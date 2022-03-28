Россия заявляет, что в Украине нацисты. Потому Владимир Путин, как он сам заявил, и начал ”спецоперацию” для защиты населения от геноцида и демилитаризации Украины. В заявлении говорилось и о ”денацификации”, – т.е. устранении, как можно понимать, нацистов.

Особенно Россия отмечает такое формирование, как ”Азов”. За время своего существования добровольческий батальон ”Азов” вырос в полк.

Первым командиром ”Азова” был человек по имени Андрей Билецкий, которого в 2014 году избрали в Верховную Раду – парламент страны, и поэтому он был вынужден покинуть командование добровольческим батальоном. Билецкий оставался депутатом Верховной Рады до 2019 года.

Скажем прямо, 42-летний Билецкий – настоящий нацист, по крайней мере, таковым являлся. До создания батальона ”Азов” ему принадлежало вот такое заявление: Историческая миссия украинской нации – возглавить борьбу белой расы против унтерменшей, т.е. недочеловеков.

Батальон ”Азов” возник на базе крайне правых и в начале набирал добровольцев в основном из числа этнических украинцев.

Андрей Билецкий был первым командиром батальона ”Азов”. Фотография сделана в прошлом году.

Члены неонацистской партии батальона ”Азов” на принятии присяги в Киеве в июне 2014 года.

Полк ”Азов” добился успехов в боях, но также и обвинялся в военных преступлениях, таких как жестокое обращение с пленными.

В 2015 году пресс-секретарь ”Азова” Андрей Дьяченко был процитирован в газете USA Today, заявив, что 10–20% бойцов ”Азова” являются нацистами. С другой стороны, USA Today также нашла еврейского солдата, который тренировал бойцов ”Азова” и который ни одного нациста там не видел.

За свое существование ”Азов” финансировался украинскими олигархами, в их числе и бывший губернатор Днепропетровска Игорь Коломойский.

Считается, что Коломойский также финансировал и добровольческий батальон ”Айдар”, который действовал в 2014–2015 годах и был обвинен правозащитной организацией Amnesty и другими в военных преступлениях в сепаратистских районах Украины, включая блокирование доставки продовольственной помощи и пытки.

Использование ополчения или вооруженных подразделений, действующих под частным или лишь частично официальным командованием, может быть полезным для государства в ситуациях, когда прямая связь между государством и формированиями не может быть установлена. Такие солдаты-контрактники могут использоваться для проведения ”теневых или серых операций”, то есть действий, сомнительных с точки зрения правил ведения войны, пишут Теему Сарессало и Аки Хухтинен. Их научная статья Информационный блицкриг – ”гибридные” операции в стиле ”Азова” вышла в 2018 году.

Сарессало – доктор философии, а Хухтинен – профессор военного командования и управления в Университете национальной обороны Финляндии.

Однако могут затем возникнуть проблемы с тем, как вернуть такие формирования под государственный военный контроль и ограничить их власть. Согласно Сарессало и Хухтинену, полускрытый или скрытый контроль над вооруженным формированием возможен только в течение ограниченного периода времени. После этого с формированием следует порывать все связи или надежно преобразовать его составную официальной командной структуры.

В Украине интеграция в командную структуру прошла успешно, пишут Сарессало и Хухтинен. Сегодня ”Азов” входит в состав Национальной гвардии Украины, а нюансы экстремизма начали убирать уже в 2018 году, говорится в статье.

Батальон ”Айдар” был расформирован в 2015 году и по частям включен в состав нескольких различных подразделений ВСУ, в т.ч. в 53-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Украины.

”Азов”, ”Айдар” и несколько других добровольческих батальонов были созданы в достаточно запутанной обстановке, зимой 2014 года, когда украинские власти были практически парализованы. Россия воспользовалась этой ситуацией, чтобы захватить Крым и также создать состояние беззакония на Донбассе в восточной Украине.

Неразбериха стала благодатной почвой для добровольческих отрядов. Некоторые из них юридически были созданы при Министерстве внутренних дел или Министерстве обороны Украины, но батальон ”Азов”, например, был независимым. При этом такие независимые силы были достаточно хорошо оснащены и боеспособны, поэтому их существование и деятельность получили добро властей Украины, поскольку добровольческие отряды оказались полезны.

Бойцы батальона ”Азов” в Харькове 11 марта.

Учения батальона ”Азов” в Харькове 11 марта.

Тот факт, что об ”Азове” пишут сейчас, также связано с боевой ситуацией и в символическом смысле.

”Азов” начал приобретать боевой опыт, когда весной 2014 года смог отбить город Мариуполь у собранных Россией сил сепаратистов.

Репортер британской газеты The Sunday Times прибыл в Мариуполь, захваченный разношерстной сепаратисткой публикой, в мае 2014 года после того, как пьяные сепаратисты заняли местный полицейский участок. В результате бойни погибло более 20 человек.

”Очевидцы рассказали мне, как затем люди в черной форме открыли огонь по участникам беспорядков, стреляя по ногам, чтобы обездвижить их”, писал журналист.

