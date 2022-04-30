Из района Тапиола, что в финском городе Эспоо, на протяжении свыше десятка лет управляли бизнесом олигарха Геннадия Тимченко, который поставлял российскую нефть за границу. Сегодня бывший директор компании Харри Миккола и полученные нами документы показывают, как деньги от экспорта нефти текли в кошелек Владимира Путина.

Женева, Швейцария – конец марта, весна в разгаре, на улице почти 20 градусов тепла. На самой южной оконечности Женевского озера у самого центра города на 140-метровую высоту бьет знаменитый фонтан Же-До. На углу каждой улицы – банк.

Харри Миккола заворачивает на Ауди Кваттро на улицу Рамп-де-Колонь, тормозит у номера 10.

”Вот вам и дом Геннадия”, говорит Миккола

”Хотя наверное уже не в его собственности, из-за санкций.”

А напротив дом бизнес-партнера ”Геннадия” т.е. Геннадия Тимченко – шведа по имени Турбъёрн Тёрнквист.

Дома обнесены высокими стенами, утыканными видеокамерами.

Геннадий Тимченко жил по этому адресу в Швейцарии. ФОТО: САМИ КЕРО / HS

”Тут долго стоят не стоит, охрана обычно выходит быстро”, сообщает Миккола.

Гражданин России и Финляндии Геннадий Тимченко – хороший друг Владимира Путина, один из самых богатых российских олигархов и бывший владелец хоккейного клуба ”Йокерит”. Вместе с Тёрнквистом он заработал миллиарды на продаже российской нефти по всему миру.

С середины 1990-х годов Тимченко управлял нефтяным бизнесом из Тапиолы в финском Эспоо. Там, в скромном офисном здании из красного кирпича, располагалась компания International Petroleum Products (IPP).

На пике своей деятельности в 2010 году оборот IPP в Финляндии составлял 2,4 млрд. евро, что больше, чем, например, у национального авиаперевозчика ”Финнэйр” в том же году.

У Тимченко была еще одна нефтяная брокерская компания под названием Gunvor. Он владел ею вместе с Тёрнквистом.

Но кто такой Харри Миккола за рулем Audi?

Харри – бывший финансовый директор IPP, который был уволен из компании в 2015 году. С тех пор у него идут денежные споры со своим бывшим работодателем. Согласно судебным документам, споры касаются гонораров Микколы и его предполагаемых долгов перед бывшим работодателем.

Теперь, в своем доме под Женевой 57-летний Миккола пообещал рассказать нам обо всем, что он видал в Тапиоле, а затем и в Швейцарии, куда он переехал вслед за самим Тимченко.

Интервью является исключительным. Размер и происхождение состояния Владимира Путина – тщательно охраняемая тайна в России. Никто из приближенных к президенту Путину олигархов никогда не осмеливался раскрывать под своим именем, что происходило в компаниях - и как деньги в конечном итоге попадали к Путину.

Нами также получены сотни страниц документов, которые подтверждают информацию, предоставленную Миккола, и рисуют более подробную картину того, как Путин и его ближайшее окружение наживались на продаже природных ресурсов России.

Харри Миккола живет за пределами Женевы и говорит, что сейчас в основном занимается операциями с акциями. Миккола не хотел, присутствовать на фото так, чтобы его личность была идентифицирована. ФОТО: САМИ КЕРО / HS

В восьми километрах к западу от Женевы мы уже очень близко к французской границе. В ландшафте преобладают извилистые дороги, симпатичные деревушки и виноградники.

Миккола и его семья живут на среднем этаже главного здания бывшего винодельческого шато, с комнатами высотой шесть метров и скрипучими дубовыми полами. Он ведет гостей в зал и начинает свой рассказ о том, как он сблизился с Геннадием Тимченко.

В 1991 году Миккола окончил Хельсинкскую школу экономики и делового администрирования, первоначально намереваясь стать банкиром. Рецессия и банковский кризис изменили его планы. Он начал изучать русский язык, потому что думал, что язык пригодится после распада Советского Союза.

