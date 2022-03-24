Выбираясь из Киева, Анна ошиблась направлением. Она посылала сообщения друзьям в Финляндию из захваченного россиянами поселка. ”Чувствую, как гудит земля.” ”Линии электропередач горят.” Потом связь оборвалась. Спустя три недели позвонил человек: он верхом на лошади выбрался из поселка и нашел сигнал сотовой связи.

Анна просыпается, разбуженная сообщением от друзей. Россия ночью напала на Украину. Из Киева надо эвакуироваться. Анна начинает быстро собираться. Запасной аккумулятор оставила. Машины у Анны нет, но знакомые обещали взять с собой. Анна ждет их. Проходит час, другой, знакомые не приезжают. не звонят. Что делать? Наверное, забыли про нее... Но потом наконец приезжают, забирают. Едут, на дорогах хаос.

Куда направиться от Киева – на юг или на север?

Анна посылает сообщение Павлу, который находится в Финляндии.

Анна и Павел познакомились пять лет назад в поезде Харьков–Киев. Павел в это время гостил у своих родственников. Он – гражданин Финляндии, но родился в Украине. Анна родом из Киева.

После этой встречи Анна несколько раз навещала Павла в Финляндии. Павел стал чаще бывать в Украине. Они также вместе ездили в Турцию и Португалию.

Анна и Павел – пара? Наверное... Это немного сложно, говорит Павел. В конце концов, они живут в разных странах.

Мама Павла – тоже гражданка Финляндии, родившаяся в Украине – и моя мачеха. Мы с Павлом не являемся биологическими родственниками, но мы выросли вместе. Как брат и сестра. Когда наши родители сошлись, я был подростком, а Павел – маленьким мальчиком.

Я много слышала об Анне. Но я ее не знаю.

Анну зовут не совсем Анна. Сейчас мы используем это имя, потому что ситуация опасная. Я хочу защитить не только Анну, но и свою собственную семью. Поэтому будет лучше, если я не буду больше рассказывать вам о своем отце и матери Павла. К ним уже приехали украинские родственники, спасаясь от войны.

В то утро, когда Анна спасалась из Киева, я писала сообщения Павлу. Спрашивала о своих украинских родственниках.

”А Анна, где она?” спросила я Павла в одном сообщении.

Ответ был лаконичным:

”Наверное, в стране, которую только что захватили. Я не знаю, что делать.”

Когда Анна и ее друзья наконец сели в машину, чтобы выбраться из Киева, начался спор, куда ехать. Анна попросила совета у Павла, а Павел спросил совета у меня. Куда следует бежать Анне и ее друзьям?

Что ответить на подобный вопрос. Куда спасаться, когда Россия вторглась в страну?

Павел решил, что разумнее всего из Киева ехать на запад, к польской границе. Обменялись эсэмэсками, и я согласилась.

Позже выясняется, что Анна и ее друзья отправились на север, в Приборск, который все же находится на западной, правобережной стороне Днепра, протекающего через всю Украину.

Они оказались в месте, расположенном примерно в 100 километрах от Киева, чуть более чем в 30 километрах от Чернобыля и всего в 50 километрах от границы с Беларусью.

” Куда бежать Анне и ее друзьям? Что ответить на подобный вопрос. Куда спасаться, когда Россия вторглась в страну?

Население Приборска – менее тысячи человек. В одном из сельских домов жили родственники знакомых Анны. Добрались только после наступления темноты.

И тут наконец стало ясно, что Россия также наступает и из Беларуси.

Вернуться в Киев не было никакой возможности: бензина мало, заправки уже закрыты.

По крайней мере, работала связь.

Анна и ее друзья получали сообщения со всей Украины. Анна передавала Павлу, о чем люди пишут.

Около полуночи отключилось электричество. Анна отправила сообщение и об этом.

Утром она сообщила, что ночью была стрельба и взрывы.

Она спросила Павла, стоит ли им еще пытаться уехать на юг. А если придется ехать мимо Чернобыля?

” Россия вторглась и со стороны Беларуси. Обратного пути в Киев тоже не было: нет бензина.

