Финские фирмы уходят из России, но в Петербурге еще можно купить йогурты Valio, комбинезоны Reima и автобусные билеты в Финляндию

И маленькие жители города ждут сотрудничества с Финляндией, пишет журналист из Петербурга.

Магазины Reima в Петербурге все закрыты – кроме одного в торговом центре ”Мега”.

В Санкт-Петербурге семь общеобразовательных школ с углублённым изучением финского языка. В большинстве из них его начинают преподавать в 5-м классе, в качестве второго иностранного, после трёх лет изучения английского. Но есть и такие, в которых финский является основным. Здесь первое знакомство с алфавитом и грамматикой начинается уже во 2-м классе.

Одна из таких школ – №23 в Невском районе города. На гербе школы – финский и российский флаги. Её ученики регулярно принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах на знание финского языка и истории. Они постоянно проводятся в Северо-Западном регионе России. Последний прошёл в Петрозаводске меньше месяца назад.

Ежегодно 4–5 учеников старших классов едут по обмену на учёбу в Хельсинки и Тампере.

”Сейчас мы продолжаем готовить очередную группу лучших учеников для подобной поездки”, говорит директор школы Тамара Бондарчук, ”потому что пока мы не получали отказа от финской стороны. Мы к нему, конечно, морально готовы – ситуация сложная и непонятная. Слухи о том, что Финляндия приостанавливает сотрудничество даже в сфере образования ходят, но никаких официальных документов на этот счёт у нас нет.”

Финские старшеклассники тоже приезжают в 23-ю школу на учёбу. Последний из них вернулся домой в январе, как и было предусмотрено его планом обучения.

”Патриотическое” воспитание в школе тоже на высоком уровне. Один из первоклассников принял участие в акции ”Письмо солдату” и нарисовал как российские танки уничтожают врагов. Гордый пост об этом событии опубликован на официальной страничке 23-й школы в ВКонтакте.

”Работы стало намного меньше в последнее время”, признаёт Анна (45 лет), переводчик и частный репетитор финского языка.

Раньше её приглашали на 2-3 международных события каждый месяц.

"Финские клиенты исчезли мгновенно и разом! Запрос на мои уроки среди россиян сократился процентов на 70! Возможно, люди решили, что в изучении финского языка больше нет смысла. Или же они просто слишком заняты решением насущных проблем. Точную причину я не знаю.”

” ”Возможно, люди решили, что в изучении финского языка больше нет смысла.”

Как известно, многие финские товарные знаки покинули российский рынок. Многие, но не все. А среди тех, кто вроде бы ушёл, находятся примечательные исключения.

Новая рекламная кампания Valio была запущена в супермаркетах ”Окей” примерно в то же время, когда головной офис объявил об уходе из России. ”Себе и близким по стандартам финским” – слоган акции.

На полках – много свежей молочной продукции бренда. Например, йогурты были произведены в конце марта, хотя объявление об уходе с рынка было опубликовано 7 марта. Объяснение можно найти на сайте valio.ru.

”Компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками выполняются без изменений до финализации плана выхода Valio Group c российского рынка”, сообщается в официальном пресс-релизе, датированном 9 марта.

” Prisma ушла из России за три дня до намеченного срока.

А вот план Prisma был осуществлён с опережением сроков. Мы уже рассказывали о пустых полках и больших скидках в этой торговой сети в середине марта.

Компания объявила о постепенном уходе из Петербурга и опубликовала на сайте дату закрытия каждого супермаркета. Два последних (на Полюстровском проспекте и Петергофском шоссе) должны были закрыть свои двери 3 апреля. Но товары были распроданы раньше, и Prisma ушла из России за три дня до намеченного срока. В последние дни размер скидки достиг 80 %.

Торговая точка Reima в ТЦ Мега работает.

Но другой магазин Reima в Петербурге закрыт.

Ситуация с компанией Reima не столь очевидна. В Петербурге работало несколько точек этой марки детской одежды, сильно полюбившейся российским семьям среднего класса. Все они сейчас закрыты. Все, кроме одной. Которая расположена в огромном торговом центре ”Мега”, прямо напротив закрывшейся Ikea.

”Мы не планируем закрываться”, уверяет продавщица Мария. ”Почему мы должны это делать? Мы франчайзи, а об уходе с российского рынка объявила только главная компания. Сайт не работает, там не только купить, но даже посмотреть продукцию невозможно. Но вы всегда можете приехать к нам и приобрести всё, что представлено в магазине. Несколько недель назад был настоящий бум, но сейчас всё в порядке: мы получили новые поставки и продолжаем работать. И да – мы единственная Reima в Петербурге, так что добро пожаловать!”

”О возможном закрытии нам не говорили, хотя мы по-прежнему принадлежим финским владельцам”, говорит фармацевт ”Университетской аптеки”. "цены выросли, ассортимент сократился, но в остальном всё по-прежнему.”

Отмечу, что лекарства, ставшие в последнее время дефицитом (например, тироксин), из ”Университетских аптек” тоже исчезли.

” ”Мы не можем гарантировать, что вы точно пройдёте границу.”

После отмены поездов ”Аллегро”, междугородные автобусы остались единственным видом общественного транспорта, на котором можно попытаться пересечь границу России и Финляндии.

На прошлой неделе большинство из них шли заполненными, однако сейчас можно без проблем найти свободные места на отправления в ближайшие дни.

Цена билета – около 42 евро, но главная загадка для многих – смогут ли они пройти границы?

”Гражданство, вид на жительство, близкие родственные связи и недвижимость – вот единственные железные основания для поездки”, объясняет консультант колл-центра фирмы ”Совавто”.

”во всех остальных случаях мы настоятельно рекомендуем предварительно проконсультироваться и с российской, и с финской пограничной службой.”

Примечательно, что право на посещение Финляндии не означает автоматического права на выезд из России. У каждой страны – собственные ”ковидные” ограничения на путешествия.

”Мы не можем гарантировать, что вы точно пройдёте границу”, добавляет консультант, ”но если вас не пустят, то мы готовы доставить вас бесплатно обратно в Петербург на нашем ближайшем автобусе в этом направлении.”

Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 14.4.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.