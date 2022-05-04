Многие переехали жить на станции метро, чтобы укрыться от ракетных атак. Центральная станция ”Площадь конституции”. Вагоны метро превращены во временные квартиры. Алла Плис готовит за кухонным столом. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Россия начала обстреливать Харьков, второй по величине город Украины, с самого первого дня войны. Несмотря на это, почти миллион жителей, остающихся в городе, пытаются жить нормальной, насколько это возможно, жизнью.

Харьков

Взрыв!

Где-то разрывается артиллерийский снаряд. Хотя до взрыва наверное несколько километров, все равно хочется тут же броситься на землю. Повезло, что мы оказались у самого входа в метро.

Харьков с населением в полтора миллиона – второй по величине город Украины, расположенный всего в 40 километрах от российской границы и принимающий на себя удары войны с самого первого дня.

По обе стороны платформы на станции Площадь Конституции стоит поезд. И так с того момента, когда движение метро в Харькове в первый же день войны 24 февраля в 15 часов было остановлено.

Теперь в поездах метрополитена горожане больше не ездят, теперь в поездах они живут.

Артем Артюменко выходит из поезда, чтобы пойти выгулять свою собаку. В последнее время город бомбили не так много, так что можно выйти и на улицу.

Артем Артюменко идет по тоннелю метро выгуливать свою собаку. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Брат и сестра Артем и Юлия Артюменко в вагоне метрополитена. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Одни люди живут теперь в метро из соображений безопасности, другим просто больше не осталось где жить.

Квартиру Артема уничтожило попадание ракеты. Теперь большая семья – 13 человек живут здесь. Им повезло – у них в метро целый вагон.

На сиденьях кто-то спит, хотя уже день. Визу в метро время суток не так соблюдается.

В вагоне тут все – и бутылки с жидким мылом, и бумажные иконы, вся жизнь. Есть электричество, это серьезно облегчает положение.

В другом вагоне Алла Плис на поручнях развешивает белье. Белье тут внизу в метро сохнет дольше, несколько дней. Стирают в холодной воде в ведре.

Вагоны метро стали временным жильем. Алла Плис показывает, как долго в метро сохнет выстиранное белье. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Алле пришлось уйти из дома сюда на станцию в самый первый день войны. Домой она за это время возвращалась только один раз.

”Я туда пошла во время обстрела забрать наших котов, они там одни сидели уже две недели.”

Алла Плис по профессии телеоператор. Сейчас во время войны она стала снимать видеоролики о жизни города и размещать их в социальных сетях. На видео Алла теперь в венке из цветов, чтобы поднять людям настроение.

Люди живут не только в вагонах, но и на платформах, и в коридорах станции. Женщина смотрит плазму, установленную на платформе. Некоторые разбили на перроне палатки, чтобы как-то отгородиться от соседей.

На стации имеется туалет, там устроена сегодня и кухня. Людям привозят продукты и лекарства.

Детские рисунки и кухонный уголок на станции Площадь Конституции. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Люди живут в вагонах метро. На платформах также разбиты палатки. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Люди живут теперь не только на станции Площадь Конституции, заняты все станции харьковского метрополитена.

На станции Исторический музей оборудован школьный класс с партами. С утра идут уроки, вечером занятия в кружках. Сейчас проходит занятие по рисованию. Шестилетняя Марина Руденко рисует на ватмане зайчиков.

Светлана, мама Ирины, говорит, что дочке в метро даже нравится.

”Иногда мы ночевали в подвале дома, но дочка плакала и хотела обратно в метро.”

Станция Площадь Конституции. По утрам дети ходят в школу, а после обеда у них больше свободного времени для занятий в кружках. Марина Руденко, 6 лет, рисует зайчиков. ФОТО МИКА РАНТА / HS

Взрыв!

Где-то раздается еще один взрыв. В Харькове больше всего пострадали северные пригороды Салтовка и Алексеевка вблизи российской границы, но удары происходили по всему городу.