В то время ”люди в черном” ”Азова” насчитывали около 70 человек, и прошло еще несколько месяцев, прежде чем Украина смогла вернуть Мариуполь.

Сегодня российские вооруженные силы уже несколько недель бомбят Мариуполь, и город начинает напоминать одни огромные руины. Где-то там сражается и ”Азов”.

В среду утром мариупольский ”Азов” разместил на своем Telegram-канале аэрофотоснимок, на котором видны дымящиеся в лучах солнца жилые дома города.

Аэровидео, переданное информационным агентством Reuters из полка ”Азов”. Добавлено в службу Reuters 14 марта.

Известно, что полк умело использует социальные сети для информационной работы. Сайт полка также разработан достаточно профессионально: визуальный ряд представлен продуманно и наглядно, страницы работают что надо.

Поэтому присутствие в социальных сетях считается одной из причин известности ”Азова” и его успеха в вербовке иностранных бойцов, которые, похоже, тоже умеют воевать.

Ветераны полка ”Азов” проводят военную подготовку гражданского населения в Харькове в конце февраля.

Есть добровольцы и из Финляндии. С 2014 года в ”Азове” побывали как минимум один финн из Лаппеенранта, один финн из Швеции и один финн, который переехал в Украину из шведоязычной финской Остроботнии и остался в стране. Этот человек из Западной Финляндии сегодня является инструктором бойцов и, по нашим данным, также обучал солдат ”Азова”.

По оценкам, в настоящее время в ”Азове” находится несколько финнов, их можно пересчитать на пальцах одной руки. Но никакие цифры не могут быть достоверно подтверждены.

Были заявления о связях ”Азова” с финскими организованными ультраправыми. В 2016 году первый командир ”Азова” Билецкий основал новую партию ”Национальный корпус”, которая часто воспринимается как политическое крыло военного полка. Алена Семеняка, секретарь по международным делам Национального корпуса, весной 2019 года выступала на этнонационалистической конференции ”Пробуждение” в финском Турку.

Осенью 2019 года в Палате представителей Конгресса США была выдвинута инициатива о внесении Госдепартаментом трех европейских ультраправых организаций в список иностранных террористических организаций. Одной из них числился батальон ”Азов”. Но эта инициатива не получила продолжения – и не стоит ожидать ее успешного продвижения, особенно в нынешних обстоятельствах.

Благодаря своей репутации, у ”Азова” имеется также и проблема брендинга. В социальных сетях ультраправые эмблемы полка вызывают страх и откровенный гнев.

Нынешняя эмблема полка ”Азов”.

Эмблема ”Азова” напоминает wolfsangel, символ ”волчий крюк”, который также можно было увидеть на эмблеме 2-й танковой дивизии Ваффен-СС нацистской Германии. Хотя шеврон ”Азова”, как утверждается, представляет собой стилизацию наложения заглавных букв слов Ідея Нації (Народная идея), люди часто видят именно то, что они видят. Ідея Нації – первоначально символ украинского ультраправого движения Социал-Национальная Ассамблея.

Таким образом, выводы, связанные с эмблемой, на трезвый взгляд мягко говоря, очевидны.

А для России сейчас важен именно нацизм. Когда Россия 24 февраля вторглась в Украину, Путин в своей речи, объявляющей нападение, заявил, что цель ”спецоперации” – очистить Украину от нацистов.

Подбитый бронетранспортер, вероятно, принадлежавший полку ”Азов”, в Мариуполе. Фото сделано в среду.

Если бы сейчас был захвачен в плен солдат из полка ”Азов” и у него нашли, скажем, татуировку германского орла, его, вероятно, стали бы часто показывать по российскому государственному телевидению как доказательство того, что российская ”спецоперация” оправдана и зачистка от нацистов идет эффективно.

”Я проверил несколько источников, чтобы узнать, какие визуальные материалы ’Азов’ недавно выпускал. Официальные каналы ’Азова’в основном чисты: никаких свастик или тому подобных неонацистских символов, но некоторые фото вызывают ассоциации с Третьим рейхом”, говорит подполковник и доктор Теему Сарессало о текущей ситуации.

”Есть несколько случаев неонацистской символики на неофициальных фотографиях, вероятно, сделанных и опубликованных самим ’Азовом’, но беглое изучение фотографий показало, что таких случаев было всего несколько.”

Но имеется исключение, которое подтверждает правило. По словам Сарессало, недавно на сайте Национальной гвардии Украины было опубликовано видео, на котором военнослужащий полка ”Азов” будто бы обмазывает патроны свиным салом.

Пули эти якобы предназначены, чтобы встретить чеченских боевиков Рамзана Кадырова, мусульман, воюющих на стороне России.

”Так что не будет вам места в раю, коли вы падете от этих пуль.”

Именно такое и хочет видеть Россия.

”Возможно, одного этого примера достаточно, чтобы путинская пропагандистская машина сделала обобщение: смотрите, они все нацисты, вот вам доказательства”, считает Сарессало.

”А ведь ’Азов’ представляет собой лишь несколько десятых процента личного состава украинских вооруженных сил.”

Статья впервые опубликована x.x.2022.

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