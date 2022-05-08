Как и на любой другой войне, важнейшую роль в Украине сейчас играют врачи и санитары. Финский член организации «Врачи без границ» Кариантти Каллио ездил помогать своим коллегам. Вот что он рассказал о повседневной работе медиков на украинском театре военных действий.

В начале апреля медицинский поезд «Врачей без границ» эвакуировал 40 пациентов из Краматорска во Львов. На следующий день вокзал Краматорска был обстрелян из ракет. Фото: Маурицио Дебанне, «Врачи без границ»

Мирное население постоянно бомбят

«Осколочные ранения, последствия взрывов гранат и других боеприпасов. Очень много ампутаций», — вот главное впечатление от работы в украинских госпиталях анестезиолога и специалиста по интенсивной терапии Кариантти Каллио. Он только что вернулся с войны, где с марта помогал раненым в рамках гуманитарной организации «Врачи без границ».

У Каллио уже есть опыт работы в горячих точках – например, в Йемене и Центрально-Африканской Республике. Однако именно в Украине весь ужас современной разрушительной военной машины проявляется наиболее наглядно.

«Ситуация с мирным населением здесь просто чудовищная. У обычных жителей очень много боевых ранений. Их постоянно бомбят…», - рассказывает Каллио. Врачу из Финляндии приходилось лично участвовать в хирургических операциях по ампутации различных конечностей – следствий таких бомбардировок.

Кариантти Каллио возвращается с востока Украины на медицинском поезде «Врачей без границ». Фото: Кариантти Каллио, «Врачи без границ»

Работа в Украине сильно отличается от работы, например, в Центрально-Африканской Республике, где Каллио круглосуточно лечил пациентов весной 2018 года. Там сильно не хватало медиков различных специальностей. Напротив, Украина – европейская страна с достаточно высоким уровнем медицинского обеспечения и хорошими врачами, выпускниками местных профильных вузов.

Именно поэтому «Врачи без границ» не разворачивают в Украине собственные госпитали, а просто направляют своих специалистов, чтобы узнать – чего не хватает и какая нужна помощь.

«Значительная часть медицинского персонала гражданского времени продолжает выполнять свою работу», - рассказывает Каллио. Он восхищается энергичностью и настойчивостью его украинских коллег. Многие врачи и санитары не ушли с тех территорий, которые гражданскому населению было приказано покинуть. Впрочем, в разных регионах разная ситуация.

Одна из задач иностранных врачей, имеющих опыт работы в зонах боевых действий, - подготовить местных специалистов к правильным действиям в обстановке резкого роста числа пациентов – увы, самой обычной для войны ситуации. В Украине Кариантти Каллио читал лекции и делился своими знаниями.

«Если вам необходимо распределить одновременно большое количество раненых, то всегда должен быть чёткий план действий», - объясняет финский врач. А для этого, в свою очередь, необходимо уметь быстро оценить состояние каждого пациента. Тяжелораненые должны попасть на хирургический стол в самую первую очередь

225 тонн медикаментов

Во время нынешней командировки с такими ситуациями Каллио не сталкивался. Первую неделю он работал в Житомирской области, откуда российские солдаты к этому моменту уже ушли. Там основной проблемой была нехватка лекарств и других медикаментов.

«Организация «Врачи без границ» снабжает местные больницы, например, иглами и швами, хирургическими инструментами, оборудованием для наблюдения за пациентами, а также такими лекарствами, как инсулин, тироксин или препараты против астмы».

Конечно, большинство из тех, кто могли уехать из опасных мест, уже уехали. Но не у всех есть такая возможность. Остались старики, тяжело больные, умственно отсталые… Всем им требуется уход и медицинская помощь.

Пресс-секретарь финского отделения организации «Врачи без границ» Анна-Реетта Корхонен рассказывает, что с начала войны и до конца апреля они отправили в Украину более 225 тонн медикаментов и других предметов первой необходимости. По её словам, в разных областях страны разные потребности. Организация старается внимательно следить за этим и постоянно корректировать содержание поставок. Например, в некоторых регионах наблюдается очень сложная ситуация с больными туберкулёзом. Им требуется постоянное лечение, которое тяжело обеспечить в условиях войны.

В первом поезде «Врачей без границ» находились девять пациентов, получивших ранения в Мариуполе или во время попытки уехать из города. Поезд прибыл во Львов 1 апреля. Фото: «Врачи без границ»

Поезд на запад

Последнюю неделю своей командировки Кариантти Каллио провёл на Донбассе, где война выглядит куда страшнее, чем на западе страны. Там он, в частности, занимался ультразвуковой анестезией во время сложной операции на левой руке. У пациента была тяжёлая рваная рана.

Несмотря на обилие работы и все ужасы, Каллио не мог не обратить внимание на решительность и жизнелюбие украинцев. По его мнению, все они – настоящие герои этой войны. Каждый из нас воспринимает эту трагедию близко к сердцу, потому что боевые действия идут в самом центре Европы. «Здесь ты видишь те же самые логотипы мебельных компаний, сетей быстрого питания, ресторанов и баров, как у нас дома» - делится своими впечатлениями Карианнти. Но с другой стороны, опытный финский военный врач уверен, что люди на фронте во всём мире очень похожи. Каждый одинаково мечтает о мирной жизни.

Уезжать из зоны боевых действий врачу всегда непросто – слишком много людей по-прежнему нуждаются в твоей помощи. Кариантти Каллио возвращался на запад на поезде «Врачей без границ». Вместе с ним ехали раненые. В поезде он встретил девушку, которой было всего чуть больше 20 лет. Ей ампутировали обе ноги. Девушка улыбалась…

Кариантти никогда не забудет этот момент.

Статья впервые опубликована 4.5.2022.

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