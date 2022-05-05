Странные взрывы в Приднестровье обеспокоили молдован. Сами жители непризнанной республики вряд ли хотят новой войны, но граница с Украиной слишком близко… Корреспондент HS Лаура Халминен побывала в Тирасполе и Кишинёве.

Российские миротворцы на пограничном переходе между Молдовой и Приднестровьем. Эти фотографии они потребовали удалить. ФОТО: ЮХА САЛМИНЕН / HS

Бендеры / Молдова

Апрельские теракты

Российские солдаты вооружены. На границе Молдовы и Приднестровья царит сонная атмосфера, но она быстро меняется: зачем фотографируете? Куда собираетесь отправлять фотографии? Ситуация нестандартная и дежурный вызывает старшего офицера. «Удаляйте все снимки», - едва появившись, требует тот.

Узкая «полоска» Приднестровья (его площадь – всего около 4 200 квадратных километров) отделяет Молдову как раз от Украины. В 1992 году здесь была война, и местные по-прежнему это хорошо помнят. «Вот здесь, например, были тяжёлые бои», - говорят они.

Россия разместила в этом регионе так называемых «миротворцев», заморозив таким образом этот конфликт. Но сейчас «лёд начал таять» и конфликт рискует разгореться с новой силой.

В понедельник, 25 апреля, произошло несколько взрывов в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующее утро были взорваны две самые мощные антенны радиотелецентра. Они обеспечивали вещание российского канала «Вести ФМ».

В среду власти Приднестровья сообщили об обстреле села Колбасна, в котором находится крупный склад российского оружия.

«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", - говорится в сообщении приднестровского МВД. "Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы", - добавили в ведомстве.

В Приднестровье сейчас находятся около 1 000-1 500 российских «миротворцев» из 14-й армии. Есть у республики и собственные вооружённые силы.

Молдавские власти неоднократно сообщали, что в Приднестровье началась мобилизация, однако представители непризнанной республики опровергали эту информацию.

Приграничная жизнь

На погранпереходах заметны большие очереди. Однако местные жители связывают это исключительно с процедурными формальностями. Немало приднестровцев работают на молдавской стороне, движение оживлённое в обе стороны, поэтому очереди на границе здесь не редкость. Возможно, после начала военной операции в соседней Украине кто-нибудь и уехал к родственникам в Молдову, но в тенденцию это точно не превратилось.

Граница проходит по Днестру. Вид со стороны Молдовы. ФОТО: ЮХА САЛМИНЕН / HS

«Колодец героев». Памятник на границе Молдовы и Приднестровья. ФОТО: ЮХА САЛМИНЕН / HS

С обеих сторон всё спокойно. Местный житель Михаил возит грунт в своей тачке метрах в двухстах от границы на территории Молдовы. На противоположной стороне корова лениво живёт траву, над которой порхают первые бабочки. До Украины отсюда по прямой километров 20, до взорванных радиопередатчиков – и того меньше.

Михаил не очень хочет общаться с журналистами. Сообщает лишь, что здесь, по его мнению, достаточно мирно и они с женой никуда уходить не собираются.

В столице Молдовы – Кишинёве – это спокойствие не разделяют.

Провокаторы просчитались

Руководитель одной из экологических организаций Владимир Тернавчи, обсуждая последние взрывы и провокации, говорит, что гордится жителями Приднестровья: «Это возможно звучит странно, но я действительно так думаю. Ведь несмотря на то, что годами их обрабатывала российская пропаганда, они не стали реагировать агрессивно». Тернавчи объясняет свою позицию возле российского посольства в Кишинёве, где он проводит пикет против войны в Украине.

Первые 18 лет своей жизни Тернавчи провёл в Приднестровье. Затем учился в Москве, а потом переехал в Кишинёв. Он считает, что теракты последних дней были организованы российской администрацией или теми, кто действует под её влиянием.

«Они просчитались. Люди здесь сильно изменились с 1992 года, они не хотят повторения тех событий. Поэтому провокации не сработают. К тому же, у молодого поколения крепкие связи с Кишинёвом. Здесь работа, учёба, друзья… Этим людям гораздо сложнее промыть мозги и настроить против Молдовы».

По мнению Тернавчи, даже российские «миротворцы» не представляют сейчас реальную военную силу: «Эти люди приехали в Приднестровье за лёгкими деньгами. У них нет желания воевать и бороться, потому что у них и так всё в порядке».

Владимир Тернавчи и его девушка Диана протестует против войны возле российского посольства в Кишинёве. ФОТО: ЮХА САЛМИНЕН / HS

Однако говорить об абсолютной безопасности не приходится. И молдаване это прекрасно понимают. В Приднестровье хранится примерно 20 тысяч тонн старых советских боеприпасов. Россия настроена серьёзно, а до границы с Украиной – рукой подать. Война может и зацепить…

Приднестровье – история конфликта

Чтобы представить ситуацию, необходимо поднять историю вопроса. Официально эта территория объявила о своей независимости в 1989 году. Когда развалился Советский Союз, Молдова стала самостоятельным государством. В Кишинёве самоуправление Приднестровья не признали. Россия ввела в этот регион войска и началась война.

