Город с населением 700 тыс., Запорожье – это передний край Украины против оккупантов с востока и юга.

Через Запорожье несет воды Днепр – жизненная артерия Украины. На Днепре стоят лишь два моста. Сегодня движение по одному – только на восток, по другому – только на запад.

На мостах блокпосты, укрепленные мешками с песком, где за движением следят военные.

Мы подъезжаем к блокпосту в сопровождении лейтенанта ВСУ. У него спрашивают пароль.

Лейтенант ВСУ, Запорожье.

Противотанковые заграждения и агитационные плакаты на улицах Запорожья.

Почему в Запорожье такой жесткий контроль – понятно. Город с населением 700 тысяч стал сегодня передним краем Украины против войск оккупантов, двигающихся с востока и с юга. Фронт на юге – в 30 километрах. на востоке – в 50 километрах.

По мотивам известной песни скоро станет ясно, кому суждено в последний раз увидеть, как ”ревет да стонет Днепр широкий”.

В городе боевой дух поднимают различные баннеры, плакаты и инсталляции.

На одном из щитов Путин как бы признает: ”Украина превыше всего! Крым – это Украина. Я – хуйло!” В другом месте на дорожном знаке вздернуто чучело с эмблемой Z и табличкой ”смерть оккупантам”на груди.

Президент России Владимир Путин на украинском плакате в Запорожье.

Чучело с российским символом Z вздернута на дорожном знаке в Запорожье.

Сотни тысяч жителей Запорожья бежали на запад страны. Их заменили эвакуированные из восточной Украины.

Движение в соответствии с комендантским часом останавливается в 20:00. Ночью город погружается в темноту – светомаскировка.

Запорожье – крупный промышленный город, но сейчас и его автомобильный завод и завод авиационных двигателей остановлены. В супермаркетах больше пустых полок, чем в украинских городах дальше на запад.

Запорожье получает электроэнергию от гидроэлектростанции. Напротив, крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная в 50 километрах, захвачена российским ”Росатомом”.

Хотя Запорожье и находится недалеко от линии фронта, здесь относительно спокойно. Россия ударила ракетами по стратегическим целям, например, заводу по ремонту самолетов, но жилые дома уже ставшими привычными для ВС РФ ракетными залпами обстреливать не стала или не смогла.

В результате ракетного удара был поврежден вокзал, но в Запорожье уже начались работы по устранению повреждений.

Ракета ”Искандер” в Запорожье попала в железнодорожное полотно.

Лейтенант ВСУ не думает, что Россия захочет или сможет атаковать сейчас Запорожье.

”Запорожье для них не так важно, как [черноморский] Николаев, который им нужен, чтобы добраться до Одессы. Сюда непросто бить ракетами, и они сейчас не пойдут, потому что будут разбиты.”

Но с падением Мариуполя Россия может перебросить сюда основные войска, добавляет он.

На линии фронта сражаются в основном войска ВСУ. Однако в регионах им помогают силы территориальной обороны, состоящие из ополчения местных жителей.

Одна выездная дорога из Запорожье контролируется 37-й бригадой теробороны.

Здесь живут в полевых условиях. В местных строениях устроены казармы. Сооружения покрыты маскировочными сетками, шитье которых сегодня стало самым популярным видом рукоделия в Украине. Для передвижения используются старые Лады без номерных знаков.

Солдатский спальный блок в Запорожье.

Условия более чем скромные.

Старший сержант Игорь раздает компот с печеньем, привезенные сюда волонтерами, помогающими армии. Собаки, крутящиеся у лагеря, проявляют также большой интерес.

Игорь, 57 лет, демонстрирует свой пистолет Макарова 1967 года выпуска.

По образованию он инженер по полупроводникам, но на второй день российского вторжения взял в руки оружие и снова стал солдатом. Его сыновья-близнецы также служат здесь.

”У меня нет другого выбора, кроме как сражаться здесь. Так много родственников и друзей было убито. Я воевал на Донбассе в 2014–2015 гг. Если Россия захватит Украину, мне по их законам грозит 25 лет тюрьмы или высшая мера”, объясняет он.

Он считает, что нынешняя война сильно отличается от войны в Донбассе. Теперь Россия убивает мирных жителей ракетами, артиллерией и авиацией. Например, в прошлое воскресенье Россия обстреляла ракетами, минами и снарядами населенный пункт, расположенный в 30 километрах – село Каменское.