Павел снова попросил совета у меня. Возможно, я слышала, есть ли в Украине еще бензин на заправках, получится ли заправиться под Приборском? Нет, я ничего не слышала об этом.

Поговорила со своим знакомым, который разбирается в российской армии. Можно ли дать Анне и друзьям какие-либо указания, что им делать, куда пытаться добраться?

Он сказал, что нужно избегать любых мест, где гражданские лица могут столкнуться с военными. Любыми военными. По двум причинам.

Первое: украинские солдаты – это мишень для российских солдат. Второе: неизвестно, как российские военные будут обращаются с гражданским населением.

” Мой знакомый считает, что для Анны и ее друзей лучше всего находиться где-то на периферии.

Родной язык Анны – русский. Но сейчас это не имеет значения, в плане того, как к ней отнесутся русские солдаты. Русский – родной для более четверти всех украинцев.

Мой знакомый считает, что для Анны и ее друзей лучше всего находиться где-то на периферии.

Павел надеется, что Приборск будет достаточно отдаленным местом. ”Там же ничего стратегического нет”, считает он.

Утром в пятницу 25 февраля стало известно, что российские вооруженные силы захватили Чернобыль. Да, до Приборска оттуда менее 40 километров. Об этом направлении можно теперь забыть. Теперь эта дорога отрезана.

Читаю новости о повышении уровня радиации в районе и вспоминаю страх перед ядерным уничтожением, к которому привыкли все дети 1980-х годов. К счастью, выясняется, что повышение уровня радиации вызвано тем, что тяжелая бронированная техника поднимает пыль, и радиация, связанная в почве, выбрасывается в воздух.

” Анна, 10.48: ”Как выбраться (отсюда)?”. Анна, 10.49: ”Связи нет.” ”Интернета тоже.”

Анна и друзья остались в своем укрытии. В сообщении Павлу говорится, что они в основном сидят в подвале.

В 7.52 утра в пятницу 25 февраля Павел отправляет Анне сообщение:

”Тихо или слышны бои?”

В 7.53 утра Анна отвечает:

”Слышно, и громко. Я даже чувствую, как гудит земля.”

Анна, 10.29:

”Линии электропередач горят.”

”Свет пропадает."

”И связь.”

Павел, 10.29:

”Где горят?”

”Где-то рядом с вами?”

Павел, 10.34:

”Говорил с бабушкой. У них тихо.”

Анна, 10.45:

”Не уверена, но электричество пропадает.”

Павел, 10.47:

”Этого еще не хватало ☹”

Анна, 10.48:

”Как выбраться (отсюда)?"

Анна, 10.49:

”Связи нет.”

”Интернета тоже.”

Я сижу за компьютером, и на работе, и не на работе. Еженедельный отчет на моем телефоне показывает, что мое экранное время увеличилось на 165 %.

В воскресенье 27 февраля распространилась информация о том, что Украина и Россия могут начать переговоры в Беларуси.

”Я послал сообщение Анне”, ответил Павел, когда я сказала ему об этом.

В 10.03 Анна написала Павлу:

”На мне две пары носков, две рубашки, куртка и одеяло.”

Снова в 10.03 Анна написала Павлу:

”Все равно холодно”

И в 10.04 утра: ”И сыро”.

В воскресенье вечером распространилась еще одна информация. Я нашла ее в Твиттере, где им поделился репортер американского издания Buzzfeed. По его словам, на снимках, сделанных службой спутниковой съемки Maxar, была видна колонна российских войск длиной более пяти километров в районе Иванкова.

С тех пор колонна стала привычным зрелищем на фотографиях в новостях, но в то воскресенье эти изображения еще были в новинку.

Я встряхнулась. Почему-то сначала мне было легче запомнить название этого городка, расположенного чуть более десяти километров от Приборска. Иванков.

Твит был опубликован в 23.08. В 23.36 я отправила его Павлу. Брат ответил через минуту:

”Oh fuck. И: КАКОГО ЧЕРТА они там делают? Такой длинный конвой?”

Я догадалась, что русские выжидают. Россия, насколько я знала, еще не перешла к тотальному наступлению с полной огневой поддержкой.

