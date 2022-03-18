После эпического и бесславного поражения можно представить три базовых сценария последующих событий, из которых ни один не приносит России победу, пишет московский политолог и журналист Кирилл Рогов.

Война Путина против Украины проиграна. В этом нет никаких сомнений. Очевидно, что у российских войск нет подразделений, способных профессионально захватывать города, избегая масштабных потерь, а те, что есть, не горят желанием это делать.

Кампания была рассчитана на блицкриг и принуждение к капитуляции. Считалось, видимо, что, когда эта армада тяжелой военной техники зайдет на территорию Украины, подавит ее самые дееспособные части, ПВО и авиацию, Украине ничего другого не останется, как капитулировать. Но, даже если представить сегодня уже почти невозможное: что в ближайшее время под новым натиском Зеленский и вся Украина сдаются, приняв условия Путина, а тряпичный Янукович становится президентом в Киеве, даже в этом случае русские уходят оттуда через полгода. Бесславно и позорно. И война все равно проиграна.

При этом мало кому из правителей удавалось когда-либо в истории за столь короткое время нанести своей стране такой экономический ущерб, который нанес Владимир Путин российской экономике (в общем, неплохо себя чувствовавшей до вторжения, даже несмотря на прежние пакеты санкций).

Это как расстрелять себе ноги в упор из крупнокалиберного пулемета. Назло тетке. Чтоб больше не запрещала сморкаться в занавеску.

Причина этого эпического и бесславного поражения – неверный расчёт, epic fail. Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости. Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности. Ошибкой было представление о качестве российской армии. И, наконец, главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы не нация. Четыре ошибки при принятии одного решения – это слишком много.

Война в том победоносном смысле, в каком она нужна была Путину, уже проиграна. И на сегодня можно представить себе три базовых сценария последующих событий.

Первый, наиболее опасный состоит в том, что, чтобы избежать поражения, Путин применяет оружие массового поражения (например, производит тактический ядерный удар), стремясь обилием жертв принудить Украину к миру. Риторически это будет, как всегда, оформлено ссылкой на ”американский прецедент”: мол, США, чтобы закончить войну с Японией, сделали это, и вот мы тоже сделали это, чтобы закончить войну.

Этот вариант выводит нас (может быть, не сразу) на совсем страшные сценарии третьей мировой войны с использованием стратегического ядерного арсенала. В то же время все более ясно вырисовывающаяся перспектива стратегического поражения России делает все более вероятным, что такому развитию событий окажут сопротивление военные. Однако он остается на повестке дня.

” И война все равно проиграна.

Второй сценарий состоит в том, что российские войска вынуждены уйти из Украины, причем этот уход принимает достаточно дезорганизованный характер. Поражение становится очевидным внутри России. При этом управление и экономическая жизнь в стране парализованы. Элиты и средний класс взбешены нанесенным им этой авантюрой ущербом. Риторика пропаганды, меняющей ориентиры и объяснения событий на ходу, теряет эффективность и убедительность. Смягчить урон санкций и отыграть хотя бы часть их назад можно лишь сместив Путина. В итоге, Путин теряет власть тем или иным образом.

Наконец, третий сценарий состоит в том, что российские войска уходят с территории Украины. Российским телезрителям показывают ”восстанавливающийся Донбас”, который расширил свою территорию и теперь ”дети в Донецке могут спать спокойно, не опасаясь обстрелов с украинской стороны”. Путин заявляет, что основные цели операции достигнуты, Украину ”принудили к миру” и сорвали ее наступление на Донецкую и Луганскую республики, которое планировалось. Собранные для этого украинские силы разбиты. Биологическая лаборатория и работы по производству ядерной бомбы, якобы ведшиеся в Украине, уничтожены. В результате, Путину удается сохранить власть и повиновение элит. Россия превращается в такую северную ирано-туркмению: беднеющую автаркию, отгороженную ”железным занавесом” от Запада и репрессивную по отношению к собственному населению страну.

В каждом из вариантов много развилок и неопределенностей. Но я не вижу четвертого базового сценария. Россия проиграла эту несправедливую, безумную войну, у которой просто не было никакого повода.

И которая стала еще одной, масштабной демонстрацией того, какой колоссальный разрушительный потенциал заключен в авторитарном правлении, при отсутствии сдержек и противовесов и свободы информации.

Автор – московский политолог и журналист. Представленные в статье мнения являются личными взглядами автора, не позицией Хельсингин Саномат.

Статья впервые опубликована 16.3.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.