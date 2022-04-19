В Санкт-Петербурге семь общеобразовательных школ с углублённым изучением финского языка. В большинстве из них его начинают преподавать в 5-м классе, в качестве второго иностранного, после трёх лет изучения английского. Но есть и такие, в которых финский является основным. Здесь первое знакомство с алфавитом и грамматикой начинается уже во 2-м классе.
Одна из таких школ – №23 в Невском районе города. На гербе школы – финский и российский флаги. Её ученики регулярно принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах на знание финского языка и истории. Они постоянно проводятся в Северо-Западном регионе России. Последний прошёл в Петрозаводске меньше месяца назад.
Ежегодно 4–5 учеников старших классов едут по обмену на учёбу в Хельсинки и Тампере.
”Сейчас мы продолжаем готовить очередную группу лучших учеников для подобной поездки”, говорит директор школы Тамара Бондарчук, ”потому что пока мы не получали отказа от финской стороны. Мы к нему, конечно, морально готовы – ситуация сложная и непонятная. Слухи о том, что Финляндия приостанавливает сотрудничество даже в сфере образования ходят, но никаких официальных документов на этот счёт у нас нет.”
Финские старшеклассники тоже приезжают в 23-ю школу на учёбу. Последний из них вернулся домой в январе, как и было предусмотрено его планом обучения.
”Патриотическое” воспитание в школе тоже на высоком уровне. Один из первоклассников принял участие в акции ”Письмо солдату” и нарисовал как российские танки уничтожают врагов. Гордый пост об этом событии опубликован на официальной страничке 23-й школы в ВКонтакте.
”Работы стало намного меньше в последнее время”, признаёт Анна (45 лет), переводчик и частный репетитор финского языка.
Раньше её приглашали на 2-3 международных события каждый месяц.
"Финские клиенты исчезли мгновенно и разом! Запрос на мои уроки среди россиян сократился процентов на 70! Возможно, люди решили, что в изучении финского языка больше нет смысла. Или же они просто слишком заняты решением насущных проблем. Точную причину я не знаю.”
””Возможно, люди решили, что в изучении финского языка больше нет смысла.”
Как известно, многие финские товарные знаки покинули российский рынок. Многие, но не все. А среди тех, кто вроде бы ушёл, находятся примечательные исключения.
Новая рекламная кампания Valio была запущена в супермаркетах ”Окей” примерно в то же время, когда головной офис объявил об уходе из России. ”Себе и близким по стандартам финским” – слоган акции.
На полках – много свежей молочной продукции бренда. Например, йогурты были произведены в конце марта, хотя объявление об уходе с рынка было опубликовано 7 марта. Объяснение можно найти на сайте valio.ru.
”Компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками выполняются без изменений до финализации плана выхода Valio Group c российского рынка”, сообщается в официальном пресс-релизе, датированном 9 марта.
”Prisma ушла из России за три дня до намеченного срока.
А вот план Prisma был осуществлён с опережением сроков. Мы уже рассказывали о пустых полках и больших скидках в этой торговой сети в середине марта.
Компания объявила о постепенном уходе из Петербурга и опубликовала на сайте дату закрытия каждого супермаркета. Два последних (на Полюстровском проспекте и Петергофском шоссе) должны были закрыть свои двери 3 апреля. Но товары были распроданы раньше, и Prisma ушла из России за три дня до намеченного срока. В последние дни размер скидки достиг 80 %.
Ситуация с компанией Reima не столь очевидна. В Петербурге работало несколько точек этой марки детской одежды, сильно полюбившейся российским семьям среднего класса. Все они сейчас закрыты. Все, кроме одной. Которая расположена в огромном торговом центре ”Мега”, прямо напротив закрывшейся Ikea.
”Мы не планируем закрываться”, уверяет продавщица Мария. ”Почему мы должны это делать? Мы франчайзи, а об уходе с российского рынка объявила только главная компания. Сайт не работает, там не только купить, но даже посмотреть продукцию невозможно. Но вы всегда можете приехать к нам и приобрести всё, что представлено в магазине. Несколько недель назад был настоящий бум, но сейчас всё в порядке: мы получили новые поставки и продолжаем работать. И да – мы единственная Reima в Петербурге, так что добро пожаловать!”
”О возможном закрытии нам не говорили, хотя мы по-прежнему принадлежим финским владельцам”, говорит фармацевт ”Университетской аптеки”. "цены выросли, ассортимент сократился, но в остальном всё по-прежнему.”
Отмечу, что лекарства, ставшие в последнее время дефицитом (например, тироксин), из ”Университетских аптек” тоже исчезли.
””Мы не можем гарантировать, что вы точно пройдёте границу.”
После отмены поездов ”Аллегро”, междугородные автобусы остались единственным видом общественного транспорта, на котором можно попытаться пересечь границу России и Финляндии.
На прошлой неделе большинство из них шли заполненными, однако сейчас можно без проблем найти свободные места на отправления в ближайшие дни.
Цена билета – около 42 евро, но главная загадка для многих – смогут ли они пройти границы?
”Гражданство, вид на жительство, близкие родственные связи и недвижимость – вот единственные железные основания для поездки”, объясняет консультант колл-центра фирмы ”Совавто”.
”во всех остальных случаях мы настоятельно рекомендуем предварительно проконсультироваться и с российской, и с финской пограничной службой.”
Примечательно, что право на посещение Финляндии не означает автоматического права на выезд из России. У каждой страны – собственные ”ковидные” ограничения на путешествия.
”Мы не можем гарантировать, что вы точно пройдёте границу”, добавляет консультант, ”но если вас не пустят, то мы готовы доставить вас бесплатно обратно в Петербург на нашем ближайшем автобусе в этом направлении.”
Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.
Статья впервые опубликована 14.4.2022.
Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.