”Они же заняли обе полосы на дороге, плюют на безопасность, как будто подставляются под удар. Это так же умно, как делать селфи себя голого, сидя на унитазе”, продолжил Павел.

Сообщения идут короткие, из двух-трех слов.

”Боже, они там прямо рядом с Анной!"

Да, подумала я. Вот почему я и сообщила о спутниковой съемке. Но не стала этого говорить.

Не хотела его расстраивать. Позже я натолкнулась на еще более тревожные наблюдения, которыми решила не делиться. Павлу не поможет информация о том, что я видела на Тиктоке видео, где русские стреляют по гражданскому автомобилю в Иванкове. В машине находились отец и взрослый сын. В отца попали. Сын снимал. Отец был убит.

Не буду рассказывать и о слухах, что на польской границе волонтерская организация заказала тесты на беременность для прибывших. Рассказывали, что некоторые уже заявили об изнасиловании российскими солдатами.

” ”Боже, они там прямо рядом с Анной!"

После воскресных утренних сообщений от Анны не было никаких вестей. В течение всего понедельника Павел не получал ответов на свои сообщения. Анна и друзья все еще в подвале, там по-прежнему холодно?

Утром в понедельник, 28 февраля, выяснилось, что оценка длины русской колонны снова оказалась ошибочной. Вовсе не пять километров.

”Господи, более 40 миль”, написал Павел в раннем утреннем сообщении со скриншотом прямой трансляции американских новостей CNN.

В новостях также упоминается село Приборск.

Одновременно спутниковое изображение колонны появилось и на первой странице ”Хельсингин Саномат”.

Заголовок гласил: Российская колонна приближается к Киеву.

Посылаю Павлу скриншот.

Последний раз Павел слышал от Анны позавчера, в субботу. Он пытается понять, почему не получает ответа на свои сообщения. Например, он обнаружил, что его андроидный смартфон автоматически отправлял некоторые сообщения, используя функцию чата Google вместо SMS. Возможно, сообщения не были доставлены, потому что интернет в Приборске уже перестал работать.

”Дело в том, что они в основном сидят в подвале. Сигнал слабый. И электричества нет.”

Еще одна попытка.

В 10.06 утра он получает ответ.

В одном из своих сообщений Павел спросил, есть ли у Анны что-нибудь для разогрева и приготовления пищи. Старая керосинка?

В понедельник 28 февраля в 10.06 утра Анна ответила:

”Электроплита”

”В подвале ничего нет”

”В доме есть запасы”

”Но в основном сидим в подвале.”

В 10.06 утра Павел – Анне:

”Ясно ☹ Жаль, что нет керосинок или ламп, они могли бы хотя бы немного подсушить подвал.”

Павел снова, 10.07:

”Кстати, что это за место? Это такой сельский дом?”

Анна, 10.07:

”Да.”

Анна продолжила:

”Что у вас говорят в новостях?"

Павел расспрашивал меня о слухах. Действительно ли в районе Иванкова замечены чеченцы? Путин якобы уволил командующего ВС России, правда или нет?

Слух об увольнении Валерия Герасимова оказался стойким, но ложным. Слухи о кадыровцах продолжают циркулировать, и некоторые из них вполне могут оказаться правдой.

” Анна продолжила: ”Что у вас говорят в новостях?”

Посылаю Павлу еще спутниковые снимки американской компании Maxar территории между белорусской границей и Киевом. Колонна российской боевой техники, длина которой оценивается в 60 километров, остается на месте. Но в конце концов они куда-то продвинутся, возможно, в Киев.

”Опять плохие новости из Киева”, написал мне Павел в сообщении. Взрывы, воздушные налеты.

Анна никуда не может уехать, ”пока это продолжается”, написал Павел.

В среду он в несколько лучшем настроении. 91-летняя бабушка Павла живет одна в небольшом городке в нескольких сотнях километров от Харькова. К счастью, в этом маленьком городке все спокойно.

Анна иногда приезжала из Киева, чтобы помочь бабушке Павла. Теперь туда направляются знакомые из Харькова. Они, конечно, будут бабушке помогать. Мне становится легче: одной заботой меньше.

