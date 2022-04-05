”Я шокирована. Моя двоюродная сестра назвала всех русских, и меня в том числе, – убийцами. Потребовала, чтобы мы выходили в Питере на антивоенные митинги”

Петербургский журналист поговорил с представителями российско-украинских семей.

Традиционная новогодняя речь президента страны и всё, что её окружает – важное событие для россиян. Я уже рассказывал о том, как моя девушка предсказала войну, обратив внимание на патриотическую песню группы ”Любэ” непосредственно перед выступлением Путина.

Сейчас мне вспомнилась история 4-5-летней давности, которая произошла в схожих обстоятельствах.

Одна из моих дальних родственниц, Тамара (ей уже тогда было за 60), разразилась гневной тирадой, когда увидела, что украинская певица Светлана Лобода открыла первую часть телевизионного шоу только что наступившего нового года. Её песня прозвучала в эфире сразу после национального гимна России - первой мелодии, которую слышат все сразу после наступления полуночи.

”Да как они посмели?” возмущалась Тамара, ”Она же из Украины! Это враги! У нас что, своих артистов не хватает?”

Весьма примечательный факт: сама Тамара родилась в Украине и до замужества носила украинскую фамилию.

Вспоминая последние десятилетия, я (с лёгким удивлением для себя самого) должен признать, что до 2010-х годов повальной ненависти к украинцам в России не наблюдалось. Наоборот! Общее мнение было таково, что русские, белорусы и украинцы – это по-настоящему братские народы с совместной историей, этническими корнями и глубокими взаимными связями во всех сферах жизни. Всего 10 лет назад на самом высоком уровне обсуждался проект объединённого российского-украинского футбольного чемпионата! Сейчас в это сложно поверить, но тогда это вовсе не выглядело утопией.

Конечно, на бытовом уровне существовали дружеские ”подколы” и шутки – а как иначе между братьями? Кто больше пьёт? Чей язык звучит более странно? Чья кухня вкуснее и полезнее? Согласитесь, напоминает взаимоотношения между финнами и эстонцами, например. Но будете ли вы брать в руки оружие, чтобы научить эстонца правильно ходить в сауну? Вопрос, который даже не требует ответа.

Братские чувства испарились лишь в последнее десятилетие. Поэтому можно смело утверждать, что главные причина – это политика и пропаганда.

А далее я просто предоставлю слово представителям многочисленных российско-украинский семей. Некоторые комментарии я собрал в процессе личного общения, остальные прочитал в соцсетях.

Яна: ”Я уехала из Донбасса в Екатеринбург в 2014 году, и здесь же познакомилась со своим мужем. Он русский. В целом, мы всегда поддерживали политику Путина. Но только до тех пор, пока он не вторгся в чужую страну. Мы оба шокированы и считаем, что это уже слишком… В Украине действительно есть несколько спорных территорий, но бомбардировки Киева или Львова – это то, что невозможно принять или даже просто объяснить! Однако мы стараемся не обсуждать эти вопросы внутри семьи, так как мы всё равно ничего не можем поделать.”

Юрий: ”Я русский и, кажется, что моя семья окончательно распалась. Ни один нормальный человек не может поддерживать войну саму по себе, однако я верю словам нашего правительства о том, что если бы не напали мы, то украинцы начали бы бомбить ЛНР и ДНР. Поэтому я не готов называть российских солдат преступниками и оккупантами. Моя жена – украинка. В первую неделю войны мы ещё как-то пытались существовать совместно, хотя атмосфера была мрачной. Несколько раз в день жена созванивалась со своей мамой, которая жила в Киеве. Иногда в трубке были слышны сигналы воздушной тревоги или взрывы. После того, как моя тёща была вынуждена покинуть Киев и уехать на запад, моя жена тоже собрала вещи и ушла из нашего дома. Перед этим у нас была грандиозная ссора…”

Наталья (45 лет): ”Я родилась в Запорожье, но мои родители переехали в Петербург когда мне было 10 лет. У меня российское гражданство, мой муж и дети – тоже россияне. Но, разумеется, у меня много родственников в Украине. Я стараюсь поддерживать связь с большинством из них. Просто, чтобы знать, что они живы. Недавно у меня был сложный разговор с двоюродной сестрой. Ей 33 года. Она назвала всех русских – и меня в том числе! – убийцами. Потребовала, чтобы мы выходили на антивоенные митинги и делали ”хоть что-нибудь”. Я шокирована. Наш дедушка воевал с фашистами в Великую Отечественную, а сейчас мы с ней живём по разные стороны фронта.”

Памятник Богдану Хмельницкому, Киев. 2005 г. ФОТО: ЭМИЛЬ БОБЫРЕВ

Мой друг детства Кирилл (43 года) раньше ездил в Киев несколько раз в году. Он обожал эти короткие путешествия на уик-энд, чтобы просто побродить по улочкам этого прекрасного города и отдохнуть в его уютных ресторанах и отелях. С 24 февраля он – в глубокой депрессии. Для того, чтобы понять его чувства вспомните ваше любимое место за рубежом и представьте, что ваша армия прямо сейчас забрасывает его бомбами. А ещё у Кирилла есть тётя на Украине. Но они больше не общаются.

”В этом нет ничего личного”, с грустью говорит мой друг, ”она знает моё отношение к этой войне и у нас нет повода для ругани. Но о чём нам разговаривать? Разумеется, я готов предоставить ей свой дом, но мы оба знаем, что она скорее будет спать где-нибудь на вокзале в Берлине, чем приедет в Россию. Даже стандартный вопрос «Привет! Как дела?» из моих уст в наши дни будет звучать кощунственно. Ну, как у них могут быть дела? Сражаются за свою свободу и страдают.”

Летний день в Киеве, 2005 год. ФОТО: ТООМАС ВОЛЬМЕР

Хельсингин Саномат публикует серию статей журналиста Михаила из Санкт-Петербурга ”Письма из России”. Настоящее имя журналиста по соображениям безопасности не указывается. Работа независимого журналиста в России сегодня может привести к задержанию или тюремному сроку.

Статья впервые опубликована 2.4.2022.

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