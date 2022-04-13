Украинец Вячеслав Притуленко показывает положение, в котором российские солдаты заставили его лечь на землю. Фотография сделана на месте происшествия в городе Вячеслава, Ирпене, под Киевом. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Звуки боев в Ирпене на подступах к Киеву ненадолго стихли, и Слава Притуленко решил вместе с соседом Олегом выйти поискать, где берет сеть сотовой связи. Этот мартовский день превратился для него в ужас.

Понедельник, 7 марта. Утром Слава Притуленко решился выйти из подвала. Точного времени он не помнит. Наверное часов 11.

Слава – полное имя Вячеслав – решил поискать, где берет сеть мобильный телефон, чтобы попробовать узнать о своих близких. Бывшая жена Мария – Маша и пятилетний сын Глеб, слава Богу, смогли эвакуироваться.

Российские войска находились на подступах к Киеву, и бои за родной город Славы – Ирпень шли уже много дней. Поэтому Вячеслав вынужден был укрываться в подвале дома.

В подвале было тесно и жутко. Там сидели одиннадцать человек. Снаружи взрывы и все ходит ходуном. Слава устроил себе лежанку в своей кладовке. Такие же кладовки и в Финляндии размещаются в подвалах многоквартирных домов.

Слава Притуленко показал подвал своего дома, где жители укрывались от боевых действий. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

В утро того понедельника звуки боев стали прерываться. Сотовая сеть, подумал Вячеслав. Надо попытаться связаться с внешним миром.

На улицу со Савой пошел и его сосед Олег. Так и осталось написанным на визитке его имя, убитого – Олег.

Вячеслав Притуленко жил на Пушкинской, 60. Улица названа в честь великого поэта. Слава – 33-летний украинец родом из Крыма. Он зарабатывает на жизнь на фрезерном станке, вытачивает деревянные свадебные украшения.

Раньше Слава работал тренером по кроссфиту. Было время работал и в офисе.

В свободное время Слава любил кататься на велосипеде по окрестностям Ирпеня. Один или с Глебом. Мальчик уже может ездить сам, но предпочитает все же на велосипеде у отца.

Ирпень был тихим городом с населением около ста тысяч. Затем пришли русские...

Никого не было видно. Слава и Олег вышли из двора своего многоквартирного дома. Потрясенные, они огляделись вокруг.

Пушкинская превратилась в улицу смерти. Повсюду искореженный металл. Дома, разрушенные до основания. Разграбленные магазины. Электрические провода, сорванные со столбов, валялись на земле.

Слава Притуленко на своей улице в Ирпене. Улица Пушкинская уже была расчищена в апреле, но линии электропередач все еще свисают. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Слава шел с мобильным телефоном в руке. Он на мгновение поймал слабую сеть и позвонил своему брату Дмитрию, или Диме, с которым сын Глеб уехал из Ирпеня.

Звонок был коротким. Слава слышал голос Димы, но Дима его не слышал. Связь оборвалась. Даже сообщения не проходили.

Слава и Олег продолжали идти вверх по улице. В двадцати шагах, на Пушкинской 62, стоял подбитый российский БМП. Бронетранспортер, сгорая, выплевывал расплавленный металл из своих внутренностей, который затем затвердел в форме застывшего потока. Алюминий, наверное.

Там были сожженные машины. Там были гильзы. Были даже брошенные гранатометы.

И женское тело. Слава не узнал ее. Она лежала лицом вниз.

Тело женщины и уничтоженный российский бронетранспортер на улице Пушкинской, 62. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Обломки бронетранспортера до сих пор находятся там, где он был уничтожен, как и то, что осталось от легкового автомобиля одного из жителей. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Слава ничего не трогал. Они с Олегом осторожно двинулись вперед. Слава подумал: как такое может быть. Моя улица, мой родной город. Почему война пришла сюда.

На пересечении улиц Пушкинской и Лермонтова Слава с Олегом остановились. Было тихо. Справа ничего особенного не было видно, а вот слева, на Лермонтова, 4, стояла расстрелянная легковая машина.

