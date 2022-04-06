Тело российского солдата рядом с подбитым танком вблизи г. Буча. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Следы зверства еще видны в братском захоронении гражданских лиц. Репортаж Хельсингин Саномат из освобожденного от российских войск города Буча.

Буча

Зверское лицо российского вторжения в Украину видно в братском захоронении в городке Буча на северо-западе от Киева.

В могилах, вырытых на дворе церкви, около 70 тел. Одежда на телах просматривается гражданская. Часть тел помещены в мусорные пакеты, одно завернуто в простыню. Для некоторых для последнего пути не нашлось даже мусорного мешка. То тут, то там из земли видны конечности присыпанных тел. Имена большинства жертв не известны.

Немецкая овчарка, которая прибрела сюда, лакает воду из лужицы, что рядом с кучей убитых людей.

Фотографии и другие доказательные материалы, распространившиеся отсюда из Бучи по всему миру, вскрывают зверства, совершаемые российскими военными по отношению к мирному гражданскому населению. Так, в Буче обнаружены тела расстрелянных гражданских со связанными за спиной руками. Горожан пытали, по ним велась произвольная стрельба.

Десятки тел похоронены в церковном дворе. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Из могилы торчат где руке, где ноги. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Священник Андрей Халавин у братской могилы. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Андрей Халавин, священник из соседней церкви, все еще потрясенный пережитым, стоит у братской могилы. Он говорит, что длительное время русские в городе не давали разрешения хоронить тела, убитых на улицах людей. В итоге тела оставались лежать так долго, что их начали есть собаки, говорит Халавин.

По его словам, в Буче находились российские военные со всей страны. Сначала некоторые солдаты говорили, что они пришли освобождать украинцев.

”Но русские солдаты вели себя совсем не так. Они заходили в дома и выбивали двери. Все что они делали, это грабили и убивали людей. Нам приходилось прятаться в подвалах”, говорит Халавин.

Россия, в свою очередь, утверждает, что кровавая бойня в Буче была инсценирована украинцами, и поэтому потребовала обсуждению этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Россия отрицает военные преступления против гражданского населения, заявляя, что лишь оказывает гуманитарную помощь местным жителям.

”Удивительно, что они не стали заодно утверждать, что это мы сами на них напали.”

Священник говорит, что долгое время русские не давали разрешения убирать с улиц и хоронить тела убитых. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

На братской могиле Халавин задумывается о том, что заставляет людей совершать такие злодеяния против невинных гражданских лиц.

”Я не могу сказать, что привело к такому злу. Неважно, как русские пытаются объяснить то, что произошло в Буче, этому нет оправдания. Мы никак не угрожали России или русским, это преступление против человечности.”

”России на людей наплевать, России нужна только оккупация Украины. Я не могу объяснить то зло, которое совершал Гитлер. Точно так же я не могу понять Путина”, говорит Халавин.

В заключение Халявин просит передать финским читателям слова благодарности. Он благодарен всем иностранным державам, которые помогают Украине и украинцам в этой тяжелой беде.

Пожилая Мария не смела выходить на улицу во время оккупации. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Военный священник Николай Мединский утешает Марию, которая оплакивает ужас случившегося в Буче. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

На улицах Бучи можно увидеть не так много людей. Многие бежали из города, а остались в основном пожилые люди. Те немногие, кто остался в городе, стоят напротив мэрии в очереди за помощью.

Один старик начинает плакать, когда его спрашивают о том, что он пережил во время русской оккупации. Он не в состоянии говорить об этом. Слишком это тяжело.

Пожилая Мария, называющая себя только по имени, рассказывает о страхе горожан перед русскими. Она боялась выходить на улицу, потому что россияне могли застрелить любого. Страшно было взрывов и пожаров.

”Российские солдаты вели себя так, потому что Путин приказал им уничтожить Украину. Так, что у нас даже не осталось продуктов в магазинах”, обвиняет Мария.

