, где они праздновали день рождения дочери.
Константин и Никита Мирошниченко остались теперь тут одни, отправив на польскую границу шестерых членов своей семьи: женщин и детей. Возможно, мужчины пойдут по призыву защищать свою страну.
”Каждый день планы меняются. Может быть, мы вернемся домой?” рассуждает Константин.
Три недели назад он был владельцем магазина бытовых товаров в Изюме, городе с населением около 45 тыс. человек.
”А теперь я здесь”, с грустью говорит он.
Рядом с церковью ”Заря жизни” находится еще одна церковь, в которой размещаются беженцы – Христиан-пятидесятников. Здесь приют находят до трехсот беженцев.
В вестибюле церкви 62-летний пастор Павел Сивец достает из кармана мобильный телефон и показывает сделанные им фотографии, которые являются еще одним доказательством военных преступлений в России.
На смартфонах украинцев уже столько доказательств, что ни один суд не сможет их перебрать. Такова ситуация после трех недель войны.
На фотографиях Сивец показывает два эвакуационных автобуса, зеленый и белый, с разных ракурсов, с разбитыми или пробитыми пулями окнами. Автобусы из Харькова прибыли на стоянку у церкви четырьмя днями ранее. Чудесным образом в результате обстрела никто не погиб и не был ранен.
Всего в автобусах находилось 30 человек, около половины из них – дети.
”Страх, ужас и огромное облегчение”, говорит пастор, рассказывая о впечатлениях пассажиров этих автобусов.
Сивец говорит, что сейчас люди переживают испытания, и духовная работа трудна. Так, среди ужасов войны непросто помнить учение Иисуса о том, что мы должны возлюбить и врагов наших.
Пытаюсь говорить людям: ”Не позволяйте ненависти заполнить ваше сердце, ибо она растлит вас. Месть принадлежит Богу. Господь воздаст по заслугам”, говорит Сивец.
Статья впервые опубликована 15.3.2022.
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