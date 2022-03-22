В России одни страдают от потери сбережений, а вот водитель такси в приподнятом настроении: ”Бензин подешевел на целый рубль!”

В Санкт-Петербурге кто потерял всего около 15% своих сбережений, тем повезло, пишет петербургский журналист в цикле Хельсингин Саномат ”Письма из России”.

Моя девушка Кристина (31 год) планировала этой весной купить квартиру. В феврале она посмотрела несколько объектов и начала обсуждать с банком условия ипотеки. Счёт был в рублях, и тогда казалось, что переводить их в иностранную валюту смысла нет – коли всё равно они скоро будут потрачены.

”К сожалению, я опоздала”, со слезами признаёт Кристина. ”мне надо было купить либо квартиру, либо доллары. Теперь я ’подвисла’ со своими рублями и уже обеднела примерно на треть. Я просто дурочка.”

Но на самом деле она намного умнее нас всех.

Никогда не забуду её звонок в самые первые минуты 2022 года. Она была по-настоящему взволнована. ”Ты видел? Перед новогодним поздравлением президента была песня группы ’Любэ’ ’Батяня-комбат’. Я боюсь. Будет война.”

Предположение казалось тогда сумасшествием. Хотя российские войска уже собирались вокруг границ Украины, а группа ”Любэ” – это действительно странный выбор для танцевальных российских новогодних телешоу.

” ”Теперь я ’подвисла’ со своими рублями и уже обеднела примерно на треть. Я просто дурочка.”

За первый день войны россияне сняли со своих банковских счетов 111,3 миллиарда рублей (около 1,27 миллиарда евро по довоенному курсу). 9 марта Кремль издал закон, который, по сути, запретил обращение иностранной валюты внутри страны. Закон был обнародован в тот момент, когда в европейской части России – самой обеспеченной и экономически активной – была глубокая ночь.

Гражданам запретили покупать иностранные деньги. Тем, у кого до этой даты были счета в долларах или евро, позволялось снять с них 10 000 USD максимум. Но даже это на деле оказалось практически неосуществимым.

” Закон был обнародован в тот момент, когда в европейской части России – самой обеспеченной и экономически активной – была глубокая ночь.

”Я позвонил в свой банк и попросил зарезервировать 10 000 долларов”, вспоминает Константин (39 лет). ”они подтвердили, и сказали подойти завтра. На следующий день я был уже в пути, когда мне позвонили из банка и перенесли встречу на послезавтра. Я был готов подождать. В назначенное время я был на месте, но кассир сообщил, что не может выдать мне доллары просто в связи с полным отсутствием наличных. Предложили обратиться ещё через неделю…”

”У меня появились опасения, что я вообще никогда не увижу своих денег, поэтому я взял их в рублях (банковский курс был около 110 рублей за доллар), пошёл в обменник и перевёл их обратно в доллары, но уже по курсу 130. Я должен быть доволен, что потерял всего около 15% своих сбережений.”

Константин – счастливчик не только поэтому. Ему повезло провернуть эту операцию пока некоторые обменники ещё работали. Это было незаконно, но потребовалось какое-то время, чтобы их закрыть. Возможно, потому, что курс валют в них был невероятно чудовищным и особой популярностью они всё равно не пользовались.

Некоторые пункты обмена работают и сейчас. Я посетил один из них, расположенный на улице Марата аккурат между консульствами Швейцарии и Венгрии. Знак $ ярко светится и даёт надежду.

Но напрасно. ”Мы можем только купить у вас доллары. Это единственная операция, которая нам позволена. И мы все знаем почему”, менеджер вежлив, но непреклонен. ”мы не продаём доллары, а с другими валютами вообще не работаем.”

Курс плохой: 99 рублей за доллар.

” ”Мы можем только купить у вас доллары. Это единственная операция, которая нам позволена. И мы все знаем почему.”

За несколько часов до этого я спрашивал у своего друга – не знает ли он где достать доллары? Он позвонил своему приятелю, тот – ещё кому-то, и через некоторое время у меня был телефон некого Владимира, которому было необходимо сообщить, что я – от Екатерины. Думаю, не надо объяснять, что про эту Екатерину я никогда не слышал.

Владимир был ясен и чёток.

В первую очередь, он попросил перевести нашу коммуникацию из WhatsApp в Телеграм.

Да, они готовы продать мне доллары. Я называю сумму, мы обсуждаем курс, после чего он говорит мне "номер заказа”, который необходимо будет сообщить менеджеру прямо на входе. Я должен прибыть в обменник самое позднее – через полтора часа. Если не успеваю, сделка отменяется.

Я возвращаюсь с улицы Марата на такси. Водитель Дмитрий явно в приподнятом настроении.

”А меня этот кризис не касается”, начинает он, хотя вопросов ему даже не задавали. ” долларов и евро у меня никогда не было. Зато сегодня я обратил внимание, что бензин подешевел на целый рубль! Даже не помню – когда такая замечательная вещь случалась в последний раз.”

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС РУБЛЯ:

21 февраля: 1 евро = 86,1 рубля, 1 доллар = 75,8 рубля

23 февраля: 1 евро = 90,9 рубля, 1 доллар = 80,4 рубля

25 февраля: 1 евро = 97,8 рубля, 1 доллар = 86,9 рубля

8 марта: 1 евро = 115,6 рубля, 1 доллар = 105,9 рубля

23 февраля (после признания ЛНР и ДНР) стало последним днем, когда официальный обменный курс был относительно близок к реальному. В конце первой недели войны реальные курсы валют (в банках и обменных пунктах) достигали 150 рублей за евро и 130 рублей за доллар. С середины марта курс составляет 116 рублей за доллар.

Из Санкт-Петербурга сообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности. Работа в качестве независимого журналиста сегодня в России сопряжена с риском задержания или лишения свободы.

Статья впервые опубликована 21.3.2022.

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