Миккола в течение года работал финансовым директором в партии "зеленых”, а затем недолгое время занимался совместным проектом Neste и Fortum. Потом перешел в небольшую консалтинговую фирму по финансовому управлению, клиентом которой была компания IPP.

Прошло не более нескольких месяцев работы в Тапиоле, прежде чем Тимченко нанял его на должность финансового директора компании. В обязанности Микколы входило следить за тем, чтобы счета IPP были в порядке. Поэтому он имел непосредственное представление о финансовых операциях компании.

Геннадий Тимченко стал миллиардером на торговле российскими энергоносителями. В Финляндии он известен как бывший владелец хоккейного клуба ”Йокерит” из Хельсинки. ФОТО: ХАННА КАЙНУЛАЙНЕН / HS

Путь самого Тимченко к вершине только начинался.

Когда Тимченко переехал в Финляндию в начале 90-х годов, он не был особенно богат, но постепенно его компания, IPP, начала обрабатывать значительные объемы нефти и нефтехимических продуктов, производимых российским конгломератом "Сургутнефтегаз” и перевозимых в танкерах по Балтийскому морю.

Нефтяные брокеры покупают сырую нефть у производителей и продают ее нефтепереработчикам, т.е. производителям топлива. Они также организуют морские перевозки.

”Через связи Тимченко компании удавалось покупать сырую нефть по цене ниже рыночной и продавать ее по цене ниже рыночной. У него были очень хорошие отношения не только с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, но и с ключевыми политиками”, говорит Миккола.

У Микколы никогда не было крупных дел с Тимченко, т.к. у того было множество и других серьезных бизнесов. Было о чем думать и что организовывать.

”По отношению ко мне Геннадий обычно всегда был дружелюбен и вел дела профессионально, даже если не всегда и посвящал во все подробности. Денег было много, и, в русской манере, они тратились направо и налево, при этом Геннадий был вполне обходительным боссом. Он даже прилетел на своем частном самолете, чтобы забрать мою семью из Финляндии, когда мы переезжали сюда.”

По словам Микколы, в компании Тимченко происходили чудеса, распоряжения по которым в той или иной форме поступали из России. Например, Миккола говорит, удивлялся, почему частный самолет IPP используется для перевозки людей, которые не являются сотрудниками компании.

IPP даже оплачивала счета за финский мобильный телефон Юрия Ковальчука, учредителя ”России”, известной как ”банк Кремля”. Российские бизнесмены также обслуживали свои автомобили в Финляндии за счет IPP. По мнению властей США, банк ”Россия” является личной кассой президента Путина.

Самолет, принадлежащий IPP, перевозил многих руководителей крупных российских компаний, в отношение которых США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции как против близкого круга президента Путина. Была также вилла в Тайпалсаари, где россияне останавливались за счет IPP.

По словам Микколы, Тимченко щедро использовал средства компании на представительские расходы. От имени компании в Финляндии устраивались крупные мероприятия с приглашением ключевых фигур бизнеса. Например, в 2013 году мировая звезда российского тенниса Марат Сафин присутствовал на теннисном турнире, организованном IPP в пригороде Хельсинки Тали.

Геннадий Тимченко, звезда мирового тенниса Марат Сафин и лидер финского тенниса Яркко Ниеминен в ресторане Lappi после турнира IPP Open в 2013 году. ФОТО: HS

В том же году в ”разряде бизнесменов” в турнире приняли участие Йорма Оллила, председатель правления компании Shell, инвестор Хенрик Эрнрут и Кари Стадиг, генеральный директор финансового концерна Sampo. При этом никаких деловых отношений с г-ном Тимченко у них не было.

Миккола мог творчески подходить к учету неоплаченных счетов.

”Геннадий мог просто сказать, что денег не будет, потому что речь идет о товарище.”

