Добровольцы из Беларуси в своем видео обращении решительно настроены, как и их предки, избавить родину от ”московской орды”, хотя Путин и хочет привлечь их в свои ряды против Украины

Активисты сопротивления беларусов получают сообщения от военных своей страны с вопросами, как идти сдаваться, если их насильно пошлют воевать в Украину.

Павел Кухта проводит собеседования и снаряжает бойцов, добровольно отправляющихся на войну в Украину. ФОТО: МИХАЛ ДЫЮК

Варшава

Железные ворота старого каменного дома открываются, и навстречу появляется улыбающийся бородатый молодой человек. Мы находимся в Варшаве, базе для белорусских активистов сопротивления. Отсюда бойцов батальона им. Кастуся Калиновского отправляют в Украину сражаться с российской армией.

Молодого человека зовут Павел Кухта, ему 24 года.

Он проводит нас внутрь базы добровольцев и показывает пуленепробиваемые жилеты, каски и другое военное снаряжение, которое батальон получает в качестве помощи со всего мира. В коридорах лежат груды больших нераспечатанных коробок.

Он особенно осторожен при обращении с только что прибывшими тепловизорами стоимостью в тысячи евро.

”Мы также только что получили из Германии дроны”, радостно сообщает он.

На некоторых коробках видна надпись ”Babymilch”, детская молочная смесь. Бойцы также доставляют в Украину гуманитарные грузы.

Павел Кухта разбирает снаряжение бойцов в Украине. ФОТО: МИХАЛ ДЫЮК

Президент России Владимир Путин своими словами и делами, похоже, считает Беларусь ”российской” страной, которая, по его мнению, не должна быть независимой, так же как и Украина.

Автократический, фальшиво избранный по сфабрикованным результатам глава Беларуси Александр Лукашенко находится в полном подчинении у Путина. Именно поэтому уже несколько недель обсуждается, что белорусская армия может присоединиться к российским войскам в Украине. После совместных военных учений российские войска остались в Беларуси в феврале.

Бывший начальник разведки Генерального штаба Оборонительных сил Финляндии генерал-майор Пекка Товери неделю назад в интервью ”Хельсингин Саномат” предположил, что теоретически Россия может получить в качестве помощи от Беларуси около 5 тысяч профессионального спецназа и некоторых других подразделений. Однако, по его словам, это исход войны не решит.

Россия уже использует белорусскую территорию в качестве базы, поэтому Запад считает Беларусь стороной в войне и ввел против страны новые санкции.

Кухта и другие активисты-беларусы, опрошенные нами, имеют обоснованное предположение, что белорусская армия не присоединится к войне в российских рядах по той простой причине, что белорусские солдаты не подчинятся этому. Армия, по их словам, не находится в руках Лукашенко.

Активисты из батальона им. Кастуся Калиновского говорят, что получают сообщения от белорусских солдат с вопросами о том, что делать, если их будут принуждать к войне, а они захотят сдаваться в плен. По словам активистов, таких сообщений очень много.

”Мы отвечаем: бросайте оружие и поднимайте руки вверх”, говорит Кухта.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, принявший в Варшаве в прошлую пятницу нашего корреспондента, также сказал, что проблемы с мотивацией в белорусской армии, вероятно, станут препятствием для присоединения Беларуси к военным действиям против Украины.

”Они не заинтересованы в том, чтобы ехать в Украину убивать невинных гражданских лиц”, сказал Пшидач, ссылаясь на информацию, получаемую им из Беларуси.

Беларусь и Украина имеют тесные связи и схожие языки. Поэтому многие беларусы не представляют себе, как можно нападать на Украину.

”Какое настроение в Беларуси?” спрашиваю активистов. Западные журналисты в страну не допускаются. Активисты не были там уже много лет, но поддерживают связь со своими близкими.

”Там как в Северной Корее”, говорит Павел.

Как и в Украине, в Беларуси существует сильное национальное движение. Стремление к реальной независимости очень сильно, даже несмотря на то, что глава государства пытается загнать народ в российское ярмо.

В четверг на прошлой неделе активистов посетила и поддержала их дух лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая живет сейчас в Вильнюсе.

Вообще-то Кухта хотел бы сам быть на передовой в Украине, но командование батальона приказало быть здесь. Ему 24 года, но он уже достаточно опытен в военном деле. В 18 лет Кухта бросил школу и уехал из Беларуси в Украину на Донбасс , чтобы воевать против русских.

Теперь в его задачи входят собеседования и обучение бойцов-добровольцев. Собеседования проводятся для того, чтобы убедиться, что добровольцы действительно понимают, на что идут.

Из Варшавы добровольцев перевозят автотранспортом через украинскую границу прямо в батальон в Киеве. Там они получают оружие.

По оценкам Кухты, в настоящее время в Украине воюют несколько сотен беларусов. По словам Павла, на данное время из Варшавы в батальон Кастуся Калиновского переправилось около ста бойцов-добровольцев.

Павел Кухта хотел бы быть в Киеве и сражаться, но командование батальона приказало ему заниматься набором добровольцев. ФОТО: МИХАЛ ДЫЮК

Батальон им. Кастуся Калиновского набирает бойцов и пожертвования на своих страницах в социальных сетях. В пятницу на аккаунте батальона в Instagram было размещено видео, на котором бойцы присягают Украине, а на заднем плане звучат сирены воздушной тревоги.

В решительной клятве беларусы обещают сражаться, как их предки, против ”московской орды”, против убийц невинных детей.

Помимо беларусов, в Украину отсюда направляются добровольцы из Литвы, Нидерландов, Германии, США и даже Ирана. По словам Кухты, финнов в батальоне Кастуся Калиновского нет.

Павел не говорит, кто возглавляет батальон и как он действует.

Павел поясняет, что батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. По некоторым данным, в Украине батальон находится в полку ”Азов”, имеющему праворадикальную историю, но подтверждения этому нам не дается.

Батальон назван в честь поэта, публициста и революционера Кастуся Калиновского (1838–1864), который был казнен русскими в возрасте всего 26 лет.

Будучи борцом за национальную идею, Кухта и сам хорошо разбирается в истории. Когда я спрашиваю его, чем, по его мнению, закончится война, его ответ завершается неожиданно:

”Украина, конечно, победит, Россия будет разгромлена, а Карелия – возвращена Финляндии!”

Для Павла Кухты борьба за свободу – это не приключение, которое он выбрал для того, чтобы внести оживление в свою жизнь. Для него нет другого выбора.

Его родной брат погиб в 2020 году во время белорусского восстания.

Родители Павла до сих пор находятся в Беларуси. Недавно к его матери приходила полиция для допроса, пытаясь получить информацию о ее живом сыне.

По словам Кухты, все в Беларуси понимают, что система дает сбои и что грядут перемены. Он говорит, что правоохранительные структуры также понимают это, и в результате в системной жестокости и насилии со стороны силовиков появляются трещины.

”Мама не боится. Она устала бояться”, говорит Павел.

Когда война закончится, а Беларусь станет свободной, Павел хотел бы у себя на родине пойти изучать информатику.

Статья впервые опубликована 28.3.2022.

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