Игорь считает заявления России о том, что она защищает русскоязычных, смехотворными, поскольку он сам является русскоязычным.

Он и другие мужчины в лагере также осмеливаются критиковать и Украину, а именно за первые дни войны.

”Со стороны наших генералов было большой ошибкой немедленно не отрезать российские пути снабжения из Крыма. У них был легкий доступ к южной Украине, а теперь у них есть и железная дорога Симферополь–Мелитополь, по которой они могут снабжать свои войска”, говорит Игорь.

”Но воюют они плохо”, добавляет он.

Силы территориальной обороны Запорожской области были сгруппированы в 110-ю бригаду, состоящую из шести батальонов, сформированных из жителей разных районов. Некоторые из них действуют на передовой, другие – в тылу.

Запасной командный пункт бригады находится в секретном месте в городе.

Майор Роман в прошлом году вышел в отставку, но сейчас снова в строю.

Бригада состоит из резервистов и добровольцев.

”Людей гораздо больше, чем мы можем взять и вооружить. К нам обращаются самые разные люди: и молодые женщины, и мужчины старше 60 лет”, говорит майор.

”Мы фиксируем навыки добровольцев, потому что нам нужны профессионалы – саперы, связисты и автомеханики.”

Новички будут оснащены легким пехотным снаряжением. По его словам, никто не будет отправлен на передовую без соответствующего снаряжения.

”Сегодня утром мы наконец-то получили 500 бронежилетов для одного из наших батальонов. Это не пожертвования, они были куплены за деньги. Нам все еще нужны шлемы, тепловизоры и костюмы.”

Роман хвалит волонтеров, которые помогают армии, в том числе тех, кто подвозит продовольствие. Предприятия региона также помогают армии, например, предоставляя автотранспорт. Заправочные станции бесплатно заправляют военные автомобили. Армия не испытывает недостатка в топливе, уверяет он.

По его словам, в настоящее время силы территориальной обороны действуют в составе пехоты.

”Линия обороны готова, и мы готовы сразиться с врагом.”

Предпринимаются и атаки. Накануне вечером один из батальонов выбил оккупантов из Малиновки, что в ста километрах от Запорожья – той самой, известной по советскому фильму ”Свадьба в Малиновке”.

Два солдата из батальона пали, шесть были ранены в бою.

”Мы состоим из местных жителей, и поэтому мы по жилым домам не стреляем, в отличие от русских.”

МайОР видит главную проблему Украины в недостатке ПВО от российских самолетов и управляемых ракет.

”Мы отчаянно нуждаемся в истребителях, зенитных установках и ракетах.”

Украина испытывает трудности с производством ракет. Существует нехватка противотанкового оружия. Поэтому войска в основном используют легкие ПЗРК и гранатометы.

В 110-й бригаде теперь есть и свой психолог, им стала детский психолог Олеся. Одетая в камуфляжную форму Олеся только что вернулась от солдат с передовой.

Психолог Олеся и майор Роман, Запорожье.

”Тяжелее всего приходится воинам, чьи семьи находятся на оккупированных Россией территориях. Они не могут спать. Например, семья одного солдата находится в [оккупированном Россией] Мелитополе, и он не может с ними связаться.”

По данным украинских сил, родные одного солдата были взята в заложники в контролируемом чеченцами Токмаке. От родных требуют, чтобы они узнали и сдали сведения об украинских позициях. HS эту информацию подтвердить не может.

Психологу также поручено оценивать годность солдат к службе. В начале войны новобранцев принимали без медосмотра, но теперь тех, кто психически неуравновешен, отправляют домой, она говорит.

В целом, главным военным ресурсом и оружием Украины, похоже, является ее народ.

Конвои, состоящие в основном из автобусов с призывниками, едут по дорогам на восток. Контраст разителен с бронетанковыми колоннами, вступившими в войну со стороны России.

Более того, каждый гражданский стал потенциальным солдатом. Например, у таксиста, которого использует HS, при себе револьвер. Согласно новому закону, он может стрелять и убить вражеского солдата без каких-либо последствий.

У водителя такси пистолет на запаске в багажнике.

”Нет такой силы, которая заставила бы нас покинуть собственную страну”, говорит лейтенант ВСУ. ”Люди хотят уже не мира, они хотят победы.”

”Но какая бы сторона в итоге ни победила в этой войне, Украина после этого будет лежать в руинах, мы это уже поняли.”

Статья впервые опубликована 27.3.2022.

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