”Конечно, я надеюсь, что отступление России будет означать победу для Украины. В то же время меня все еще трясет от страха, потому что боюсь, что русские все еще здесь. Даже фашисты не творили здесь таких зверств”, говорит Мария, все еще помнящая немецкую оккупацию времен Второй мировой войны.

Улицы Бучи представляют собой скорбное зрелище. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Под ногами перекатываются гильзы. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

В Бучу начали приезжать и заметные фигуры. В понедельник город посетили президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады.

Меры безопасности были масштабными. Присутствовавшие там бойцы спецназа были оснащены самым лучшим оружием и снаряжением и вели себя прямо как в кино.

В понедельник из Киева также прибыл военный священник Николай Мединский.

”Если кто-то спросит, как выглядит чистое зло, то оно выглядит вот так. Россия - это воплощение зла”, сказал священник.

”То, что произошло в Буче, стало адом для жителей города. Это не война, а в чистом виде российский государственный терроризм. Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира”, говорит он.

Мединский также не может сказать ничего хорошего о предстоятеле Русской православной церкви, патриархе Московском Кирилле. Патриарх поддержал военную кампанию Путина в Украине.

”Русская православная церковь не имеет ничего общего с религией. Церковь Кирилла существует только для того, чтобы поддерживать путинскую пропаганду. Кирилл должен быть судим, как и Путин, за эти военные преступления.”

Улицы Бучи полны скорби и ужаса. Жилые дома обстреляны, а еще не сгоревшие машины изрешечены пулями. Автомобили, раздавленные гусеницами танков. Почти все тела, находившиеся ранее на улицах, уже убраны. Мужчина нашел в зоомагазине только пакет с собачьим кормом.

Под его ногами лежат гильзы от различных видов оружия. Сгоревшие дома. Сбитые светофоры висят и дребезжат на проводах. Во многих местах виды словно из фильма о Конце Света. Только это – полная реальность нашего времени.

Одно из самых ожесточенных сражений в городе Буча произошло на привокзальной улице. Разрушения столь же масштабны, как при сражении на Раатской дороге во время финской войны. Улица, застроенная жилыми домами, усеяна множеством полностью уничтоженных российских танков. Повсюду разбросаны обломки войны. Собаки, оставшиеся без хозяев, рыщут по развалинам в поисках чего-нибудь съестного.

Силой взрывов куски российских танков были выброшены в стены окружающих зданий. Куски гусеничных траков тут и там, разнесенные вдребезги башни, валяющаяся на земле одежда и спальные мешки русских солдат.

Подошва солдатского ботинка отлетела. Один брошенный паек российской армии имел срок годности, истекший в прошлом году.

Андрей, потрясенный пережитым, пытается очистить улицу перед своим домом. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Убитый российский солдат лежит у подбитого танка. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Перед одним из домов мужчина, представившийся Андреем, подметает фасад своего дома от следов войны. Мужчина явно страдает от травмы, полученной в результате этих событий, поскольку он постоянно твердит одни и те же слова.

”К нам в дом пришел русский солдат, но, к счастью, не стал стрелять в нас. Россия – это звери, здесь убивали и пытали людей”, повторяет он.

На боку одного из танков намалевано ”Путин – хуйло”. На заборе квартиры написано скромное напоминание русским военным: ”Здесь живут люди”.

Вдоль дороги на Бучу российским танкам тоже влетело. Судя по мусору, здесь выпивали, валяются бутылки виски ”Аль Капоне” украинского розлива. Тут же трепещет на ветру бумажная инструкция к мешку для трупов.

У брони одного из танков рядом с ящиком для боеприпасов сильно обгорелое тело молодого русского солдата.

Украинские солдаты подходят к телу, чтобы сфотографироваться на память, при этом показывая трупу средний палец.

”Fuck off”, говорят солдаты.

Ушанка и бутылка с водой российского солдата. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Статья впервые опубликована 4.4.2022.

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