91-летнему человеку очень трудно бежать от войны. Люди старше 65 лет составляют около 7 % населения Украины, насчитывающего около 42 миллионов человек. Семь процентов кажется не очень много, но все же это почти три миллиона пожилых.

Миллионы людей покинули Украину, но еще больше людей остались.

Анна здорова, ей всего 31 год, и она не может уехать.

В четверг, 3 марта, в Иванкове снова идут бои. Украинский сайт ”Диалог” сообщил, что Вооруженные силы Украины достигли окрестностей Иванкова.

”Может быть, поэтому у меня нет связи с Анной. Я слышал, что русскими уничтожены вышки сотовой связи”, написал мне Павел.

Без телефона и Интернета поддерживать связь трудно. Даже для российских войск в Украине. Похоже, что они и сами в основном пользуются обычными СИМ-картами.

Мне захотелось прокричать русским военным – что, попали?

Но это не вернет Анну в сеть сотовой связи.

” Без телефона и Интернета поддерживать связь трудно. Даже для российских войск в Украине.

В пятницу 4 марта начали поступать сообщения о том, что ВСУ удалось обстрелять авангард российской колонны где-то в районе аэродрома в Гостомеле, вынудив ее остановиться. В течение нескольких дней войска не двигались, сохраняя направление в сторону Киева.

В Интернете Украина опубликовала фотографии ИРП, якобы изъятых у российских солдат. Срок их годности истек много лет назад.

Давайте подумаем об этом с точки зрения российского солдата. Каково это – быть посланным на войну, которая застряла на месте? Знают ли сами солдаты в колонне, чего они ждут? Многие из них приехали из Беларуси. Там они находились на учениях, которые неожиданно вместо возвращения домой окончились переброской на юг, в сторону Украины и ее столицы.

Думаю, они не обрадовались. Сидеть в холодной палатке и ждать неизвестно чего.

Наверное, было бы лучше остановиться в домах в близлежащих районах, по крайней мере, там было бы дровяное отопление. В погребах могут оказаться продукты. В машинах у населения – топливо.

В субботу, 5 марта, Павел сообщил, что слышал, что кто-то ворвался в магазин в Приборске и унес все, что смог унести. Местных властей нигде не видно. Поликлиника закрыта.

Когда Анна и ее друзья уезжали из Киева, они взяли с собой в общей сложности три пачки таблеток от головной боли. Сейчас один из них уже заболел.

Анне некуда оттуда ехать, мучается Павел. ”Нервы у меня уже не выдерживают.”

” Может, пешком куда-нибудь? Но куда?

Павел пытается понять, что будет дальше.

Не все выберутся. Помощь не может пройти, по крайней мере, в оккупированные Россией районы.

Дороги из Приборска либо забиты русскими колоннами, либо их мосты разрушены. Местность болотистая, и здесь много небольших рек. Может, попробовать выбраться куда-нибудь пешком? Но куда?

Россияне обещали открыть гуманитарные коридоры. Коридоры тоже обстреливались и открывались на заминированных дорогах. Кому можно доверять на войне? Можно ли вообще кому-то верить?

”Даже если коридоры откроют до Беларуси или России, это будет лучше, чем сидеть в подвале без света рядом с колонной бронетехники”, рассуждает Павел.

Согласится ли Украина на доставку россиянами гуманитарной помощи? Мы на Западе помним, как в 2014 и 2015 годах Россия поставляла фурами помощь сепаратистам в Донецке и Луганске. Было ясно, что под видом гуманитарной помощи завозили оружие.

С другой стороны, что Украина может сделать с этим сейчас? Район уже находился под контролем России.

Позже, в субботу 5 марта, Павел несколько успокоился.

”Мне удалось позвонить Анне.”

добавил Павел в своем сообщении:

"Связь была очень плохая.”

С тех пор об Анне ничего не было слышно.

Когда звонишь Анне, ее телефон молчит. Абонент выключен или недоступен, говорит запись на украинском языке.

В четверг, 10 марта, мы просматривали в Facebook группу соседнего города Иванков.

