Постоянно поступают все новые сведения об изнасилованиях российскими военными, заявила в четверг организация по равноправию ”ООН-женщины”.

Как сообщают британская телерадиовещательная компания BBC и газета ”Нью-Йорк Таймс”, Россия, очевидно, использует изнасилование как оружие своей войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил во вторник, что российскими венными, вероятно, совершены сотни изнасилований.

Би-би-си взяла интервью у одной жертвы изнасилования и узнала от свидетелей и полиции о нескольких других изнасилованиях, произошедших примерно в 70 километрах к западу от Киева. Некоторые из изнасилованных были затем убиты.

Интервьюируемая ”Анна” (имя изменено в материале Би-би-си по соображениям безопасности) рассказала, что ее насиловал молодой солдат-чеченец. Но Анну спасла группа из четырех русских солдат, которые увели насильника.

Муж Анны был застрелен, а это отделение русских разместилось в доме Анны на несколько дней. Анна рассказала Би-би-си, что нашла после них у себя в доме наркотики и виагру.

”Они принимали наркотики и часто были пьяны. Большинство из них – убийцы, насильники и мародеры. Нормальные лишь немногие”, сказала Анна корреспонденту Би-би-си.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила Би-би-си, что в подвале одной из квартир в Буче было изнасиловано около 25 девушек и женщин, самой младшей из которых было 14 лет.

Денисова сказала, что в настоящее время невозможно оценить масштабы изнасилований, совершенных российскими войсками, поскольку многие жертвы не заявляют об этом, или звонят только на горячую линию, а не в полицию.

По данным ”Нью-Йорк Таймс”, в Буче по крайней мере одну женщину держали в качестве секс-рабыни до того, как убить ее. По словам местных жителей и администрации, опрошенных газетой, в Буче пытки, изнасилования и казни захваченных жителей совершались российскими военными на стекольном заводе.

Президент Украины Зеленский заявил во вторник, выступая в парламенте Литвы, что в следственные органы поступили заявления о ”сотнях изнасилований”, совершенных в районах, занятых российскими войсками до их вывода с севера Украины.

По данным Reuters ”Сообщается о сотнях жертв изнасилования, в том числе несовершеннолетних девочек или совсем маленьких детей и даже младенцев!” заявил Зеленский.

Также Зеленский указал, что после отхода российских войск вскрываются все новые массовые захоронения.

В понедельник директор структуры ООН по вопросам гендерного равенства Сима Бахус сообщила в Совете Безопасности ООН, что постоянно поступают все новые сведения об изнасилованиях, сексуальном насилии и торговле людьми со стороны российских войск в Украине.

”Сигналы поступают повсюду”, сказала Бахус.

В свою очередь, Катерина Черепаха, глава украинского отделения правозащитной организации La Strada, заявила Совету Безопасности ООН, что российские войска используют насилие против гражданского населения и изнасилования в качестве военной тактики в Украине.

Она напомнила, что украинских женщин нельзя рассматривать только как жертв агрессивной войны России. Женщины – это и военнослужащие ВСУ, женщины – это волонтеры и активисты различных организаций, женщины – журналисты, ведущие репортажи с фронта, женщины – защитники прав человека. Женщины являются жизненно важной частью сопротивления Украины против России, сказала Черепаха.

Статья впервые опубликована 12.4.2022.

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