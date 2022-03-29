Воскресенье вечер: Последний поезд из Петербурга прибыл в Хельсинки – ”Теперь все хорошо!”, говорит Борис, направляющийся в США

Анна с Борисом летят в США. Москвич Джордж улетает в Испанию. Когда вернется – не знает.

Тамара Жаркевич обнимает Бориса (слева), а Иван Жаркевич – его подругу Анну, приехавших на последнем «Аллегро». Центральный вокзал Хельсинки.

Последний ”Аллегро” из Петербурга прибыл на хельсинский вокзал вечером в воскресенье с 7-минутным опозданием, в 19:07. Битком набитый поезд встречало много журналистов и фотографов, в том числе из иностранных СМИ.

Борис и Анна приехали в Хельсинки через Петербург из Москвы. В Финляндии у них живут друзья.

”Чувствуем облегчение”, описывает ощущения Борис. Он явно в приподнятом настроении. ”Ужас, что там (в России) творится”, добавляет Анна, ”к сожалению, мы не можем изменить ситуацию изнутри, поэтому мы уезжаем и постараемся как-то повлиять на неё из-за рубежа”.

Анну пригласила на работу одна американская компания, поэтому пара попытается в понедельник улететь в Варшаву, а оттуда – в США. В Варшаву, потому что в России больше нельзя получить американскую визу.

Борис вспоминает, что вокруг вопроса пересечения границы было много опасений. Ходили слухи, что пограничники могут забрать телефон, чтобы изучить его содержимое, или проверить аккаунт в Твиттере. Поэтому оба решили на всякий случай удалить из телефона все мессенджеры, чтобы не возникло проблем.

”Вопросов на границе сейчас однозначно задают больше, чем раньше”, признаёт Анна.

”Что ж, теперь мы чувствуем облегчение”, улыбаясь, произносит Борис.

По словам Анны, после крымских событий 2014 года стало понятно, что в России жить небезопасно:

”Экономика загибается, свободы слова становится с каждым годом всё меньше и меньше. Но я не верила, что он (президент России Владимир Путин) может вторгнуться в другую страну и начать агрессивную войну.”

Однако найти работу за рубежом было непросто, поэтому пара оставалась в России.

”Там нельзя чувствовать себя в безопасности если ты не поддерживаешь действия властей”, говорит Анна.

По её мнению, большинство жителей крупных городов – особенно молодое поколение – имеет представление о том, что происходит в Украине.

Многие читают зарубежные СМИ.

”У каждого теперь установлен VPN”, продолжает Борис. VPN позволяет защитить свои данные при пользовании Интернетом, избежать цензуры и географических ограничений.

Поцелуй Тома и Анастасии после прибытия «Аллегро» в Хельсинки.

Москвич Джордж вечером улетает в Испанию.

Студент из Москвы, который представился Джорджем рассказал, что направляется в родную Испанию.

”Я вообще не представляю – что будет дальше в связи со всей этой ситуацией в Украине”, признаётся он, ”Вторая причина: хочется провести возможно свой последний отпуск в Европе”.

"Может, на пару месяцев уезжаю, а может – на пару лет”, продолжает Джордж, ”я не могу заглядывать в будущее. Может, границы между Россией и Европой вообще закроют. Не знаю кода смогу вернуться в Россию”. Вечером у Джорджа самолёт в Испанию.

По словам пресс-секретаря компании VR Тату Туоминена, все билеты на самые последние ”Аллегро” действительно были раскуплены.

С другой стороны, если брать в масштабе двух последних недель, то поезда из Петербурга в Хельсинки заполнялись примерно на 60%, а в обратную сторону – на 25%.

”Можно сказать, что составы шли полупустыми”, говорит Туоминен и добавляет, что около 70% пассажиров последних ”Аллегро” были россиянами, а оставшиеся 30% – финнами.

”Кондукторы говорят, что в эти дни финнов в поезде было значительно больше, чем раньше.”

Ещё одним необычным обстоятельством, по словам Туоминена, является тот факт, что все составы «Аллегро» останутся в депо Хельсинки: ”Они будут ждать здесь лучших времён”.

Всего существует четыре состава ”Аллегро”. Они принадлежат финско-российской компании Karelian Trains, которая сдаёт их в аренду финским железным дорогам (VR) и РЖД. Все поезда останутся в Хельсинки, так как именно здесь их родное депо.

VR объявило о прекращении движения ”Аллегро” с понедельника. В воскресенье из Хельсинки в Петербург отправился только утренний поезд.

VR обещает компенсировать стоимость всех билетов, которые были куплены на отменённые поезда.

”До этого мы продолжали работать в соответствии с официальными инструкциями для того, чтобы все финны, желающие уехать из России, могли это сделать”, говорит руководитель направления пассажирских перевозок VR Топи Симола.

”За эти недели у всех было достаточно времени, чтобы уехать. С этого момента VR, как государственная компания, не имеет более возможности осуществлять движение ”Аллегро” из-за режима санкций, поэтому перевозки приостановлены на неопределённый срок”.

В начале марта VR заявляла, что хочет продемонстрировать максимальную поддержку Украине и украинцам ”в этой ужасной ситуации, сложившейся из-за российского вторжения”.

В том же заявлении компании было отмечено, что исполнительный директор VR Лаури Сиппонен проинформировал генерального директора РЖД Олега Белозёрова о временном прекращении любых личных контактов, за исключением необходимых для обеспечения трансграничных перевозок.

С начала марта граждане Украины могут бесплатно ездить на всех поездах VR, просто предъявив свой паспорт проводнику. Также ранее купленные билеты на «Аллегро» можно было вернуть без потери стоимости, так как МИД Финляндии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в России.

Вместо Петербурга состав «Аллегро» отправится в депо.

Статья впервые опубликована 27.3.2022.

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