Теперь стоит теплая весенняя погода, до 20 градусов, она возвращает к жизни словно впавший в кому город. На улицах люди, даже дети.

Работает уборочная техника. Статую Ники, богини победы, знаменитой статуи памятника независимости, которую также называют ”Летящая Украин, упаковывают так, что остается видна только рука, держащая венок. В центре города развевается огромный украинский флаг.

Памятник независимости ”Летящая Украина” на центральной площади Харькова защищен мешками с песком, бревнами, досками и брезентом. Видна только рука статуи, держащая венок. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Харьков – красивый город с настоящими жемчужинами архитектуры, начиная от модерна и заканчивая советским конструктивизмом и бетонным брутализмом спальных районов.

Теперь видны разрушенные дома. Обрушился супермаркет ”Фокстрот”. Административное здание советских времен, превращено в руины, а многие офисные и жилые здания поблизости разнесены в щепки. Из стены одной разрушенной квартиры выглядывают выстроившиеся в ряд бутылочки с шампунями.

Разрушенный торговый центр в районе Левада. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Двое мужчин выносят мусор из-под завалов. Они говорят, что работают уже месяц.

Но палатка протеста на Евромайдане – Площади Свободы стоящая напротив областной администрации уже девять лет, выдержала удары.

Здание областной администрации, поврежденное в результате ракетного обстрела в центре города. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Спокойствие в городе относительное. Харьков по-прежнему обстреливается каждый день.

Еще сегодня днем в город прилетела ракета, погибли трое и семь получили ранения. Власти сразу не сообщают место нанесения удара, опасаясь, что это может помочь врагу в корректировке огня.

В Харькове в пунктах раздачи продовольствия стоят длинные очереди, по несколько сотен человек. Многие потеряли средства к существованию и живут на этой помощи. Те, кто может, помогают другим.

”Мы все здесь сегодня добровольцы. Я сам стал волонтером случайно, когда мы начали помогать знакомым бежать из города. Теперь мы отправляем на фронт машины и бронежилеты, организуем для жителей концерты и театральные представления”, говорит актер Михаил Озеров.

Таисия Стрельцова и Виктория Рудая на велосипедах развозят посылки с помощью для наркозависимых.

Таисия Стрельцова и Виктория Рудая – волонтеры, они развозят помощь. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

”Мы решили остаться в городе, потому что кто-то ведь должен помогать”, говорит Стрельцова.

Дмитрий Челочев доставляет продукты нуждающимся на машине прямо на дом.

Вот он привез фасоль, чай и макароны Татьяне Елажко и ее отцу Михаилу Сватенко.

Татьяна Елажко получила у волонтеров продукты. Она отправила их своему пожилому отцу, Михаилу Сватенко. Продукты доставил Дмитрий Челочев. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Продукты, полученные Татьяной Елажко. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

”Тяжелое время. Я в вынужденном отпуске. У нас еще три собаки и восемь кошек, которых тоже нужно кормить. К счастью, теперь мы снова можем купить корм для животных на рынке”, говорит Татьяна.

Мэр города Игорь Терехов проводит пресс-конференцию под землей.

Во время войны он остался в Харькове. Он говорит, что пришел прямо с укладывания асфальта на пострадавшей от обстрелов улице города.

Мэр говорит, что Россия ведет войну против мирного населения.

Общее число погибших мэр не называет, но приводит другие цифры. Из 8 тысяч многоквартирных домов в городе две тысячи повреждены или разрушены. Россия обстреляла 70 школ. Пострадали больницы и детские сады.

”Они хотят создать хаос в городе, но им это не удастся.”

Игорь Терехов, мэр Харькова. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

В первые дни войны российские войска были замечены уже на окраинах города, но украинцам удалось оттеснить их.