Иногда расходы были настолько велики, что, по предложению аудиторов, они должны были проводиться как дивиденды для Тимченко.

”Однажды это была коллекция вин стоимостью 150 000 долларов.”

Состояние президента России Владимира Путина является тщательно охраняемым секретом, размер которого не доказан. ФОТО: ХАННА КАЙНУЛАЙНЕН / HS

Миккола очень расстроил своего босса, г-на Тимченко, в 1998 году, когда впервые упомянул имя Владимира Путина.

”Я зашел в кабинет Геннадия и сказал, что согласно списку пассажиров в самолете находился некто Владимир Путин и что ему следует выставить счет. Тимченко пришел, мягко говоря, в ярость. Он выгнал меня из своего кабинета и сказал, что это имя не должно фигурировать нигде и никогда. Поэтому я удалил имя Путина из всех документов компании, как мне и было указано.”

Проверить утверждение Микколы невозможно, так как старые списки пассажиров самолетов, вероятно, были уничтожены. В любом случае, поразительно, если самолетом компании летал глава ФСБ, который через пару лет стал президентом России.

До публикации этого материала мы дважды пыталась связаться с Геннадием Тимченко, но просьбы об интервью остались без ответа.

Хотя управление операциями осуществлялось из Тапиолы, International Petroleum Products, строго говоря, была корпорацией. Большая часть ее оборота первоначально записывалась на шведскую, а затем на нидерландскую фирму, хотя ”головной офис” и находился в Финляндии.

По словам Микколы, через регулярные промежутки времени появлялись сомнительные охотники за удачей с определенной миссией. Никто не знал, что с какой.

”Были разные комбинаторы и деятели, с чем-то там мухлевали. Русские вообще любят теневые структуры, где заключаются сделки, о которых другим не рассказывают.”

Таким образом, в документации IPP появилось еще одно новое имя – петербургский мясник Петр Колбин.

Петр Колбин, мясник по профессии, познакомился с президентом Путиным еще в детстве. ФОТО: ХАННА КАЙНУЛАЙНЕН / HS

Миккола вспоминает, что впервые заметил имя Колбина в 2005 году. Колбин появился из ниоткуда, чтобы стать крупным акционером IPP, очевидно, по какой-то конфиденциальной договоренности.

Мы получили документы, подтверждающие должность Колбина в компании.

”Я никогда его не видел и никогда с ним не разговаривал. Банкиры компании также просили о возможности встретиться с этим человеком, о котором никто ничего не знал, но встречи, насколько мне известно, так и не состоялись. Встречи всегда в последний момент отменялись”, говорит Миккола.

Газета Washington Post сообщила в прошлом году, что бывшие и действующие американские чиновники подозревают, что Колбин в течение многих лет действовал в качестве ”кошелька” Путина. То есть, был доверенным лицом, которое держало активы президента на свое имя.

По сообщениям прессы, Колбина поставили на это, потому что он друг детства президента Путина. Отцы Колбина и Путина были ранены в боях за Ленинград во время Второй мировой войны, и мужчины, жившие в одном городе, хорошо ладили друг с другом, сообщает британская газета The Guardian.

Их сыновья Петр и Владимир также стали хорошими друзьями. Повзрослев, Владимир Путин поступил на юридический факультет, а затем сделал карьеру в КГБ, в то время как Петр Колбин работал в Петербурге в мясном магазине и жил скромно.

После прихода Путина к власти на имя Колбина стали приходить крупные инвестиции - по крайней мере, на бумаге.

Леонид Волков, соратник лидера оппозиции Алексея Навального, сообщил The Guardian: ”Если видишь фамилию Колбин, можешь быть уверен, что это деньги Путина.”

Мы видели документы с паспортом Петра Колбина, подтверждающие его личность как владельца International Petroleum Products. ФОТО: HS

Миккола также уверен, что недвижимость на имя Колбина на самом деле принадлежит Путину.

