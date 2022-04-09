Валентина идет с кошкой на руках по главной улице Центральная в Бородянке. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Корреспондент Хельсингин Саномат побывал в освобожденной от российских оккупантов Бородянке, где бомбили и обстреливали гражданские объекты.

Бородянка

По мере отхода от окрестностей Киева российских войск и осмотра разрушений и потерь обнаруживаются все новые сведения об ударах России по гражданским объектам.

Так, дорога в Бородянку в 50 километрах от Киева на северо-запад еще недавно была занята русскими. Теперь о российской оккупации напоминают только уничтоженная бронетехника с литерой ”V” на борту и брошенное боевое снаряжение.

Уничтоженный легковой автомобиль рядом с кладбищем. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Пулевые отверстия на кузове машины. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

На дороге также и легковые машины, прострелянные как с боков, так и в лобовые стекла. На обочине лежит тело мужчины, покрытое белой материей. В паре сотен метров у дороги еще один труп мирного жителя. Куртка натянута на голову, обнажив живот мужчины.

В Бородянке, поселке посреди полей, становится совершенно ясно, что гражданские объекты подвергались намеренному обстрелу и уничтожению. По состоянию на вечер вторника данных о количестве жертв российских обстрелов и бомбежек среди местного населения пока не было.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бородянке число гражданских жертв может оказаться выше, чем например, в Буче. Такое же заявление было сделано в понедельник генеральным прокурором Украины. Предполагается, что в Буче было убито около 300 гражданских лиц.

Тело убитого у дороги. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Другое тело накрыто материей. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Экипаж российского БМП, возможно, пытался укрыться, протаранив кирпичную стену в магазин строительных материалов. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Посредине девятиэтажного жилого дома огромная воронка от бомбежки.

Неразрушенные квартиры просто сгорели. Есть опасения, что в завалах все еще остаются погибшие, так как работы по расчистке в Бородянке еще не начались.

Взрыв был страшным. Вещи жителей выброшены из многоквартирного дома на площадь. Фотографии в фотоальбоме – это воспоминания о лучших временах, о застольях с друзьями или родственниками. Были и танцы. Лица у компании раскраснелись.

Украинский солдат идет по главной Центральной улице Бородянки. Центр Бородянки был разрушен в результате боев, в которых украинские войска оттеснили российских захватчиков. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Бомба разнесла по площади книги, одежду, игрушки, елочные украшения. Все, что обычно есть дома у обычных людей. Таково российское понимание военных мишеней. Россия отрицает факты обстрела гражданских объектов в Украине.

Саперы уже приступили к работе на площади. Они собирают боеприпасы, взрывчатку и части ракет и снарядов, разбирают мины, оставленные русскими. Мы передаем им кусок обшивки, который, по их мнению, остался от реактивных снарядов установки ”Град”, которая из-за своей неточности является неизбирательным убийцей при использовании в населенных пунктах.

Центр поселка – как полигон для стрельбы из различных видов оружия. Но это поселок, в котором живут обычные люди.

Или жили раньше: многие бежали от войны, а некоторые и погибли. Лишь немногие остались. Без присутствия украинских солдат и журналистов это место превратилось бы в город-призрак. Мобильная телефонная сеть не работает.

По какой-то причине был взорван и небольшой магазин, торгующий детскими игрушками, а его стена полна пулевых отверстий. Рядом с магазином на куске стекловаты лежит пес печального вида. Когда кто-то подносит сосиску к морде собаки, она не проявляет никакого интереса к угощению. Собаки тоже страдают от травм войны...

Российские войска заняли здание местного центра занятости, превратив его в свою базу. Во дворе вырыты траншеи, а на передней стене нарисованы буквы V и черепа.

”Не влезай, убьет!” гласит табличка перед входом.

На центральной площади стоит бюст самого известного поэта Украины Тараса Шевченко. В его голове пулевое отверстие.

Стихотворение Шевченко, которое сейчас имеет острую актуальность, еще можно прочесть на постаменте бюста.

”Свою Украину любите. Любите ее… во время лютое, В оставшуюся, тяжкую минуту, За нее Господа молите.”

Бюст поэта с выстрелом в голову. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Татьяна, которая не сообщила свою фамилию, сказала, что знает по крайней мере двух гражданских, которые были застрелены российскими солдатами. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Татьяна, которая приехала в центр поселка проверить свою квартиру, обнаружила, что все разрушено и уничтожено.

”Те, кто еще помнит годы Второй мировой войны, говорят, что даже фашисты подобного не делали”, говорит Татьяна, представившаяся только по имени.

Со своей подругой Галиной рядом она говорит, что знала в поселке двух гражданских мужчин, которые были застрелены русскими.

Женщины говорят, что точно знают, что в селе были чеченские солдаты, которых, по словам и других жителей, они боялись больше всего. Такая уверенность, по словам женщин, объясняется тем, что так называемые кадыровцы в присутствии женщин говорили по-чеченски.

Чеченские боевики названы по имени Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики и верного сторонника президента Владимира Путина.

Жители рассказывают много разного, в том числе о том, как русские забирали мужчин по домам, и о них с тех пор ничего не было слышно. Одна женщина говорит, что русские в поле закапывали тела. Однако массовых захоронений обнаружить не удалось. На войне не всей информации стоит доверять.

Психолог Алена Юрченко также потеряла свой дом в результате бомбежек.

”Я понятия не имею, почему мой дом разбомбили. У нас тут не было ни одного солдата”, с удивлением говорит Юрченко.

Она говорит, что видела в деревне несколько погибших мирных жителей и слышала о многих застреленных на улице. Но сама при этом не присутствовала, так как старалась во время российской оккупации выходить на улицу как можно меньше.

Но один раз Юрченко разговаривала с российскими солдатами, когда пошла искать кошку, оставшуюся в разрушенном доме. Военные ее к дому не пропускали.

”Солдаты спросили меня, почему я еще не уехала, и сказали, чтобы я ехала в Россию. Они сказали, что пробудут здесь как минимум год, поэтому нам следует собираться. Они также сказали нам не уезжать на машине, иначе они будут стрелять.”

Все жители сообщают о широкомасштабном мародерстве со стороны российских солдат. В дома врывались, жителям угрожали.

Яна Макаренко ведет учет получателей гуманитарной помощи в Бородянской школе. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Семья Юлии Чалой влезает в машину брата, чтобы отвезти домой продукты и вещи, полученные в Бородянской школе. ФОТО: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

После пережитого жители Бородянки говорят, что теперь испытывают сильную ненависть как к России, так и к русским.

”До российского вторжения я думала, что русские – обычные люди, и не могла вообразить, что начнется война или что они будут бомбить нас. Теперь я их не прощу никогда”, говорит Юрченко.

”Я верю в карму и в то, что русские, которые были здесь, будут прокляты на многие поколения вперед. Я не прощу даже тех россиян, которые просто слепо верят путинской пропаганде.”

Статья впервые опубликована 5.4.2022.

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