Слава Притуленко и Олег свернули на улицу Лермонтова. На повороте дороги они увидели легковой автомобиль, водитель которого был застрелен. Автомобиль уже успели убрать. Машина на заднем плане фото появилась позже. Она полностью уничтожена. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Слава и Олег подошли ближе. Мужчина, сидевший за рулем, вероятно, пытался спастись бегством. Его тело лежало на улице в нескольких метрах от машины.

В машине было слышно собак. Слава и Олег попытались открыть багажник, но он был заперт. Они открыли заднюю дверь и откинули заднее сиденье.

В багажнике были щенки. Их было полдюжины. Породу Слава не распознал. Щенки лаяли и выли. Выйдя из машины, они бросились облизывать мертвого хозяина.

Вид с Лермонтова, 4, где Слава и Олег кормили щенков ровно за месяц до того, как была сделана эта фотография. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

В машине был пакет с собачьим кормом. Слава и Олег подумали, что щенки голодные. Они вскрыли пакет и высыпали его на улицу. Щенки принялись есть.

Слава и Олег собирались дать щенкам еще корма, и тут появились русские.

Группа солдат в униформе, возможно, восемь человек, осуществляла пешее патрулирование. Они пробирались вверх по улице Лермонтова от одного из дворов. Военные находились на расстоянии около 50 метров.

Солдаты закричали: ”Руки вверх и за голову”. Они дико ругались и начали стрелять в воздух.

Слава Притуленко показывает, как русские солдаты орали ему руки за голову. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Слава и Олег подняли руки. Затем сзади со стороны Пушкинской к ним стала приближаться машина. Солдаты сразу же начали стрелять по ней. Слава и Олег бросились на землю.

Слава не видел, что случилось с машиной и ее водителем. Повсюду в воздухе висела брань и крики. Солдаты орали Славе и Олегу, а ну сюда ползи, сюда, давай, ползи, ползи. Все это вперемешку с непрекращающейся руганью.

Слава и Олег проползли около пятидесяти метров. Солдаты подвели их к красивой ограде из красного кирпича. У Славы сразу же отобрали телефон. Один из солдат ударил прикладом автомата ему в колено. Другой ударил его кулаком по лицу.

Крик и брань продолжались. Что разведывали наши позиции, так? Мы вас убьем.

Слава пытался сказать, что он просто гражданский, ищет сеть сотовой связи. Рядом с ним избивали Олега.

Я гражданский, я гражданский, повторял Слава. Мы как раз выпускали щенков из машины. Я гражданский человек.

В паспорте Славы солдаты увидели, что он родом из Крыма. Что ты здесь делаешь, сказал один. Нацик, фашист. Давайте кончим его тут же, сказал другой.

Славе приказали раздеться догола. Заставили лечь на землю лицом вверх, широко раскинув руки. Прямо над ним были видны верхушки сосен и небо.

Олега жестоко избили. Солдаты нашли у него большую пачку долларов. У Олега была фирма по ремонту домов. Возможно, эти доллары были наличным платежом от заказчика. Или это были его запасы на черный день, которые он теперь во время войны носил с собой.

Россиянам показалась подозрительной такая сумма денег. Они разделили доллары между собой и продолжили избивать Олега.

Один из солдат приставил ствол калашникова в лоб Славе и сказал: говори правду, не то убью. Все вы говорите, что вы гражданские, а сами вы фашисты.

Слава повторял, что он невинный гражданский мирный житель. Солдат повернул ствол автомата к уху Славы и выстрелил. Тот сразу оглох.

Другой солдат достал нож, схватился за ухо и пригрозил отрезать ухо . Затем приставил нож к горлу Славы, орал и матерился.

Слава Притуленко показывает, как российский солдат подошел с ножом и схватил его за ухо. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Славу били ногами по коленям, ребрам и голове. Олег больше ничего не говорил. Слава услышал рядом автоматную очередь. Он понял, что Олег мертв.

