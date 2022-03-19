События войны в Украине не позволяют делать далеко идущие выводы о возможностях российских вооруженных сил, считает проф. Антти Паронен, Университет национальной обороны Финляндии.

Масштабная агрессивная война, которую Россия начала в Украине, не пошла по первоначальным планам, и с самого начала были допущены серьезные ошибки, говорят практически все западные эксперты.

В прошлую среду Министерством обороны Великобритании был проведен анализ, показывающий, что российские войска в Украине практически не продвигаются на местности и сосредоточены на движении лишь вдоль дорог. Продвижение ВС РФ замедлено, в частности, ввиду того, что украинцами уничтожен ряд мостов.

По данным Министерства обороны Великобритании, ВСУ умело воспользовались узкими коридорами наступления российских войск, и в значительной степени пресекли дальнейшие попытки России продвигаться вперед. В то же время российские войска несут тяжелые потери.

За последнюю неделю или около того российские силы, похоже, сосредоточились на использовании артиллерии, ракет и реактивных снарядов, в основном против гражданских объектов. За исключением некоторых направлений на юге Украины продвижение отсутствует.

Спутниковый снимок наступающих российских войск в районе Иванкова, Украина, 28 февраля.

По словам Антти Паронена, адъюнкт-профессора финляндского Университета национальной обороны, после первой недели боевых действий российской операции стало ясно, что ”война на данный момент обстановки оказалась не той войной, к которой стремилась или даже готовилась российская операция”.

Паронен обосновывает эту точку зрения тем, на границе Украины были сосредоточены до 80% российских сил немедленной готовности, или ”приблизительно 200 тыс. личного состава”. Они были развернуты очень быстро, почти в полном составе, одновременно на разных оперативных направлениях, и нигде не было признаков сосредоточения сил.

”Это была быстрая операция по захвату.”

Тем самым ставилась задача либо создать условия для более продвинутого наступления, либо сместить президента Владимира Зеленского и его правительство и установить в Киеве пророссийский режим.

Переворот не удался, и ”по прошествии трех недель результат налицо", поскольку российские войска по всей Украине, похоже, находятся на своего рода оперативной паузе.

Также сообщается о серьезных проблемах с материально-техническим обеспечением, особенно в начале военных действий. Сотни фотографий и видео брошенных российских танков и другой техники указывают на серьезные проблемы либо с логистикой, либо с боевой моралью, или же и с тем и с другим.

По мнению проф. Паронена, война в Украине показала, что сведения о том, что снабжение российских войск по-прежнему осуществляется в основном по железной дороге, сохраняют актуальность. Тыловое обеспечение автотранспортом работает только на относительно коротких расстояниях в несколько десятков километров.

”Самые важные бои ведутся у крупных железнодорожных узлов. Без них у российского нападения шансов на продолжение нет."

Еще один вывод, который Паронен делает из трех недель войны в отношении ВС РФ, заключается в том, что шаблонность российской военной тактики, видимо, все еще в какой-то степени сохранилась и после предыдущих военных действий в Грузии, Сирии и Украине, хотя много говорилось о ее совершенствовании.

”Эта шаблонность проявилась в наступлении на Киев, где в первые дни войска вводились в соответствии с первоначальными планами боевых действий без какого-либо четкого обоснования по реальной обстановке. Инициативу захватить не удалось, оборона не была прорвана. Вместо этого российские силы, вероятно, вошли туда, потому что это предусматривалось первоначальным планом для командования низового и среднего звена”, считает Паронен.

По мнению Паронена, война в Украине не дает возможности сделать более далеко идущие выводы о возможностях российских вооруженных сил.

”Это совсем другой вид войны, нежели ожидалось, когда в обороне находятся более продвинутые силы, отражающие российское нападение. Требуется больше огневой поддержки, большее количество боевых сил и их сосредоточение, нежели сейчас. Десантные подразделения вряд ли были бы использованы в той степени, в какой они используются теперь – неоднократно и безуспешно.”

В целом, для России ”многое, что могло пойти не так, пошло не так, хотя, естественно, кое-что и было достигнуто”.

