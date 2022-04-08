Интернет труднее поддается контролю чем телевидение, пишет российский журналист.

Если единственным источником информации о мире для вас является государственное российское телевидение, то массированное ограничение доступа в интернет на вашу жизнь не повлияло. Однако последние социологические опросы показывали, что постоянными пользователями интернета являются около 100 миллионов россиян, это почти 80 % населения страны. Их жизнь изменилась.

Большинство независимых СМИ смогли продержаться в открытом сетевом доступе всего 4-5 дней с начала вторжения. Их блокировка была предсказуемой и ожидаемой. Один из самых популярных оппозиционных порталов – ”Медуза” – в первый же день войны опубликовал на центральной странице объявление с детальной инструкцией о том, как обойти возможную блокировку: ”Мы не знаем когда именно российское правительство решит нас заблокировать, но вот что вы можете сделать”.

Февраль ещё не успел закончиться, как ”Медуза” вместе с десятками других независимых изданий была заблокирована.

” ”Мы не знаем когда именно российское правительство решит нас заблокировать, но вот что вы можете сделать.”

Впрочем, новости и политика интересуют отнюдь не всех. Для 60 миллионов российских пользователей Инстаграма эта соцсеть была необходима, в первую очередь, для общения и работы.

Уже выросло целое поколение, для которого именно ”Инста” стала окном в мир.

11 марта Роскомнадзор начал её частичную блокировку, но благородно предоставил пользователям 48 часов, чтобы перевести свой контент и коммуникации в другие сервисы.

21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию ”Мета” ”экстремистской организацией” с незамедлительной полной блокировкой Facebook и Инстаграма (также принадлежащий ”Мете” WhatsApp сохранил свой легальный статус). Порой российские суды работают чрезвычайно оперативно!

Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России.

это фрагмент официального письма, разосланного с сайта ”Госуслуги” – внимание! – всем зарегистрированным в нём россиянам, вне зависимости от наличия или отсутствия у них аккаунта в Инстаграме.

Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.

В части исполнения этого решения суда сразу возникло много вопросов. Запрещено ли публиковать в своём Инстаграме новые посты? Можно ли читать чужие? Должен ли я срочно снять со стекла своей машины наклейку с адресом своего аккаунта? Какое предусмотрено наказание?

В последнее время в России появилось так много новых законов с неясным правоприменением, что порой разные юристы давали абсолютно противоположные ответы на одни и те же вопросы. У юристов средств массовой информации наступили тяжёлые деньки. Я лично участвовал в нескольких консультациях с коллегами относительно будущего их официальных аккаунтов. Ни у кого не было точной информации, поэтому большинство изданий предпочло на время приостановить активность в ”Инсте”. Сейчас многие постепенно возвращаются.

Как ни странно, одной из организаций, которая не прекращала вести Инстаграм, стало… министерство обороны России. Оно продолжает публиковать свои брифинги по итогам каждого дня ”спецоперации”.

Не знаю как в Минобороны, но обычные россияне теперь пользуются VPN, чтобы постить что-нибудь в Facebook или Инстаграм или просто заходить на запрещённые сайты. Такие приложения установлены теперь практически в каждом российском смартфоне. Они забирают память устройства и лишние килобайты при передаче данных, они могут быть медлительны, да и элементарно неудобно постоянно включать их и выключать. Но сейчас это единственный способ вдохнуть свежего информационного воздуха… VPN использует для выхода в сеть случайный зарубежный сервер, поэтому невозможно отследить реальное местоположение пользователя.

У процесса есть и забавная сторона: в последнее время я получаю тонны предупреждений от службы безопасности Facebook, обнаружившей ”странную активность” на моём аккаунте. Неудивительно. Ведь в течение пары часов я могу сначала ”залогиниться” из Финляндии, потом из Польши, а затем – из США…

” Не знаю как в Минобороны, но обычные россияне теперь пользуются VPN, чтобы заходить на запрещённые сайты.

Однако для многих Инстаграм – не только удовольствие. Это была работа и средство постоянного дохода. Не говоря уже о знаменитых блогерах с их космическими гонорарами (хотя почему мы не должны волноваться и за их судьбы тоже?), огромное количество маленьких частных предприятий тоже зависели от ”Инсты”. Дизайнеры одежды, кондитеры, парикмахеры и многие другие находили клиентов с помощью этой популярной соцсети.

Инна (45 лет) работала гидом-экскурсоводом в Петербурге. Как с россиянами, так и с иностранцами. За последние пять лет она закончила несколько курсов по SMM, изучила основы фотографии и потратила несколько сотен тысяч рублей на раскрутку своего аккаунта.

”Сайт у меня тоже есть. Но 85 % клиентов приходит из Инстаграма. У меня около 50 тысяч подписчиков. Я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и веду легальный бизнес. Блокировка Инстаграма означает полных крах моей пятилетней работы.”

Алёна: ”Когда закрыли ’инсту’ – я плакала. Благодаря этой соцсети мы уже без малого шесть лет спасаем бездомных животных. Наши подписчики взяли в свои дома более 1000 щенят и котят. А ещё почти 15 000 человек помогают нашему приюту финансово. Мы не сможем продолжить работу без этих пожертвований. Это настоящая гуманитарная катастрофа.”

Ну, и наконец – про Ютуб. Он пока продолжает работать в России. Более того, в некоторой степени им стало пользоваться даже приятнее, т.к. с 3 марта здесь вообще не показывают рекламу. Вот только причину приятной не назовёшь. В первую неделю вторжения мы наблюдали здесь десятки видеороликов, в которых пленные российские солдаты просили прощения и призывали остановить эту несправедливую войну. Это была качественная украинская рекламная кампания с использованием гео-таргетинга. После получения предупреждения от Роскомнадзора о недопустимости подобного, Гугл предпочёл скрыть от российских пользователей любую рекламу.

Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 6.5.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.