Сильно пострадавший город Ирпень под Киевом был отвоеван обратно у российских войск – на фото и видео показан разрушенный город

По украинским данным, в Ирпене в ходе боев погибли сотни мирных жителей. Городская инфраструктура уничтожена.

После начала нападения России на Украину в конце февраля в Ирпене в ходе боев погибло от двухсот до трехсот мирных жителей.

Город Ирпень находится всего в двадцати километрах от Киева. С первого дня нападения Россия подвергала город интенсивным обстрелам и бомбежкам.

Украинцы на этой неделе отбили Ирпень обратно у российских войск, сообщил в среду средствам массовой информации Александр Маркушин, мэр города.

По заявлению мэра, российские военные покинули Ирпень в понедельник.

Всего в боях за Ирпень, по данным Маркушина, погибло не менее 50 украинских военнослужащих, около ста были ранены.

До начала вторжения России в Украину 24 февраля население Ирпеня составляло около 60 тысяч. По словам мэра, в городе сейчас осталось около 3 500 человек.

”Мы все еще ищем людей в подвалах”, говорит Маркушин журналистам.

Александр Маркушин заверил, что в городе больше нет российских войск.

Тамара, 73 года, была эвакуирована из Ирпеня. Спасатель разговаривает с Тамарой, среда, Киев. ФОТО: ЗОХРА БЕНСЕМРА / REUTERS

Пожилая женщина была эвакуирована из Ирпеня 13 марта. ФОТО: АРИС МЕССИНИС / AFP

Но даже несмотря на то, что Ирпень полностью вновь находится под контролем Украины, мэр говорит, что жителям небезопасно туда возвращаться.

”Пятьдесят процентов города разрушено, включая инфраструктуру, необходимую для нормального жизнеобеспечения”, сказал Маркушин.

Мэр считает, что российские войска будут продолжать обстрел Ирпеня из Бучи, другого пригорода Киева. Буча находится менее чем в десяти километрах от Ирпеня.

Люди с белым флагом идут вдоль границы между Бучей и Ирпенем, 11 марта. ФОТО: СЕРГЕЙ НУЖНЕНКО / REUTERS

Разрушения в Ирпене, 29 марта. ФОТО: СЕРГЕЙ МИХАЛЬЧУК / REUTERS

Российские войска уже несколько недель пытаются осадить столицу Украины.

Пригороды и города-спутники к северо-западу и западу от Киева важны для российских войск, поскольку через них проходят пути снабжения на север. Потеря городов вдоль западных магистралей означает, что российским войскам будет сложнее получать снабжение.

Ирпень подвергался бомбардировкам и обстрелам с начала войны, поскольку это один из основных маршрутов на Киев. В начале недели репортеры CNN сообщали из Киева, что со стороны Ирпеня слышны звуки бомбежки.

Люди выносят вещи из горящего дома, Ирпень, 4 марта. ФОТО: АРИС МЕССИНИС / AFP

Ранее в этом месяце в Ирпене был убит американский журналист. С тех пор город был закрыт для СМИ.

До этого Ирпень был местом съемки леденящих кадров, которые распространились по всему миру, в том числе моста, разрушение которого в начале войны сильно затруднило эвакуацию, и семьи из четырех человек, трое из которых были убиты на эвакуационном пункте в результате российского удара.

Мост в Ирпене был взорван в начале марта. Рядом с мостом сооружен переход, по которому жители города бежали из Ирпеня. Украинские солдаты помогают пожилой женщине выбраться на берег. ФОТО: DИМИТАР ДИЛКОФФ / AFP

Жители Ирпеня покидают 9 марта город по доскам под разрушенным мостом. ФОТО: ТОМАС ПЕТЕР / REUTERS

Фотографии погибшей семьи в пункте эвакуации были первоначально распространены американской "Нью-Йорк Таймс", поскольку Линси Аддарио, фотограф газеты, находилась в воскресенье 6 марта всего в нескольких метрах от семьи, когда по ним русскими был нанесен удар. В результате обстрела погибли 43-летняя женщина, ее дети 9 и 18 лет, а также 26-летний сотрудник гуманитарной организации, который пытался помочь семье спастись. Отец семейства в момент обстрела находился в другом городе вместе с больной матерью. ФОТО: ДАФНЕ РУССО / AFP

Статья впервые опубликована 30.3.2022.

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