Три недели назад за эти деньги можно было купить Porsche, сегодня - только Фольксваген. Но больше всего подорожала обычная офисная бумага

Помидоры продаются почти по 500 рублей за килограмм, столько же стоит одно пиво. Это минимум в два раза дороже, чем месяц назад. Продавцы искренне устали от постоянного возмущения покупателей.

Сегодня мы будем учиться считать не в евро, а в рублях. Это просто необходимо если мы хотим постигнуть всю глубину экономического кризиса, охватившего Россию. Потому что во многих случаях цены в пересчёте на евро будут даже слегка ниже, чем раньше.

Однако россияне получают зарплату в рублях, и ими же расплачиваются в магазинах. Лишь для того, чтобы вам было от чего оттолкнуться, напомню: до войны курс обмена составлял около 86-87 рубля за евро, сегодня 1 евро стоит уже 125-130 рублей.

Постоянно растущие цены всегда были самой популярной темой для разговоров в любом супермаркете. Для многих российских пенсионеров ежедневный поход в магазин в первой половине дня – не столько необходимость, сколько удовольствие. В эти дни ни о каком благодушии возле прилавков речи нет.

Продавцы искренне устали от постоянного возмущения покупателей. Сосиски, которые раньше стоили 125-150 рублей теперь лежат по 250 с лишним, цены на молоко выросли на 30%, помидоры продаются по 300-400 рублей за килограмм! Хотя всего три недели назад самые дорогие сорта стоили не дороже 150-ти.

” Продавцы устали от постоянного возмущения покупателей.

Подобная картина наблюдается повсеместно: от продовольствия до автомобилей.

Только один пример из мира моторов. 150-сильный Volkswagen Tiguan в топовой комплектации R-Line предлагается за 7-8 миллионов в зависимости от конкретного дилера. Три недели назад такая машина стоила 3,5 миллиона, а за 7-8 миллионов можно было приобрести Porsche Cayenne.

Похоже, что товаром, который продемонстрировал самый высокий рост цены в процентном отношении стала… обычная офисная бумага формата А4. До войны упаковка стоила меньше 300 рублей. Сейчас самый дешёвый вариант – 800 р (при этом продают только одну пачку в руки), а средний ценник – 1300-1500.

Крупнейший в Ленинградской области целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске объявил о приостановке работы. Остальные предприятия страны тоже испытывают серьёзные трудности с поставкой материалов.

”Я думаю, что самые сложные для меня времена наступят чуть позже. Возможно, в следующем месяце, - говорит Денис (32 года), владелец маленького паба на юге Петербурга, - цены мы уже подняли. Пиво, которое раньше стоило около 300 рублей, сейчас я вынужден продавать по 500. Иначе буду работать в убыток.”

” "Морально я готовлюсь к тому, что потеряю свой паб и свою работу".

”Пока серьёзного оттока клиентов я не замечаю. Если вы заходите в бар раз в неделю по пятницам, то вам кажется, что вы ещё можете позволить себе заплатить дополнительные 200 рублей за пинту-другую. Но это лишь инерция сознания. В апреле, когда вы получите очередную зарплату, расплатитесь со всеми коммунальными счетами и кредитными взносами, то поймёте, что денег на бары и рестораны уже не осталось. В цене выросло абсолютно всё вокруг, и моё пиво – это явно не самый главный продукт в вашей жизни. Поэтому будущее выглядит мрачным. Морально я готовлюсь к тому, что потеряю свой паб и свою работу.”

Схожие опасения испытывает Геннадий (41 год), организатор корпоративных мероприятий с 20-летним стажем. Его агентству удалось пережить даже времена ковида, но теперь у него ощущение, что в гроб его карьеры вбивают последний гвоздь.

”Мы делали по-настоящему крупные и дорогие праздники для больших компаний. Среди наших клиентов были известные европейские бренды. Большинство из них ушло с российского рынка. Оставшиеся сократили расходы и не хотят работать с отечественными контрагентами. Что касается российских компаний, то они тоже вынуждены жить в условиях крайней финансовой нестабильности.”

Геннадию остаётся надеется только на государство. Разумеется, он не рассчитывает, что Кремль начнёт напрямую финансировать его маленький бизнес. Однако в последние недели было немало признаков того, что правительство планирует вливать в так называемые «Национальные проекты» ещё больше денег.

Ростуризму необходимо развивать внутренний туризм, перед министерством спорта стоит задача организовать качественные соревнования без участия иностранных спортсменов и т.п.

” Немало признаков того, что правительство планирует вливать в так называемые «Национальные проекты» ещё больше денег.

Я не сомневаюсь, что и Денису, и Геннадию будет на что жить – на еду и одежду денег точно должно хватить. В конце концов, они могут пойти работать в такси или на стройку. Судьба пожилых россиян вызывает куда больше тревоги.

Буквально вчера видел на кассе нашего супермаркета пожилую женщину. Она не пользуется пластиковыми картами, у неё старый помятый кошелёк. Она купила молоко, хлеб, несколько видов крупы и апельсиновый сок в качестве деликатеса. Расплатившись, она явно выглядела потерянной и опустошённой. В кошельке осталось лишь несколько банкнот.

Её нынешняя покупка потянула на 500 с лишним рублей. Её месячная пенсия – 15-16 тысяч.

Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 25.3.2022.

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