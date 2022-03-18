Сайт РБК сообщил о случае с Марией Овсянниковой, но чтобы избежать возбуждения дела затушевал на экране текст плаката, показанного ею в эфире.

Журналист Михаил о писанных и неписанных правилах российских СМИ: ”Третий раз на моей памяти мы вынуждены исключать украинских исполнителей из нашего плейлиста”, говорит музыкальный редактор российской радиостанции.

”Мы все пошли на сделку со своей совестью коли продолжаем работать в государственных российских СМИ”, часто говорит мой друг и коллега Артём, 41 год.

Его сделка, возможно, не столь тяжела как у сотрудников каналов НТВ или ”Россия 24”.

” Запрещено писать о тех звёздах, которые открыто выступали или выступают против Путина.

Артём – журналист, который более 20 лет пишет про музыку и культуру. Однако даже в этих прекрасных областях российские журналисты вынуждены держать ”нос по ветру”.

”Запрещено писать о тех звёздах, которые открыто выступали или выступают против Путина”, продолжает Артём.

"Нет проблем, если артист не проявляет никакого интереса к политике. Также нет проблем, если он позволяет себе определённую критику российской жизни и политической системы. Но как только ты позволишь себе персональную критику в адрес Владимира Владимировича – ты немедленно окажешься вышвырнут из профессии. Твои концерты будут отменяться по самым невероятным причинам, а российская пресса о тебе забудет.”

Артём несомненно прав. Не будучи большим специалистом по части российской музыки, я всё-таки могу подтвердить, что на современных российских ФМ-станциях редко можно услышать, например, Андрея Макаревича.

Хотя легендарная группа ”Машина времени” была очень популярна с конца 1970-х вплоть до знаменитого спора её фронтмена с Путиным в 2014 году когда Макаревич выступил с резким осуждением аннексии Крыма.

Андрей Макаревич в 2015 г.

И это было ещё до войны. Сейчас ситуация хуже. Как и во всех других областях российской жизни.

”Третий раз на моей памяти мы вынуждены исключать украинских исполнителей из нашего плейлиста”, признаёт Марина, 51, музыкальный редактор одной из российских радиостанций. "Я никогда не видела никаких писем на этот счёт. Просто приходил главный редактор и говорил, что это больше нельзя крутить в эфире.”

В отличие от Марины у меня есть письменные свидетельства подобных отношений между государством и ”независимой” печатью. В распоряжении редакции есть 6-страничный документ от Администрации Президента России, разосланный руководителям ведущих спортивных изданий страны.

В нём даются чёткие указания – как нужно освещать историю ВАДА, РУСАДА, манипуляций с допингом на Олимпиаде в Сочи и после неё. Этот документ датируется концом 2019 года.

” у меня есть письменные свидетельства подобных отношений между государством и ”независимой” печатью.

А это уже из 2022-го: ”Просьба провести беседы со своими сотрудниками в отношении их активности в соц. сетях: не публиковать, не высказывать свою позицию, не лайкать инфо в отношении происходящего и воздерживаться от каких-либо комментариев. Котики, еда, увлечения, наряды и прочие нейтральные истории, пожалуйста.”

Электронное письмо из большого медиа-холдинга руководителям подразделений, отправленное в конце февраля.

Тем временем, телеканал ”Санкт-Петербург” готовится к 10-часовому телемарафону, посвящённому 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Он будет идти в эфире с 12 до 22 в ближайшую пятницу, 18 марта.

Затем зрителям предложат ”Митинг-концерт Концерт в поддержку бойцов, участвующих в освобождении Донбасса и спецоперации на Украине”.

Представление называется ”Русская весна”.

Статья впервые опубликована 17.3.2022.

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