Россиян запугивают украинскими биолабораториями и биологическим оружием – расследование ”Хельсингин Саномат” и нашего эксперта по представленным Министерством обороны РФ документам

Утверждения России – это частичная правда, которая возможно подверглась чрезмерной интерпретации или искажению. По мнению эксперта, патогены, направленные против ”славянского этноса” – совершенно гипотетическая и надуманная версия.

Министерством обороны РФ в адрес Украины неоднократно выдвигаются обвинения в разработке в закрытых лабораториях направленного против России биологического оружия.

Наиболее устрашающие заявления гласят, что Украина и США якобы занимались исследованиями оружия, направленного на уничтожение ”этнических славян”. Тем самым Россия считает это доказательством того, что Украина является для России экзистенциальной угрозой.

Так, сведения о биологическом оружии представили, в частности, пресс-секретарь МО РФ Игорь Конашенков и начальник войск РБХ защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Четырехминутное видео заявления для СМИ, сделанного И.Кирилловым, было опубликовано 7 марта на Youtube-канале Минобороны России.

Выступление Кириллова, одетого в форму генерал-лейтенанта, выдержанное в суровых тонах, изобилует угрожающими терминами типа ”военно-биологические программы” и ”потенциальные агенты биологического оружия”.

Мы изучили заявления Кириллова и проверили их достоверность. В ”Хельсингин Саномат” нами, вместе с экспертом в области биологии и медицины, владеющим русским и украинским языками, рассмотрены документы, показанные на пресс-конференции МО РФ.

Кроме того, нами взято интервью у профессора Симо Никкари, руководителя исследовательского отдела финляндского Центра военной медицины, который дал общий комментарий по данной теме.

Удалось выяснить что, по крайней мере, некоторые из документов, на которые ссылается Россия, могут быть подтверждены как подлинные, и большинство людей и организаций, упомянутых в них, действительно существуют. Однако утверждения Кириллова в основном представляют собой частичную правду и, возможно, чрезмерно интерпретированы или искажены.

Какие-либо доказательства существования болезней, разрабатываемых против ”этнических славян” или какого-либо другого биологического оружия отсутствуют.

Биологическое оружие может представлять собой, например, инфекционные заболевания, предназначенные для нанесения вреда здоровью или для уничтожения людей. Их использование запрещено международной конвенцией, участниками которой являются и Украина, и Россия.

Прежде чем разбирать заявления российских властей в выступлении Кириллова, необходимо сделать несколько общих пояснений.

Когда Кириллов ссылается на документы, на экране позади него демонстрируются официального вида постановления и карты. Материалы, как правило, сколько-нибудь подробно не описываются, а источники не приводятся. Например, в начале видеоролика демонстрируется карта Украины, на которой символами биологической опасности отмечено расположение биолабораторий.

Но не на всех документах имеются официальные печати или подписи, что затрудняет подтверждение их подлинности. Некоторые из утверждений могут соответствовать действительности, другие же могут быть чем угодно.

В российских заявлениях повторяется предположение о том, что за всей этой деятельностью стоят США, которые через Пентагон направляли миллионы долларов на подозрительные военные исследования в Украине.

В соответствии с двухсторонним соглашением от 1993 года США должны были оказывать содействие Украине в ликвидации оружия массового поражения. Например, США финансировали программу, призванную помочь Украине избавиться от биологических угроз, оставшихся в стране с времен СССР.

Также не секрет, что США поддерживают и финансируют деятельность эпидемиологических лабораторий в Украине – как и во многих других странах.

Одно из ключевых утверждений Кириллова заключается в том, что 24 февраля в Украине издан приказ об уничтожении опасных ”биологических патогенных агентов”, хранящихся в лабораториях. Утром того же дня Россия начала вторжение в Украину.

Первая страница копии документа, представленного российскими властями, с упоминанием указа президента Украины об уничтожении ”биологических патогенных агентов”. Подлинность документа проверить не удалось.

В качестве доказательства генерал Кириллов представляет копию Указа Президента Украины и соответствующего ему постановления Министерства здравоохранения от 24 февраля. Постановление подписано министром здравоохранения Виктором Ляшко, но подлинность этого документа подтвердить не удалось.

По словам Кириллова, распоряжение об уничтожении патогенов было выдано для лабораторий, работающих во Львове, Харькове и Полтаве. По данным учреждениям были представлены официальные акты уничтожения патогенов, а на акте по полтавской лаборатории даже имеются и подписи. Как минимум один из подписавших – сотрудник лаборатории.

В акте уничтожения биологических патогеов, в частности, значатся возбудители дифтерии, которые хранятся и в России. В перечне также содержатся такие бактерии, как стафилококки и колиформы.

На этом российские доказательства заканчиваются. В основном в этих документах фигурируют стандартные списки культур и рутинные лабораторные процедуры. Ничто не указывает на разработку биологического оружия.