Солдаты сказали Славе, чтобы он благодарил их за то, что они остался в живых. Ему приказали подняться с земли. В этот момент он увидел Олега.

Одному из солдат, возможно, самому молодому из группы, было поручено отвести Славу куда-то. На вид солдату было около 20 лет. Остальные были немного старше.

Солдат приказал Славе идти впереди него по улице Лермонтова. Слава подумал, что солдат сейчас выстрелит ему в спину.

Но этого не произошло. Вместо этого произошло нечто странное. Солдат протянул ему стодолларовую купюру, из денег Олега.

Слава не взял. Но ему показалось, что он сможет выжить. Слава не понимал, почему солдат предложил ему деньги. Вероятно, у него была совесть.

Российский блок-пост переднего края находился примерно в 300 метрах на улице Глинки. Во дворе жилого дома на корточках сидел офицер.

Теперь и эти русские с руганью остановили Вячеслава. Ах ты нацик, ты виноват в войне на Донбассе, ты и твой Зеленский виноваты во всем этом, фашисты.

Славе приказали раздеться до трусов. Тут откуда-то неподалеку раздались выстрелы. В эти мартовские дни стрельба была слышна постоянно, потому что линия фронта проходила через Ирпень.

Русские похватали в руки оружие и стали поспешно уходить. В этом хаосе Славу бросили в квартиру на первом этаже дома. Квартира была превращена в застенок.

Квартира на улице Глинки, где россияне держали около 20 захваченных ими украинцев. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

В квартире находились двадцать захваченных украинцев. Среди них отец и мать из соседнего поселка Гостомель. Они отправились отвозили раненую дочь в больницу. На обратном пути их остановили русские.

Некоторые были также из Ирпеня, те кто пытались бежать через взорванный мост. Мост стал всемирно известным в первые дни российского нападения. Руины моста и в отчаянии спасающихся по нему людей показывали в новостях.

После полудня в квартире не было слышно российских солдат. Не слышно было и когда стал наступать вечер. Захваченным стало казаться, что, возможно, никто не остался охранять их.

Так оно и было, хотя внутри квартиры об этом нельзя было знать.

Около восьми часов вечера Слава с двумя другими мужчинами решил выбраться. Побег оказался легким, так как квартира не была заперта. Мужчины перелезали через заборы и пробирались дворами.

В Ирпене наступила темнота, день 7 марта заканчивался, и Слава Притуленко был жив.

Слава Притуленко на месте событий 7 марта на улице Лермонтова в Ирпене. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Слава решил рассказать, что с ним случилось

Эта статья – реконструкция событий 7 марта, как их пережил Вячеслав Притуленко.

Чтобы записать это, мы со Славой прошли по тому же маршруту, по которому он шел со своим соседом Олегом, а потом был схвачен российскими военными.

Мы со Славой отправились этой дорогой 7 апреля, ровно через месяц после описанных событий. Русские отступили из города Ирпень в самом начале апреля.

Сейчас Слава живет в Киеве. Поехать обратно в Ирпень и вновь переживать события было для него тяжело. Но он решил рассказать, что с ним случилось. Нам потребовалось два часа, чтобы пройти около 700 метров.

Слава также рассказал, что скоро возвратился к месту гибели Олега, примерно 17 марта. Тогда, через десять дней после злодеяний на улице Лермонтова, Слава решился поискать свой паспорт. Тело Олега все еще было там.

Действия российских солдат – это очевидные военные преступления. Теперь, когда мы подошли к забору из красного кирпича, на земле лежал чехол от телефона и десяток визитных карточек.

Это были визитки ремонтно-строительной фирмы Олега. Чехол от телефона, вероятно, тоже был его.

На месте были найдены десятки визитных карточек Олега. Контактные данные и фамилия Олега затерты в целях защиты личности погибшего и его родственников. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Чехол от телефона, найденный на месте убийства. Скорее всего, телефона Олега. ФОТО: ЮХАНИ НИИРАНЕН / HS

Статья впервые опубликована 12.4.2022.

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