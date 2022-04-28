Во дворе соседки Лены Пристинской упал предмет, похожий на ступень ракеты ”Точка-У”. Похожий объект упал и на привокзальный газон в Краматорске. Семья провела ночь в подвале гаража. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Несмотря на призывы властей покинуть города, треть гражданского населения остается в Краматорске и Славянске. Жизнь – это выживание под ракетным огнем и в условиях нехватки продовольствия.

Kраматорск

Мы в городе Славянск на востоке Украины, Лена Пристинская заводит нас на задний двор и показывает через забор.

В сарае соседей торчит двухметровый объект, похоже на двигатель ракеты "Точка-У”.

”Рядом еще утром был черный ящик с проводами. Наверное, военные забрали”, говорит Лена.

Около часа ночи накануне семью разбудил страшный взрыв. Во дворе все в дыму и гари. Они быстро спустились в погреб и там слушали звуки разрывов еще около получаса, прежде чем осмелились выйти наружу.

”Тогда я ее и увидела”, говорит Лена, показывая на ракету. ”Она еще шипела, я боялась, что взорвется.”

Мы побывали в пятницу на Донбассе, который Россия желает ”освободить”.

Славянск и соседний Краматорск находятся на узкой полосе, подконтрольной Украине, куда сегодня направлены удары России. На востоке российские войска продвинулись в город Кременная. На севере русские находятся в городе Изюм Харьковской области. На юге – сепаратистские районы, которые находятся у России.

Сарай соседей Лены Пристинской был пробит двухметровым металлическим фрагментом, похожим на двигатель ракеты ”Точка-У”. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Лена Пристинская потрясена и напугана. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Лена Пристынская подавлена. Уже весь день так.

”Почему они стреляют в обычных людей? Зеленский и Путин, вы два взрослых человека. Урегулируйте это, или сражайтесь в поле, а не здесь, среди людей. Побойтесь Бога и дайте нам мир!” говорит она.

В начале войны семья переехала в частный дом своей бабушки, потому что в нем есть погреб. Пристинская спускается по ступенькам, ведущим под землю, и достает одеяло.

”Я вцепилась в это одеяло прошлой ночью, ничего другого не могла, и кричала: ’Не стреляйте’. Мы даже взяли с собой подгузники на случай, если нам придется остаться здесь надолго”, говорит она, плача.

Стоя во дворе, 15-летний сын Пристинской Сергей выглядит спокойным. Именно он сказал своей матери и ее мужу бежать в подвал.

”В такой ситуации нужно мыслить здраво”, говорит он.

Хотя внешне Сергей и спокоен, он говорит, что не знает, как война повлияет на него.

”Психика может не выдержать, даже если вы сами этого не понимаете.”

Он хотел бы уехать из Славянска в безопасное место, но мать хочет остаться дома.

”Я не могу оставить мать. Если надо, умрем вместе.”

Весенняя рассада у Лены Пристинской. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

В 2014 году Славянск и Краматорск были регионами, где началось сепаратистское движение, организованное Россией. В апреле силы под руководством офицера российской разведки Сергея Гиркина захватили административные здания. Однако в июле того же года украинские войска восстановили контроль над этим районом.

Сама Пристинская признает, что в то время она была за проведение референдума о статусе региона. Ее мать – русская, и она не может ненавидеть русских.

Ее сын Сергей более проукраински настроен. Его тренер по кикбоксингу отправился защищать страну.

”Я верю, что наши победят. Эта так называемая вторая по силе армия в мире не впечатляет”, говорит он с сарказмом.

Сын Лены Сергей Горбачев готов был эвакуироваться. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Лена Пристинская задается вопросом, почему ракета упала именно здесь. Она говорит, что украинские солдаты были в близлежащих школах № 11 и 19. Когда мы прошли в эти здания, школы оказались пустыми, а во дворах машин не было.

Например, газета Washington Post сообщала, что привычка Украины размещение Украиной войск и вооружений в населенных пунктах превращает города в мишени.

