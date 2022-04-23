”Такой нищей Россия не была с 1917 года” – Владимир Зеленский предупредил россиян – чем им грозят новые аннексии в Украине

Зеленский призвал думать о том, какую информацию жители предоставляют захватчикам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 20 апреля. Сергей Супинский / АФП

Очередное ежедневное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано в ночь с четверга на пятницу.

В нём он, в частности, пообещал, что никаких ”Херсонских Народных Республик” нет и быть не может.

Если кто-то хочет новых аннексий, то это может привести лишь к новым санкциям против России, заябил президент.

”Настолько серьёзным, что ваша страна станет такой нищей, какой не была со времён гражданской войны 1917 года. Поэтому лучше заключайте мир сейчас.”

Также Зеленский призвал жителей Херсона и Запорожья быть очень осторожными и думать о том, какую информацию они предоставляют захватчикам.

Президент поблагодарил премьер-министров Испании и Дании, которые не только побывали с официальными визитами в Киеве, но и пообещали помощь в послевоенном восстановлении Украины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредриксен на совместной пресс-конференции в Киеве в четверг. Офис Президента Украини / ЗУМА

”Зверства путинской войны на улицах Бородянки потрясли нас. Мы не оставим народ Украины”, написал в твиттере испанский премьер-министр Педро Санчес.

Прозвучали в выступлении Зеленского и очередные благодарности в адрес Соединённых Штатов, которые в четверг пообещали Украине поставки вооружений на сумму 800 миллионов долларов.

По имеющейся информации, в них войдут тяжёлая артиллерия, гаубицы, 144 000 боеприпасов и беспилотные летательные аппараты.

По мнению Джо Байдена, именно такой набор вооружений сейчас необходим Украине с учётом переноса военных действий в восточные регионы страны и на Донбасс.

Статья впервые опубликована 22.4.2022.

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