Журналистам наверное никогда еще не приходилось так тяжело, как сейчас, когда в России закрываются свободные СМИ

Российские журналисты уезжают – в Латвию, Литву, Грузию, Польшу, Турцию и другие страны. Но уехать удается не всем. Также встает вопрос о том, как репортерам писать о России, находясь за ее пределами.

Российские журналисты уезжают из России. Условия работы в России сделаны настолько тяжелыми, что многие видят единственный выход для себя – это уехать из страны.

В настоящее время сложно сказать, сколько российских журналистов были вынуждены покинуть страну, и куда они уезжают, так как многие стараются об этом не распространяться.

”Организация ’Репортеры без границ’, находящаяся в Париже, постоянно работает над выходом на связь с этими журналистами, которые и сами ищут способы продолжения своей работы”, говорит Юрса Грюне-Луома, председатель финляндского отделения ”Репортеров без границ”.

”Некоторым оставшимся в России журналистам приходится менять профессию.”

Грюне-Луома не исключает возможности того, что российские журналисты прибывают и в Финляндию.

”Пока с нами никто не связывался. Если и когда это произойдет, мы, конечно, постараемся оказать им максимальную поддержку”, говорит она.

По словам Саллы Назаренко, эксперта по международным делам Союза журналистов, в Финляндии уже есть такие россияне.

”В Финляндии тоже есть российские журналисты, я это знаю. Но у людей такое состояние, что они о себе не заявляют, потому что не представляют, что будет дальше. Если не с ними самими, то с их близкими.”

”Как уже говорила ’Новая газета’, даже если все СМИ уедут из России, как можно будет делать журналистику о России вне России. Это – огромная проблем”, говорит Салла Назаренко. ФОТО: САМИ КЕРО / HS

Как считает Назаренко, страны, в которые теперь будут уезжать журналисты из России, во многом будут определяться визовым режимом и материальными обстоятельствами, то есть от того, где можно будет себя обеспечить и как выбраться из страны.

”Бегство из России явно имеет место, но не так организованно, и на него влияет много факторов”, говорит Назаренко.

”Российские журналисты уезжают в Латвию, Грузию, Польшу, Литву, в Стамбул, Армению и даже в Узбекистан, но туда меньше. Маршруты полетов таковы, что легко получается долететь из Москвы в Казахстан, но там работать никто не желает.”

Например, Турция и Грузия в настоящее время не всегда являются безопасными странами для российских журналистов.

Назаренко отмечает, что не все могут уехать из России, даже если хотят.

Например, работа онлайн-издания Meduza и Радио Свобода основана на использовании своих корреспондентов на местах.

”Даже если Meduza и базируется в Риге, смогут ли они эвакуировать или защитить всех своих корреспондентов?” спрашивает Назаренко.

”Как уже говорила ’Новая газета’, даже если все СМИ уедут из России, как можно будет делать журналистику о России вне России. Это для них огромная проблема.”

По информации Назаренко, некоторые российские независимые СМИ планируют открыть свои новые бюро и запустить деятельность в другой стране.

Кое-что уже происходит: в Таллине создается новый интернет-сайт, который будет сообщать новости из России.

В понедельник шведская компания Bonnier News заявила, что создаст независимый фонд для выпуска в Таллине русскоязычной газеты. Об этом сообщает, в частности, шведское издание Dagens Media. Предполагается, что и на новостном сайте будут работать в основном российские журналисты.

На должность главного редактора уже принят российский журналист и бывший главный редактор Esquire Russia Филипп Бахтин. На начальном этапе планируется взять десять журналистов.

”Мы намерены создать условия для русскоязычного сайта, работающего и доступного на различных платформах, задача которого – рассказывать правду о войне русским в России и за ее пределами”, заявил ”Дагенс Медиа” Петер Феллман, директор концерна Di.

”Задача будет заключаться в том, чтобы россияне нас слышали, особенно в России.”

Тем, кто остается в России и продолжает свою журналистскую работу, придется задумываться о том, что они смогут писать.

”Ранее, если вас объявляли иностранным агентом в России, то за вашим СМИ начинали следить. Теперь это расширилось настолько, что если вы, скажем, бухгалтер или просто выполняете вспомогательную работу в СМИ, которое было объявлено иностранным агентом, и не производите никакого контента, вы тем самым в безопасности более не остаетесь. Поставлена цель сделать работу во всех отношениях невозможной”, говорит Назаренко.

Грюне-Луома работала и в Китае, и во время войны на Балканах. Она не помнит случая, когда журналисты оказывались в таком жестком положении, как то, в которое Россия поставила СМИ сейчас. Трудно найти сравнение.

По мнению Назаренко, и во время холодной войны все проходило медленнее.

”Если бы месяц назад мне сказали, какова сейчас ситуация в России со свободой слова, мне было бы очень трудно в это поверить. Скорость и масштаб этого действительно беспрецедентны”, говорит Назаренко.

И Грюне-Луома, и Назаренко считают, что в Европе, скорее всего, появится сеть свободных СМИ на русском языке, подобная Радио Свободная Европа.

Радио Свободная Европа – это организация, финансируемая Конгрессом США, которая вещает на Восточную и Юго-Восточную Европу, Россию, Кавказ и Ближний Восток. Целью является продвижение демократических ценностей и институтов путем освещения новостей в странах, где свободная пресса подавляется режимом или находится в стадии становления.

”Думаю, нынешняя ситуация неизбежно ведет к этому. По крайней мере, если война будет продолжаться, а введенные законы сохраняться, опустится новый информационный занавес, и вся независимая от России информация будет поступать из-за рубежа. Вот к чему все идет, и мы вполне естественным образом к этому постепенно движемся”, говорит Назаренко.

Статья впервые опубликована 30.3.2022.

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