Ракета, боеголовка которой влетела во двор Пристинской, упала в нескольких сотнях метров к северо-востоку. По ориентации можно было сделать вывод, что ракета прилетела сюда с территории, контролируемой Россией.

Также возможно, что ракета была сбита украинской противовоздушной обороной.

К счастью, обошлось без жертв.

Во дворе многоквартирного дома на улице Школьной 85-летняя Людмила Дарадан говорит, что ее разбудили окна, обрушившиеся внутрь квартиры.

”Конечно, мне было страшно. Я прижалась к кровати. Потом спустилась в подвал”, говорит она.

Дарадан было шесть лет, когда немцы оккупировали Украину.

”Тогда было легче. Немцы давали нам сладости и печенье. Война велась с помощью винтовок или бомбардировок с самолетов. Не было никаких управляемых снарядов и ракет”, сравнивает она.

Жилой дом, расположенный рядом со школой, которая, по всей видимости, была объектом удара, получил незначительные повреждения. В пятницу 22 апреля жители убирали осколки и вставляли выбитые окна. Окна квартиры Людмилы Дарадан (стоит у подъезда) также были разбиты. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Разбитое оконное стекло на клумбе. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

В квартире Сергея Людвиненко также были разбиты окна. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

В течение дня в Славянске и Краматорске несколько раз слышны отдаленные удары взрывов. Периодически раздается сигнал воздушной тревоги. Ближайшие российские сухопутные войска находятся на северо-западе, на расстоянии около 30 км.

Город Лиман, расположенный в 20 километрах к северо-востоку от Славянска, следующий в опасной зоне.

Там с неба постоянно сыпятся ракеты. Накануне вечером русские обстреляли больницу в Лимане, которая загорелась. К счастью, больница была эвакуирована.

Предполагается, что русские в следующий раз попытаются наступать из занятой ими Кременной чуть западнее Лимана.

От Изюма на севере русские пытались продвинуться на юго-запад, чтобы перерезать железную дорогу на Славянск и Краматорск. Пока им это не удавалось. На юге войска все еще скованы в Мариуполе.

Город Краматорск попал в заголовки две недели назад, когда ракета ”Точка У” поразила его привокзальную площадь, убив 59 мирных жителей, ожидавших эвакуационный поезд.

Этот удар может быть расценен как военное преступление. Украина обвиняет Россию, но происхождение ракеты до конца не установлено.

Сейчас на станции находятся вещи убитых и раненых, которые ждут, когда их заберут. В сумках можно увидеть одежду и детские игрушки. Большинство погибших были женщины и дети.

Одним из первых на место происшествия прибыл мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Городской глава Александр Гончаренко. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

”Этот ужас трудно описать словами. Там лежали тела, оторванные руки и ноги, текла кровь, все еще дымилось. На платформе лежал маленький мальчик без головы. Я боялся, что будет еще удар и убьет остальных”, вспоминает он в подвале, куда переехала местная администрация.

Ракета взорвалась перед вокзалом. Если бы боеголовка упала на платформы, жертв было бы в разы больше, так как там находилось 3 000 человек, ожидавших поезда.

”Трудно объяснить, почему они ударили по станции. Там не было ни одного военного. Может быть, они хотели посеять панику? Но эвакуация заканчивалась уже через пару дней”, думает мэр.

Станция Краматорска, где взорвалась ракета "Точка У”, в результате чего погибло около 60 мирных жителей. Среди убитых были и дети, в память о которых жители принесли цветы и игрушки. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Во время наступления русских на Донбассе украинские власти организовали ежедневную эвакуацию из этого района и призвали людей покинуть его.

Цель – предотвратить повторение трагедии в Мариуполе.

По словам Гончаренко, из 215 000 жителей в Краматорске осталось около 45 000. Такой вывод администрация сделала исходя из объема бытовых отходов.

”На случай осады мы запаслись едой, медикаментами и водой. Для мусора были вырыты ямы. Больница готова к работе в подвале”, говорит мэр.

Но он не верит, что русские придут.