Уничтоженная российская техника в Бородянке, 3 марта.

После войны 2008 года в Грузии вооруженные силы России приступили к масштабной реформе. По словам Юри Лавикайнена, научного сотрудника Института международной политики, реформы на самом деле всеми экспертами были признаны успешными.

Россия приобрела способность наносить крупномасштабные удары крылатыми и баллистическими ракетами, была усовершенствована противовоздушная оборона, огромные средства были направлены на модернизацию стратегического ядерного оружия. По словам Паронена, инвестиции в ”ядерную триаду” были настолько существенны, что безусловно обеспечили достижение резльтатов.

С другой стороны, на модернизацию сухопутных войск такие же значительные средства не направлялись. Тем не менее, и этот элемент вооруженных сил получал много нового оружия и оснащения. В то же время, предпринимались усилия и по повышению социального статуса военнослужащих.

Таким образом, Россия вкладывала огромные средства в реформу своих вооруженных сил, но в то же время ничего не было сделано с политической системой. В результате всепроникающая коррупция распространилась и на вооруженные силы, что помогает объяснить и слабые результаты в Украине, говорит Лавикайнен.

Невозможно сказать, насколько правдивы утверждения, например, о более чем десятилетней давности ИРП брошенных на Украину частей, или о продаже на сторону приборов ночного видения. Более того, бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев утверждает, что значительная часть военного бюджета была просто разворована и растрачена на приобретение роскошных яхт на Кипре.

Существует так много различных данных и утверждений, что в них наверняка есть доля правды, говорит Лавикайнен. Присутствие призывников в Украине также является признаком действительно глубокой коррупции, считает Лавикайнен.

"Имеется информация, что вопрос с призывниками решался, принуждая к подписанию контрактов, тем самым превращая их в военных контрактников. Это типичный коррупционный способ подогнать статьи законодательства под выполнение.”

Для России нынешняя война, вероятно, является самой важной после распада Советского Союза, и сам российский режим был вынужден признать, что, да, призывники были отправлены в Украину, но как бы ”случайно”.

Другими словами, на бумаге все выглядит нормально, но в реальности, по крайней мере отчасти, все обстоит совершенно иначе.

”Война в Украине стала провалом гораздо большим, чем планирование собственно операции. Сама система дала сбой”, говорит Лавикайнен.

Антти Паронен придерживается того же мнения о коррупции: она поражает российские вооруженные силы, а также все правительственные и бизнес-структуры так, как на Западе и в обществе, ”свободном от повседневной коррупции”, невозможно себе вообразить и даже осознать .

Реформа российских вооруженных сил за последние 14 лет были все же настолько масштабными, а конкретные меры – настолько задокументированными, что говорить о том, что они провалились исключительно из-за коррупции, было бы просто неправильно, отмечает проф. Паронен.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков на допросе в Москве в 2013 году.

Показательно, тем не менее, что министр обороны Анатолий Сердюков, который изначально руководил реформой вооруженных сил, был уволен в 2012 году – в результате коррупционного скандала. Его поймали во время обыска в квартире Евгении Васильевой, главы департамента имущественных отношений и аппарата министерства обороны, которую подозревали в хищении до 100 миллионов долларов. По сообщениям СМИ, дверь открыл г-н Сердюков, который к тому моменту уже в течение некоторого времени состоял с Васильевой в тайных отношениях. В 2013 году против Сердюкова были выдвинуты отдельные обвинения в коррупции в сфере недвижимости.

Изначально Сердюков был назначен министром обороны специально для борьбы с коррупцией и неэффективностью в вооруженных силах, что вызывало постоянные трения.

Учитывая повсеместную коррумпированность российского режима, в коррупции можно обвинить кого угодно. Так что причина увольнения Сердюкова на самом деле могла быть именно в том, что он слишком хорошо взялся за борьбу с коррупцией. Возможно, в конце концов, он наступил на ногу слишком большому ”начальнику”. Так, об этом в газете ”Нью-Йорк Таймс” уже в 2012 году высказывала предположение Мария Липман, из Московского центра Карнеги.

Статья впервые опубликована 17.3.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.