«На самом деле, противоречия между Россией, Молдовой и Румынией вокруг Приднестровья и его столицы Тирасполя носят куда более сложный характер и уходят своими корнями далеко за рамки 90-х годов прошлого века», - говорит молдавский политический деятель Октавиан Цыку. Он работает исследователем-координатором в институте истории академии наук Молдовы, в 2013 году был министром молодёжи и спорта, а до этого – успешным профессиональным боксёром, участником Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Приднестровье и восточная часть Молдовы – это бывшая Бессарабия. После первой мировой войны территория принадлежала Румынии, а после второй перешла к Советскому Союзу. «Примерно как Крым в 2014 году», - добавляет Цыку. При этом часть Бессарабии оказалась на территории Украинской ССР.

По мнению Цыку, такая форма правления была искусственной и привела к многочисленным проблемам. Например, у румын практически не было собственных прав и они были вынуждены называться молдаванами. «Этот вопрос по-прежнему разделяет нас, - признаёт политик, - Кто мы? Румыны или молдаване? Около миллиона жителей Молдовы имеют также румынское гражданство».

Три пути Молдовы

Октавиан Цыку и возглавляемая им Партия национального единства выступает за объединение Румынии и Молдовы. Он рассказывает, что в стране три основные политические идеи – сближение с Евросоюзом, объединение с Румынией или же поддержка связей с Россией. При этом позиции сторонников первых двух направлений достаточно близки, а вот пророссийские партии находятся, разумеется, в конфронтации с ними.

Влияние России на политику и экономики Молдовы хорошо прослеживается, например, в энергетическом секторе. «Газпром» пообещал продолжать поставки голубого топлива в Молдову, хотя неоднократно и заявлял о существующих долгах. Заправки «Лукойла» тоже можно наблюдать повсеместно.

«Политика нейтралитета привела к ослаблению Молдовы в военном отношении, - считает Октавиан Цыку, - Все толковые ребята из военной академии уехали в Россию, а численность нашей армии составляет всего около 6 000 солдат».

В советское время боксёр Октавиан Цыку тренировался в церкви, которую можно видеть на заднем плане. Церковь была тогда спортзалом. ФОТО: ЮХА САЛМИНЕН / HS

Также политика нейтралитета привела к тому, что Молдова не присоединилась к нынешним санкциям против России. В высших эшелонах власти процветает коррупция, а бывшего президента Игоря Додона Цыку и вовсе называет «рабом Путина».

В 2017 году партия «Действие и солидарность» и её лидер – проевропейский политик Майя Санду – призвала расследовать деятельность Додона на предмет государственной измены. В тот момент Додон был ещё президентом. В 2019-м Санду стала премьер-министром, а на следующий год сменила Додона на посту главы государства.

«Треть молдаван поддерживает действия России в Украине. У нас нет единства, - продолжает Октавиан Цыку, - Украинцы вместе готовились к отражению агрессии со стороны России и сейчас они действуют сообща. Поэтому так успешно».

«Сейчас власти Приднестровья – как официальные, так и самопровозглашённые – очень внимательно отслеживают ситуацию. Просчитывают риски и оценивают возможности. Вооружённые силы Приднестровья для Украины никакой опасности, разумеется, не представляют. При желании Украина могла бы смести их в течении недели».

По мнению Цыку, недавние провокации в Приднестровье призваны оказать давление как на жителей этого региона, так и на всех остальных молдаван.

С ним согласен и министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. В интервью российскому информ-агентству ТАСС он заявил, что эти события должны были спровоцировать панику и нестабильность. В принципе, это могло сработать: в Молдове сейчас в целом не слишком спокойно.

«Молдова сейчас находится в опасной зоне. Москва ждёт роста внутренней напряжённости и демонстраций, а Санду уже успела наделать ошибок», - считает старший научный сотрудник финского института международных отношений Рыгор Нижникау.

Популярность Санду снижается и если целью Кремля является смена власти в Молдове, то сейчас весьма подходящее время, - считает Нижникау.

«В прошлом году Санду пыталась наладить рабочие отношения с Кремлём. Поэтому для неё нынешнее нападение России на Украину – очень болезненная история».

И Цыку, и Нижникау одинаково оценивают положение обычных молдаван. Цены и прожиточный минимум растут. «Россия ждёт энергетического кризиса, - убеждён Нижникау, - пока он ещё не наблюдается, но вполне может разразиться осенью».

Ещё хуже для Молдовы будет если Россия всё-таки решит напасть на Одессу. Этот украинский город находится всего в ста километрах от Тирасполя. «Если Россия захватит Одессу, то Приднестровье будет – считай – уже у них в кармане. А следом – и вся остальная Молдова», - говорит Октавиан Цыку, и добавляет – «к сожалению…».

«Если же Россия потерпит в Украине поражение, то Путин может захотеть продемонстрировать силу в каком-нибудь другом месте. И главный вопрос – что будет делать в этом случае ЕС? Или Румыния, как член НАТО?»

Слушать историка, политического деятеля и бывшего спортсмена Цыку тяжело… Ведь он уверен, что захватить Молдову будет легко.

Православный крест на территории Молдовы недалеко от границы с Приднестровьем. ФОТО: ЮХА САЛМИНЕН / HS

Статья впервые опубликована 1.5.2022.

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