”Я никогда не видел и не думаю, что смогу найти какой-либо документ, который мог бы доказать это без тени сомнения. Я думаю, это само по себе очевидно. Как еще друг детства президента, по профессии мясник, мог владеть всей компанией IPP?”

Миккола заявил швейцарскому суду и санкционному контролю Европейской комиссии, что Колбин – это всего лишь имя на бумаге, чтобы скрыть активы президента Путина.

Харри Миккола подал иск против своего бывшего работодателя в женевский суд. В иске он подтверждает мнение властей США, что Петр Колбин владеет акциями компаний, принадлежащих президенту Владимиру Путину.

И это еще не все.

Когда Тимченко в 2001 году переехал в Швейцарию, нефтяной бизнес IPP все больше переходил к Gunvor, компании, которую Тимченко основал в 1997 году вместе с Турбъёрном Тёрнквистом.

Мясник Колбин также неожиданно стал акционером Gunvor с долей в 10 %. Эта доля также означала огромный поток доходов. В 2012 году оборот компании Gunvor составил 93 миллиарда долларов США, что явно превышает весь годовой государственный бюджет Финляндии.

По мнению Министерства финансов США, связь Gunvor с Путиным прямая: Министерство заявило, что президент Путин фактически является инвестором Gunvor и, возможно, использовал средства компании. В компании Gunvor эту информацию опровергают.

Турбъёрн Тёрнквист является директором нефтяной брокерской компании Gunvor. ФОТО: ЛЮК МАКГРЕГОР / REUTERS

В настоящее время Gunvor является брокером большей части сырой нефти и газа, продаваемых за рубеж из России. Согласно документам, с которыми мы ознакомились, Колбин также владел 49 % акций ”Сургутэкса”, экспортной компании ”Сургутнефтегаза”, одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний.

В 2014 году Россия захватила у Украины Крымский полуостров, и США начали вводить санкции против лиц, близких к президенту Путину. Тимченко также подвергся санкциям, и в результате и компания Gunvor оказалась в зоне риска.

Всего через несколько часов после объявления санкций компания Gunvor объявила, что Тимченко продал все акции своему соседу Тёрнквисту.

Менее чем через два года после введения санкций Gunvor выплатила Тёрнквисту дивиденды в размере одного миллиарда долларов, которые, по данным Financial Times, пошли на оплату его доли в компании, которую он купил у г-на Тимченко.

В 2020 году оборот финской компании International Petroleum Products вырос до 2,4 млрд. евро в результате крупной брокерской сделки с ”Роснефтью”, одним из крупнейших мировых производителей нефти. В центре бизнеса ”Роснефти” находится компания ЮКОС, основанная Михаилом Ходорковским. Генеральный директор ”Роснефти” – бывший государственный чиновник Игорь Сечин, друг президента Владимира Путина и один из его ближайших советников.

Миккола переехал в Швейцарию в 2005 году, чтобы последовать за Тимченко.

”Геннадий сказал мне: Пора переезжать в Швейцарию, и ты тоже сможешь начать зарабатывать деньги.”

Миккола говорит, что обратил внимание на возможное отмывание денег еще в Финляндии и, будучи финансовым директором, настоял на том, чтобы все проводилось должным образом. Но приказы поступали сверху, и предложения Микколы не всегда принимались во внимание. Все как-то само происходило. Иногда происходило, когда он был в отпуске.

”В Финляндии в IPP не было отмывания денег, но в Швейцарии было немного и того, и этого. Согласно американскому определению, отмывание денег - это операции, которые не являются реальными. Когда реальным бенефициаром компании через посредников выступает российский президент, но в документах это не отражено, вполне можно подойти непосредственно к отмыванию денег, потому что о бизнесе не дано истинного представления.”

После санкций, введенных в 2014 году, бизнес IPP начал сворачиваться. Уже годом ранее IPP была поглощена кипрской инвестиционной компанией LTS Holding, которая в мае 2014 года располагала денежными активами в размере 295 миллионов долларов, как свидетельствуют документы.

