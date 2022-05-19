На Аландских островах протестуют против войны и мечтают закрыть российское консульство

По словам специалиста это консульство – единственное в истории, которое было наделено такими исключительными правами.

В пятницу, 6 мая, на акции протеста перед консульством России было около 30 человек. Фото: Сами Кильпиё

Российский флаг развевается высоко в небе. На земле около 30 человек выкрикивают лозунги в поддержку Украины. Начинается ежедневная демонстрация перед воротами российского консульства в Мариехамне.

Такую картину можно наблюдать здесь ежедневно. Формула протеста тоже неизменна: пять раз прокричать ”Украина!”, затем минута тишины, после которой наступает очередь песен. Затем снова ”Украина!” пять раз и – по новой.

Российское консульство в Мариехамне. Местные говорят, что сейчас здесь живёт только консул и его жена, однако в своё время сотрудников здесь было гораздо больше. Фото: Сами Кильпиё

Участница акции Наталия Граб (33 года) вместе с семьёй уехала из родного городка под Киевом сначала в Польшу, а затем – на Аланды. На демонстрацию она пришла вместе со своей 3-летней дочерью Мариам, а также сестрой и её сыном.

”Мы были в Польше и искали там жильё. Кто-то из волонтёров сказал, что мы могли бы устроиться на Аландских островах. У нас нет здесь ни друзей, ни родственников, но мы поверили этому волонтёру”, вспоминает Граб.

"Я считаю, что это не только наша война, другие тоже чувствуют нашу боль.”

Граб участвует в демонстрации у консульства, потому что выступает против войны. Она зла на Россию.

”Конечно. Я ненавижу их.”

Наталья Граб благодарит аландцев за помощь и поддержку, но верит, что сможет вернуться домой в Украину уже осенью. Фото: Сами Кильпиё

Мириам играет с двоюродным братом. Фото: Сами Кильпиё

На акции много и других украинцев. Некоторые из них на Аландах уже давно. 19 из своих 49 лет Наталия Маттссон живёт на одном из местных островов. Она считает, что российскому консульству больше не место в Мариехамне.

Даже российский триколор сам по себе вызывает негодование.

”Никто из нас не хочет видеть здесь этот флаг”, говорит 31-летняя Ирина Юрчишин. ”уверена, что многие жители Аландских островов разделяют эту позицию.” Сама Юрчишин живёт здесь уже шесть лет.

42-летняя Олена Москалец считает, что вся война ужасна. По словам Юрчишин, никто даже не может подобрать слова, чтобы объяснить происходящее. Война причиняет огромные страдания.

”Многие люди закрылись”, продолжает Ирина. "они не хотят говорить о ней. Просто нет слов.”

Ирина Юрчишин, Наталия Маттссон и Олена Москалец много лет живут на Аландских островах. Племянница Олены Наталья приехала сюда после начала войны. Фото: Сами Кильпиё

Дети гладят собаку Курре Окерхольма по имени Мимми. Мимми – тоже постоянная участница акций протеста. Фото: Сами Кильпиё

Консульство СССР в Мариехамне появилось после Зимней войны, в 1940 году. Его главной задачей было наблюдение за реализацией программы по демилитаризации Аландских островов.

Не трудно догадаться, что настояло на этом пункте соглашение правительство Сталина. Примечательно, что поначалу штат советских сотрудников в этой организации был раздут до неимоверных размеров. На крошечной территории Аландских островов ”трудилось” почти четыре десятка ”дипломатов” из Москвы, немногие посольства могли похвастаться такой численностью штатов.

В 1992 году, после распада Советского Союза, Россия и Финляндия продлили соглашение на работу консульства в столице Аландских островов.

Во дворе консульства не видно никакого движения. Фото: Сами Кильпиё

Сейчас жёлтые стены здания уже облупились, на некоторых окнах видны решётки. И здание, и двор окружены высокими заборами.

Писатель, доктор политических наук Юкка Таркка уверен, что под предлогом наблюдения за демилитаризацией СССР всегда вёл здесь военную разведку.

”Это, наверное, единственное консульство в истории, которое было наделено такими правами. Абсолютная дикость.”

По мнению специалиста, разведывательные функции консульство давно не осуществляет. Однако само его существование на Аландских островах для России – дело принципа. Таркка думает, что роль консульства является вопиющим нарушением суверенитета Финляндии.

”Мы должны избавиться от этого заведения”

Премьер-министр правительства Аландских островов Вероника Тёрнрос говорит, что вопрос наличия российского представительства не входит в их компетенцию. У Аландов высокий уровень самоуправления, однако внешней политикой занимаются всё-таки в Хельсинки.

В МИДе, в свою очередь, нам сообщили, что никаких переговоров с Россией на тему изменений в положение о статусе консульства в Мариехамне в последнее время не велось.

На дереве висит табличка с надписью ”Площадь Украины”. Фото: Сами Кильпиё

Генерального консула – Александра Рогова – участники акций протеста ни разу не видели. Официальный запрос HS об интервью также остался без ответа. Даже звонок у ворот не работает, поэтому получить хоть какую-то обратную связь практически невозможно.

Однако мы всё же нашли одного человека, который видел консула. 71-летний Моссе Валлен – вышедший на пенсию журналист – постоянный участник протестных акций в Мариехамне, однако сейчас наш телефонный звонок застал его в Хельсинки.

”Я приехал к зданию консульства на велосипеде, чтобы проверить, висит ли еще знак c надписью ’Площадь Украины’, и случайно увидел как со двора – тоже на велосипедах – выезжают мужчина и женщина. Подумал, что быть может, это консул и его жена, и оказался прав”, вспоминает Валлен события конца апреля.

По словам Валлена, некоторое время он ехал за консулом на своём велосипеде.

”Сказал ему, что я один из тех, кто ежедневно кричит слово ’Украина’ у ворот консульства. Попросил его выйти при случае к нам, чтобы просто поговорить. Сообщается, что это невозможно.”

Тем не менее, Валлен считает, что в целом консул отнёсся к нему дружелюбно. Прекращать ходить на демонстрации пенсионер не собирается.

”Все европейцы переживают, что сейчас 2022 год, а в центре континента идёт настоящая война. У Финляндии на востоке огромная общая граница с Россией, а Аланды занимают важное стратегическое положение в Балтийском море.”

Перед зданием консульства России в Мариехамне – цветы и свечи.

”Нельзя нападать на другое государство”, говорит участница акции протеста Сисси Уунила (62 года). "Я думаю, что российский флаг необходимо отсюда убрать. Флаг символизирует гордость за свою страну, а у консула России, на мой взгляд, нет поводов для гордости.”

Уунила понимает, что война несёт страдания многим людям, в том числе неповинным в ней россиянам и считает, что генеральному консулу необходимо самостоятельно убрать трёхцветный флаг с видного места.

Олле Эрикссон уверен, что российскому консульству давно необходимо убраться с Аландов. Фото: Сами Кильпиё

”Война – это ужасно.” 32-летний местный житель Торгни Сёдерхольм хочет выразить свою поддержку Украине и украинцам. Фото: Сами Кильпиё

Статья впервые опубликована 13.5.2022.

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