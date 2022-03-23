Сундбюберг
Каждый день Ирина Иващенко звонит домой в Украину мужу, отцу, матери, сестрам и братьям.
Они говорят, что пока все нормально, но Ирине трудно поверить в это, когда в новостях российские бомбы падают совсем рядом с домом, в последний раз ударили по аэродрому неподалеку.
”Они просто не хотят меня волновать”, говорит она.
Она посылала сообщения и родне мужа, которая живет в России, но ответов от них уже не получает.
Сама Ирина Иващенко находится с сыном в Швеции, точнее в отделении миграционной службы в районе Сундбюберг в десяти километрах от Стокгольма.
В коридорах сплошь рядами сидят беженцы из Украины, которых в последние дни прибывает так много, что с трех ночи у дверей на улице уже выстраивается очередь. Пришлось открыть дополнительные пункты приема, и сейчас очередей убавилось.
На улице организации и просто граждане предлагают людям помощь: еду, питье, одежду, игрушки и сладости детям, советы взрослым.
”Все хотят помочь. Церкви, организации, просто люди – все готовы помогать”, говорит Линда Стенмарк, раздающая еду и продукты у церкви ”Филадельфия”, где работают и другие организации.
Сегодня предлагают роллы и сэндвичи. Тут же помогают и переводчики, и медицинский персонал.
Вешалки переполнены зимними вещами, а на земле лежит большая куча обуви. Люди собирают одежду в мешки и сумки.
Ната Акинфиева и две ее дочери просматривают одежду и игрушки. Они приехали в Швецию из города Ирпень под Киевом.
Их муж, отец девочек, который сейчас сражается с российскими захватчиками, остался там.
Но дом... Дома больше нет.
”Дом. Его больше нет”, говорит Акинфиева по-английски, пока четырех- и пятилетние девочки ходят по пятам за матерью с банками мыльных пузырей в руках.
Разбомбили?
Женщина молча кивает.
Держа за руку свою младшую сестру, пятилетняя Анастасия Аберясева уже немного освоила английский язык и объясняет:
”Home, broken”.
Украинская женщина, осматривающая вещи рядом, говорит, что больше уже сил нет говорить, что происходит в Украине. Но она может показать.
Женщина достает свой телефон и показывает видеоролики СМИ о российских бомбардировках. Она показывает видеозаписи украинцев, идущих через руины уничтоженных домов в разрушенных городах. Она показывает толпы спасающихся людей.
Она тоже бежала – в Швецию. Муж остался сражаться. Женщина показывает свои ухоженные ногти. Она – маникюрша.
”Я пришла сюда посмотреть, вдруг здесь найду что-то для работы , чтобы продолжить свою работу здесь.”
По оценкам Миграционной службы, в Швецию ежедневно прибывает около четырех тысяч украинцев. К июню из Украины ожидается прибытие 76 тысяч, по другим оценкам – свыше 212 тысяч.
Граждане Украины с биометрическими паспортами могут находиться в Швеции в течение трех месяцев без регистрации, поэтому информации о точном количестве прибывших нет. К четвергу почти 13 тысяч человек обратились за защитой по официальным каналам.
Первоначально иммиграционные власти размещали людей в школах, гимназиях и лагерях с помощью муниципалитетов, поскольку жилья пока не хватает. Однако большое количество украинцев смогли самостоятельно найти жилье. Многие граждане также предлагают свои дома беженцам.
Украину уже покинуло более 3 миллионов, и число беженцев растет с каждой минутой.
Двухлетний сын Ирины Иващенко, Давид, настолько энергичный и живой, что сразу убегает, только отвернись.
Мать с сыном покинули свой дом под Киевом неделю назад. Первые звуки войны раздались вечером 23 февраля, говорит Ирина.
”Я слышал взрывы”, говорит он.
Отец Ирины живет в Швеции, поэтому им было где остановиться. Сам отец отправился в Украину, чтобы бороться с российским вторжением. Муж Ирины, офицер украинской армии, тоже воюет.
Вторжение России в Украину не только пустило жизнь семьи под откос, но и разорвало отношения с родней мужа. Свекровь Ирины родом из России, и ее родственники не приемлют, что ее сын сейчас воюет с русскими, говорит она.
Родственники матери заявили, что не считают, что Россия вообще вторглась в Украину.
”Они говорят, что это Украина начала войну против России и что Россия спасет Украину.”
Иващенко говорит, что отправляла родственникам мужа сообщения в Instagram о том, что происходит в Украине. Они читали сообщения, это видно, но ответов не последовало, говорит она.
И поскольку Россия заблокировала Instagram и Facebook, Иващенко более не может связываться со своими российскими родственниками.
”Пропаганда в России очень сильна, но люди там думают и своей головой. Они просто не могут сказать правду о войне, потому что это запрещено законом”, говорит она.
Беспокойство за родину и родных дома очень сильно. Ирина хотел бы вернуться туда немедленно, но сейчас это невозможно.
”Российская армия делает страшные вещи в Украине. Я даже не в состоянии говорить об этом. Но у Украины долгая история, история нашего народа уходит вглубь веков. Правда на нашей стороне.”
Ирина Иващенко уверена, что ее страна сможет отразить российскую агрессию. Она уверена, что Крым и Донбасс еще возвратятся в Украину. Она уверена, что сможет вернуться домой через месяц или два.
”Я люблю свою страну. Я люблю свою семью и наши традиции. Швеция - очень красивая страна, но это не моя страна. Думаю, мы скоро вернемся.”
Статья впервые опубликована 18.3.2022.
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