”Они продолжают пытаться наступать, но безрезультатно. Они должны были взять Харьков за день, а Киев за три, но наша армия умеет воевать. Проблема у нас – это воздушное пространство и их тяжелое вооружение.”

По словам Терехова, в Харькове сегодня находится один миллион человек. Более того, все, кто бежал из города, хотели бы поскорее вернуться.

Жизненно важные функции должны поддерживаться даже в разгар войны.

Мусор должен вывозиться, чтобы избежать проблем с санитарией. Харьковские водители-мусорщики – тоже герои этой войны, потому что выполняют свою работу с риском для собственной жизни.

Сейчас город уже начал готовиться к следующей зиме, ремонтируя сеть централизованного теплоснабжения.

”Враг специально уничтожал сеть, чтобы мы не выжили.”

Мэр клянется, что Харьков будет восстановлен и отстроен. Всемирно известный британский архитектор Норман Фостер пообещал разработать план реконструкции примерно так же, как это было сделано в Лондоне в 1943 году.

Существуют и более конкретные планы. ”Сразу после войны” мэр планирует организовать конкурс на переименование Московского района и Московского проспекта.

Каково будущее Харькова в соседстве с Россией?

”Зависит от того, какая это Россия”, размышляет Терехов.

”Но безопасность – это главное. Нам нужно создать купол противовоздушной обороны, подобный израильскому.”

Люди стоят в очереди в почтовое отделение в Слободском районе Харькова. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Коммунальная техника чистит улицу на центральной площади города. ФОТО: МИКА БИЧ / HS

Взрыв!

В 4 часа дня в Харькове снова раздается взрыв.

Несмотря на это, люди стараются жить как можно более нормальной жизнью.

Перед небольшим жилым домом на улице Гагарина с десяток жителей вышли, чтобы подготовить клумбу для под цветы.

”Нужно стараться делать что-то полезное, когда предприятия закрыты и большинство из нас без работы”, говорит с лопатой в руках Сергей Копылов.

Алексей Демин и их кот. ФОТО: МИКА БИЧ / HS

В этом доме с чувством локтя, похоже, все в порядке. Это хорошо, потому что большинству ночевать приходится совместно – в подвале дома.

Двое из жителей не участвуют, но у них уважительная причина. Анастасия Болотникова и Иван Гога сегодня поженились. Свадьбу они справили, гуляя по городу.

Самое заветное желание молодой пары – жить в мире, иметь свой дом и детей.

”Я родилась в Луганской области и бежал оттуда с семьей от войны, когда мне было десять лет. Теперь то же самое происходит здесь, и это снова Россия”, говорит Анастасия.

Анастасия Болотникова и Иван Гога сегодня поженились. Свадьбу они справили, прогулявшись по городу. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Алексей Демин, принимающий участие в уборке, говорит, что за время войны дом пострадал семь раз. Он видел истребитель, зависший над домом, и пролетевшую над ним ракету, которая упала в 300 метрах от дома.

Семилетний сын Алексея Кирилл усердно орудует лопатой.

Отец рассказывает, что в начале войны сыну пришлось нелегко, так как он был единственным ребенком в подвале. Теперь у него там есть друг.

Осенью Кирилл пошел в первый класс. Сейчас его одноклассники разбросаны по Харькову, в других регионах Украины и по всему миру, но учеба в школе продолжается удаленно.

В свою старую школу Кирилл все же не вернется уже никогда.

Его старой школы № 35 больше нет. Российская ракета разрушила трехэтажное здание до основания. От здания остались только крыло и часть физкультурного зала.

Родители учеников уже приняли единогласное решение: на руинах будет выстроена новая школа.

Следы ракетного обстрела школы № 35 в Основянском районе. Заходящее солнце светит сквозь чудом уцелевшие окна физкультурного зала. Окна, выходящие во двор школы, взрывом выбило все. ФОТО: МИКА РАНТА / HS

Статья впервые опубликована 29.4.2022.

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