В своих сообщениях Россия также использовала информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Украину искоренить ”патогены высокого риска”. О рекомендации ВОЗ в марте сообщали агентства Рейтер и Би-Би-Си.

По данным ВОЗ, это была мера предосторожности. Организация заявляет, что в течение многих лет консультировала Украину на случай ”случайной или преднамеренной” утечки патогенов.

Хотя Кириллов и говорит о ”потенциальном биологическом оружии”, в большинстве представленных им документах упоминаются достаточно распространенные патогенные штаммы, такие как кишечная палочка и стафилококки, способные вызывать у человека воспалительные процессы или, например, пищевые отравления.

Многие из указанных бактериальных культур являются такими, которые микробиологические лаборатории могут приобрести и по коммерческим каналам – фактически, те же штаммы дифтерии хранятся и в России.

Согласно копии документа, представленного генералом Кирилловым, во Львове было приказано уничтожить более 320 емкостей с возбудителями опасных заболеваний, таких как сибирская язва.

”Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ”, заключает Кириллов.

Первая страница акта уничтожения патогенов от 24 февраля в Львовской лаборатории. В этот список входят такие возбудители зоонозов, как лептоспироз, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.

Согласно его интерпретации, необходимо было предотвращение попадания данных коллекций патогенов в руки российских экспертов, потому что это стало бы доказательством нарушения со стороны Украины и США конвенции о запрещении биологического оружия.

Анализ документа показывает, что распоряжение касается бактериологической лаборатории, которая входит в состав Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний. Согласно информации на сайте, это учреждение проводит исследования в области общественного здравоохранения по изучению различных патогенов. К ним относятся вирусы полиомелита и ряд зоонозов.

Но ни в документе, ни в информации, предоставленной генералом Кирилловым, ни в открытых источниках ничто не говорит о том, что данные патогены изучались в Украине именно в военных целях.

Профессор Симо Никкари однозначно заявляет, что нет никаких доказательств разработки биологического оружия в современной Украине.

”Лаборатории Украины поддерживают готовность системы общественного здравоохранения к инфекционным заболеваниям. Технический уровень лабораторий соответствует именно таким задачам.”

Причина уничтожения штаммов микроорганизмов может заключаться в биобезопасности, которая направлена на предотвращение попадания опасных патогенов в чужие руки. Лаборатория также может быть уничтожена или повреждена в результате военных действий, что может привести к проникновению инфекций в окружающую среду.

Лаборатории подразделяются на категории классов защиты от I до IV, причем в категории IV применяются самые строгие меры безопасности. Профессор Никкари отмечает, что в Украине лабораторий этой категории нет.

”Если разрабатывается биологическое оружие, необходима высшая категория безопасности уже для того, чтобы защитить персонал лаборатории.”

Совет Безопасности ООН и ВОЗ, будучи международной организацией в структуре ООН, вправе при наличии обоснованных подозрений пресекать разработку биологического оружия. По линии ООН сообщений о какой-либо подобной угрозе пока не поступало.

”Если бы Россия действительно считала, что в Украине разрабатывается биологическое оружие, для этого существуют международные механизмы и запрещающие конвенции, через которые Россия могла бы потребовать прекращения таковой деятельности.”

Одно из самых повторяющихся утверждений российских властей заключается в том, что Украина готовила биологическое оружие, направленное против ”славянского этноса”. Об этом также широко сообщалось и в российских СМИ.

По словам Кириллова, образцы сыворотки крови представителей ”славянского этноса” были взяты и вывезены из Украины в США. На другой пресс-конференции генерал заявил, что США ”с большой вероятностью” создали биологические агенты, которые могут быть адресно применены против ”определенных этнических групп”.

Эти утверждения возможно основаны на ссылках на ряд не связанных между собой исследований. Наиболее важным из них, вероятно, является исследование на украинских добровольцах с целью изучения распространения хантавирусов и конго-крымской геморрагической лихорадки.

Хотя образцы крови были взяты у призывников, результаты, как сообщается, не были связаны с военными программами. Не было представлено никаких доказательств того, что образцы сыворотки были вывезены в США.

Ни в одном из документов, опубликованных ведомством Кириллова, нет упоминания о ”славянской национальности” или других подобных терминах.

По мнению Симо Никкари, биологическое оружие этнического назначения является полностью гипотетическим и теоретическим.

Для создания такого оружия необходимо найти какой-то генетический признак, явно отличающий, например, украинцев от русских.

”На мой взгляд, это невозможно. Такие предположения высказывались и раньше в других контекстах, но в целом разработка этнического биооружия – дело далекое и умозрительное.”

Для того чтобы эти утверждения оказались правдой, Кириллов и Минобороны России должны были бы обладать какой-то секретной информацией, которая не представляется на брифингах. В противном случае, отсутствие доказательств может означать, что данные утверждения являются полной бессмыслицей.

Статья впервые опубликована 28.4.2022.

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