”У них нет возможности оккупировать по суше. Они могут обстреливать нас только с воздуха.”

По словам мэра, воля жителей к обороне в эти дни также сильна.

”Если во время событий 2014 года треть населения была настроена пророссийски, то сейчас это, возможно, какие-то пять процентов.”

Вход в здание завален мешками с песком, у стены сложены дрова. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

В Краматорске Россия также нанесла удар по двум важным машиностроительным заводам, хотя они и не производят оружия.

Один из заводов – Энергомашспецсталь, который должен был производить корпус реактора для российской АЭС, которая должна была строиться в финском Пюхяйоки. Сейчас завод остановлен, а две тысячи его рабочих не работают.

Городской глава хорошо знает завод, проработав на нем 20 лет, в том числе в качестве директора по маркетингу и сбыту.

”Торговые отношения с Россией разорваны. Завод больше не производит корпус реактора для Финляндии, а без него АЭС построить нельзя. В России есть один подобный завод, Ижорский завод в Санкт-Петербурге, но у них нет такой технологии.”

Завод ”Энергомашспецсталь” должен был поставить корпус реактора для атомной электростанции Ханхикиви, но завод подвергся обстрелу и теперь закрыт. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Большинство магазинов в Краматорске закрыты, как и аптеки.

Если банкомат выдает деньги, то к нему сразу выстраивается очередь. Бензина тоже почти нет, на заправке придется выстоять очередь в несколько часов. Многие передвигаются на велосипедах.

Большинство тех, кто остается в городе – пожилые люди.

На углах улиц можно увидеть длинные очереди пришедших за гуманитарной помощью.

”Я страдаю от глаукомы, но лекарств нет. Один раз мне дали лекарство в поликлинике, но инструкции были на португальском языке. Сейчас мне прислали лекарства из пятидесятнической церкви в Днепре”, говорит Валентина, пенсионерка, стоящая в очереди за едой.

Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью в центре Краматорска. Валентина тоже встала в очередь. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Те, кто остался в городе, не хотят уезжать – пока ситуация не ухудшится. По крайней мере, мы еще не живем в бомбоубежищах, как в Авдеевке на линии фронта в Донбассе.

”Куда нам уезжать и кто нас там ждет? Все деньги ушли бы на аренду квартиры. Наш дом здесь”, говорит мужчина, который делает покупки в небольшом киоске.

За городом поля засеяны. Возведенные на них ветряки до сих пор вырабатывают электричество.

Время от времени на дорогах проезжают грузовики с солдатами и автоцистерны с топливом для армии. Обочины заминированы.

В некоторых местах украинцы заминировали обочины дорог. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

На обратном пути мы останавливаемся в Доброполье, где утром был ракетный обстрел.

Обрушилась крыша здания администрации. Ракета также пробила перекрытия и врезалась в нижний этаж здания.

Артем, молодой солдат сил территориальной обороны, охраняющий это место, говорит, что определил тип ракеты, это Х-35, выпущенная с воздуха.

”Я горжусь тем, что они использовали для нас высокоточную ракету стоимостью в сотни тысяч долларов”, шутит он.

Артем и Андрей позируют перед поврежденным зданием. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

В городе Доброполье ракета попала в старое административное здание, используемое местной территориальной обороной. Погибших нет. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Ракета прошла через крышу и пол второго этажа. Там остались обломки и двигатель ракеты. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Административное здание использовалось местной теробороной. По их словам, в доме находились 20 солдат.

Однако солдаты были в торцах здания и не пострадали. Один из солдатов, стоящий на частично обрушившемся крыльце, показывает ранение на голове.

Все солдаты – местные шахтеры. Они говорят, что упавшая на них ракета не была случайностью.

”Здесь все еще есть те, кто скучает по русскому миру. Они передают информацию о том, где нанести удар”, говорит Артем.

Если бы сюда пришли русские, говорят мужчины, они бы встретили их с автоматами.

Солдат сидел у подъезда дома, когда в него попала ракета. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Статья впервые опубликована 23.4.2022.

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