Кто-нибудь видел моих бабушку с дедушкой? Я беспокоюсь о своих детях. Вот на фото Наталья, она с мужем Игорем и сыном пропали, может, кто-то их видел?

Десятки сообщений. Во многих говорится, что последняя связь была 5 марта.

” Кто-нибудь видел моих бабушку с дедушкой?

Не одна Анна оказалась на оккупированной Россией территории. У людей нет ни электричества, ни телефонной связи, ни достаточных запасов продовольствия.

Многие советуют обеспокоенным родственникам обратиться в Украинский Красный Крест. Другие призывают людей связаться со всеми, с кем только можно, чтобы создать гуманитарный коридор из этого района.

Неужели украинцы, оказавшиеся на милости агрессора, без связи в своей собственной стране – забыты?

На спутниковых снимках больше не видно колонны военной техники. Говорят, что в Иванковском районе колонна рассредоточилась, возможно, по близлежащим деревням и поселкам. Какой-то российский государственный телеканал показывает солдат в Иванкове, которые вроде как раздают людям еду.

Можно видеть лишь несколько жителей, все это выглядит постановочно. Павел уверен, что местные не хотят ничего брать у захватчиков.

Во вторник, 15 марта, Павел уже десять дней как не получал от Анны никаких сообщений. Он списывается с ее сестрой.

Группа ”Иванков” в Facebook сообщает, что солдаты обходят дома в близлежащих поселках в поисках тех, кто сражался на стороне украинских вооруженных сил против сепаратистов на востоке Украины.

Павел объявляет, что Анна пропала. Сестра Анны, которая живет в Харькове, объявляет Анну пропавшей.

Пытаюсь связаться с Украинским Красным Крестом. В течение многих дней. Пытаюсь связаться с посольством Украины в Хельсинки. Даже на это уходит время.

” Группа ”Иванков” в Facebook сообщает, что солдаты обходят дома в близлежащих селах.

По состоянию на пятницу 18 марта в Иванковском и Приборском районах почти две недели не было электричества и телефонной связи. Министерство, ответственное за реинтеграцию оккупированных районов Украины и одновременно за эвакуацию, открывает телефонную линию, по которой могут связаться родственники и знакомые тех, кто пропал в этих районах.

Но телефон предназначен для обращений по военнопленным, что выясняется, когда туда звонит сестра Анны.

Посольство Украины отвечает на мой запрос в пятницу днем, сообщив, что министерство, ответственное за эвакуацию, осведомлено о гуманитарной катастрофе, угрожающей Иванковской области.

Вскоре я также получаю Телеграм-сообщение от помощницы министра Ирины Верещук.

”К сожалению, из-за загруженности министр не может помочь вам с вашей статьей”, пишет помощница, которую зовут Оксана.

Не мне нужна помощь, помощь нужна вот Приборску, Иванкову и другим районам.

В официальных ответах повторяется, что переговоры по организации гуманитарных коридоров из Иванковского района начаты 15 марта.

Продвижения в переговорах, похоже, нет, но по крайней мере, они начались.

В субботу проходит две недели с тех пор, как оборвалась телефонная связь.

И тут Павел получает сообщение.

” ”Звонил человек из Приборска. Он выбрался верхом на лошади.”

Сообщение приходит от сестры Анны из Харькова.

”Звонил человек из Приборска. У него есть бензиновый генератор, он зарядил свой телефон, сел на лошадь и поскакал искать сигнал сотовой связи", говорит сестра Анны.

Проехав верхом достаточно далеко, он нашел место, где работает мобильный телефон. Он живет по соседству с тем местом, где прячутся Анна и ее друзья, и договорился от их имени позвонить родственникам.

”Он сказал, что они живы, что выходить из села опасно. Ехать некуда, мосты взорваны. Они делятся едой, у них есть радио, военные их не трогают, но ни уйти им не дают, ни никого в село не пропускают.”

Современная техника отказала, но украинцы воспользовались генератором и лошадью. И радио на батарейках.

”Я попросила его передать Анне привет от тебя.”

Статья впервые опубликована 22.3.2022.

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