Ранее компания International Petroleum Products управлялась из скромного офисного здания в Эспоо, Финляндия. ФОТО: САМИ КЕРО / HS

По данным The Washington Post, холдинг LTS теперь полностью принадлежит Татьяне Колбин, дочери Петра Колбина. Согласно деловой документации, компания базируется на Кипре, который известен как настоящее гнездо российского капитала.

Все, что осталось от IPP в Финляндии – это запись в торговом реестре. В течение многих лет она не вела никакой реальной экономической деятельности.

Через три часа после начала беседы надо делать перерыв, чтобы вывести собаку на прогулку. С виноградников видны живописные горы Юра.

Миккола говорит, что в лучшие годы работы в IPP он зарабатывал миллионы евро. Но он не хочет сообщать подробную информацию о своих доходах. Он также не считает себя святым, поскольку тоже переехал в Швейцарию за большими деньгами.

Тимченко и некоторые из тех, чьи расходы проверял Миккола, находятся под санкциями Запада. По сообщениям прессы, мясник Петр Колбин умер в 2018 году, но это не совсем точно.

Харри Миккола выгуливает свою собаку Мисти в винограднике недалеко от своего дома. ФОТО: САМИ КЕРО / HS

Жалеет ли Миккола о том, что работал на олигарха, близкого к Путину?

”Должен признаться, что этот вопрос не давал мне покоя, особенно после начала войны в Украине, учитывая, кто владеет компанией. Теперь я чувствую, что моя работа потеряла смысл и значение”, говорит Миккола.

”Я принимал вознаграждение за свою работу, поэтому мне нет смысла говорить о высокой морали.”

Годы работы в окружении олигарха сделали Микколу очень богатым человеком. Сегодня, по его словам, он в основном занимается торговлей акциями.

Миккола говорит, что только потом понял в деталях, что означало все происходившее в IPP и вокруг компании. Например, неизвестные имена в бумагах компании проявились, когда в СМИ стало появляться все больше сообщений о российских миллионерах.

Необъяснимые сделки и счета стали получать объяснение, когда Миккола просматривал бумаги при подготовке к судебному разбирательству.

После увольнения из IPP в 2015 году Миккола подал судебный иск против своего бывшего работодателя. В суде Миккола потребовал три миллиона евро в качестве гонорара, которые суд обязал ему выплатить. Затем бывший работодатель заявил, что Миккола сам задолжал компании, и начал процедуру взыскания.

Спор находится на рассмотрении суда в Женеве.

Вокруг компании International Petroleum Products были созданы сложные механизмы владения. На фотографии ПК – Петр Колбин, ГТ – Геннадий Тимченко и ЕТ – его жена Елена Тимченко. ФОТО: HS

После начала Россией агрессии против Украины Миккола связался с отделом ЕС по мониторингу санкций и поделился своей информацией. Он также гораздо раньше уведомил своего бывшего работодателя, что будет общаться со СМИ, если его не оставят в покое.

По мнению Микколы, он подвергался ”преследованиям”. Уже в последние годы работы в IPP он заметил, как другие стали забирать его обязанности. Миккола не уверен в том, кто решил отодвинуть его на второй план.

В принципе, Микколе может быть запрещено говорить что-либо о делах IPP, поскольку при увольнении он дал подписку о неразглашении. В соответствии с подпиской, ничего о делах IPP не должно быть раскрыто посторонним. С другой стороны, директива ЕС защищает информаторов, которые раскрывают важные факты.

Путин и его окружение, как правило, не милосердны к тем, кто предает их доверие. Почему Миккола хочет говорить сейчас?

”Эти продолжающиеся юридические споры сильно меня тяготят. Уже когда я уходил, я сообщал о некоторых внутренних нарушениях в компании, и теперь мне хотят отомстить.”

О чем конкретно вы сообщили?

”Речь шла о налоговых нарушениях и Колбине. Другими словами, о Путине.”

Статья впервые опубликована 24.4.2022.

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