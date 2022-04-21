Новые данные об потопленной ”Москве”: родственники моряков о происшедшем в море в интервью оппозиционным СМИ и в социальных сетях

По сообщениям российских оппозиционных СМИ на потопленном ракетном крейсере ”Москва” десятки погибших и пропавших без вести.

МНОГИЕ уехавшие из России сетевые издания журналистских расследований в прошедшие выходные сообщали новые подробности об уничтожении флагмана российского Черноморского флота ракетного крейсера ”Москва”, затонувшего в ночь со среды на четверг. По данным западных источников на борту корабля был экипаж численностью 510 человек. Сведения, поступающие от родных моряков говорят о десятках погибших и пропавших без вести.

Согласно официальной российской информации, поврежденное пожаром судно затонуло в четверг во время буксировки его на военно-морскую базу Севастополь в Крыму. Российские военные сначала заявляли, что ”весь экипаж корабля эвакуирован” на берег в Севастополь. Позже слово ”весь” из сообщений исчезло.

По данным украинских и западных источников, ракетный крейсер был поражен в среду двумя противокорабельными ракетами ”Нептун”, выпущенными украинскими силами береговой обороны, находясь к востоку от острова Змеиный в Черном море, в 80 морских милях, т.е. 150 километрах, от Одессы.

Более подробную информацию о возможных жертвах сообщает ”Новая газета Европа”, созданная журналистами оппозиционной ”Новой газеты” в марте. Главный редактор ”Новой газеты”, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов объявил о приостановке работы издания в России после того, как российская военная цензура сделала невозможным независимое освещение новостей.

”Новая газета Европа” взяла на условиях анонимности интервью у матери моряка-срочника из ”российского города-миллионника”. В России насчитывается 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, в которых проживает более миллиона человек. По словам матери, сын пошел на срочную службу в военно-морской флот до того, как Россия вторглась в Украину.

Сын позвонил матери в пятницу из Севастополя после того, как получил доступ к телефону. Документы и телефоны выживших моряков остались на затонувшем корабле. По словам матери, у моряков взяли подписку о неразглашении информации о гибели "Москвы”.

”Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво”, сказал, по словам матери, сын, плача. ”Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно.”

По словам сына, по Москве в ночь на четверг украинцами было выпущено не две, а три ракеты, и эти попадания вызвали пожар на борту. Моряк сказал, что число погибших составляет ”около сорока человек”, еще больше раненых и пропавших без вести.

По данным ”Новой газеты”, редакция получила документальные подтверждения призыва на службу и фотографии со службы на флоте. По словам матери, сын контракта на заграничную командировку не подписывал. Считать ли, что крейсер ”Москва” находился за границей или нет – вопрос спорный.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, украинский проект журналистских расследований ”Радио Свобода”, финансируемого США, в субботу опубликовала сведения о смерти 41-летнего мичмана-электромеханика Ивана Вахрушева, найденные в российской социальной сети ”Одноклассники”. Жена мичмана, Варвара Вахрушева, подтвердила редакции, что в четверг она получила информацию от командования мужа о его гибели на борту "Москвы”.

По информации Вахрушевой, на тот момент 27 членов экипажа ”Москвы” считались пропавшими без вести.

ГРУППА журналистских расследований Mediazona, бежавшая в Литву после нападения России на Украину, группа Insider, базирующаяся в Латвии, и группа ”Проект”, публикующаяся в сети как издание "Агентство”, выложили на своих сайтах историю Егора Шкребца, молодого повара из Ялты, который считается пропавшим без вести из экипажа ”Москвы”. О судьбе Егора первоначально в воскресенье в социальной сети ”Вконтакте” рассказал его отец Дмитрий Шкребец.

”Мне сообщили офицеры крейсера ’Москва’, что мой сын, проходивший срочную службу, в списках погибших и раненых не числится, поэтому он внесен в список пропавших без вести”, написал в своем посте Дмитрий Шкребец.

”Призывник, который не должен был участвовать в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Люди, так он в открытом море пропал!"

В канун прошлого нового года калининградская газета ”Страж Балтики” опубликовала на девятой странице выпуска за 24 декабря репортаж из Севастополя о подготовке ракетного крейсера ”Москва” к плаванию.

В статье взяты интервью корабельных коков Егора Шкребца и Федора Кучерова.

Ребята, которые выучились в ялтинском колледже на поваров, рассказали, что команде крейсера ”очень нравятся борщ красный московский, котлеты, тефтели, оливье, винегрет… Во всяком случае, тарелки всегда пустыми возвращаются.”

Борщ красный московский, очевидно, был упомянут отдельно, поскольку в Крыму и других регионах Украины часто подают зеленый борщ, который варится не на свекле, а на ревене и шпинате с укропом и щавелем .

Отец Шкребца обвиняет ”ВКонтакте” ВС РФ, сообщивших ”об эвакуации всего экипажа”, в ”наглой и циничной лжи”.

НОВОСТНОЕ ИЗДАНИЕ ”Агентство” пишет и о четвертой жертве потопленного ГРК ”Москва” в статье, опубликованной поздно вечером в понедельник, исходя из поста ”ВКонтакте” Ульяны Тарасовой, 47-летней матери военнослужащего из Санкт-Петербурга. По словам Тарасовой, ее сын Марк Тарасов находится в списке объявленных пропавшими без вести членов команды.

”Агентство” обнаружило фотографию, размещенную Марком Тарасовым 15 декабря в Instagram, на которой он позирует в морской форме со своими друзьями и подписью ”увидимся через год!”.

Девушка на фотографии подтвердила ”Агентству”, что Марк Тарасов поступил на службу по призыву в декабре.

Ветеран Черноморского флота Сергей Горбачев и православный священник приняли участие в церемонии, организованной ветеранами в память о потоплении ракетного крейсера ”Москва” в Черном море. Севастополь, Крым, пятница. ФОТО: АЛЕКСЕЙ ПАВЛИЧАК / REUTERS

Статья впервые опубликована 18.4.2022.

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