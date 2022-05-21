По словам полковник вооружённых сил Финляндии Мартти Кари русские – и украинцы – знают, что значит сражаться до последнего.

Для мечтающих о полном ”освобождении” Новороссии Мариуполь был как кость в горле. ”Азовсталь” пал, но до Новороссии по-прежнему далеко: чтобы захватить ещё один важнейший город этого исторического региона, Одессу, элементарно не хватает войск.

В понедельник вечером Украина согласовала эвакуацию более 260 своих солдат, защищавших металлургический комбинат ”Азовсталь”, на подконтрольные России территории. 53 тяжелораненых отвезли в Новоазовск, ещё 211 бойцов были направлены по эвакуационному коридору в Оленовку.

Завод ”Азовсталь” уже давно был единственным районом Мариуполя, который оставался (а частями ещё, возможно, остаётся) под контролем вооружённых сил Украины.

Рано утром во вторник украинский Генштаб подтвердил, что эвакуация будет продолжена.

Полковник ВС Финляндии Мартти Кари. Фото: Ханну Райнамо

По словам полковника Мартти Кари, заместителя начальника разведки Генштаба ВС Финляндии и преподавателя, на тот момент ещё не было уверенности, что Россия согласится эвакуировать тех украинских военных, которые не были ранены и могли продолжать сражаться.

По данным украинской стороны, защитники ”Азовстали” сковали своим сопротивлением около 20 000 вражеских солдат, предотвратив таким образом захват Запорожья.

По оценке Кари, даже в полностью подконтрольном Мариуполе России для поддержания порядка придётся оставить 2–3 батальона из действующей армии или ввести в город аналогичное количество бойцов из другого ведомства – например, Росгвардии. Численность одного российского батальона составляет 600–800 человек.

Территория комбината ”Азовсталь”. Конец апреля. Фото: Леон Кляйн / AFP

Но куда же двинутся остальные подразделения из-под Мариуполя? Мартти Кари предполагает, что они усилят группировку, находящуюся на Днепре: ”Для взятия Одессы высвобожденного количества войск всё равно недостаточно.”

Но в первую очередь, уверен финский полковник, эти батальоны придётся отвести в тыл: ”После нескольких недель сражений солдаты устали, им требуется отдых. К тому же, именно в мае российская армия обычно переходит с зимнего на летний режим экипировки и эксплуатации техники. Я думаю, это займёт около двух недель.”

И эти две недели могут иметь для Украины значение. У неё появится возможность перевести войну в другую фазу и изменить её ход.

Тем более, что пока Кари наблюдает постепенное снижение боеготовности российских армий. Он, в частности, ссылается на недавнюю британскую оценку, согласно которой Россия могла потерять в Украине уже почти треть своих военнослужащих, задействованных в ”спецоперации”.

”Конечно, Украина тоже несёт тяжёлые потери, хотя о них и не сообщается”, понимает Кари. ”зато она получает от Запада современное и очень эффективное вооружение.”

Финский офицер оценивает, что в российском руководстве уже давно осознали, что военные действия в Украине зашли в тупик, и даже заявления Владимира Путина стали поэтому более умеренными.

”В течение ближайших пары месяцев станет ясно – в какую сторону качнётся стрелка маятника. Но уже сейчас понятно, что защитник Мариуполя свою миссию выполнили – они укрепили боевой дух всей Украины.”

Кари сравнивает оборону ”Азовстали” со священной для каждого россиянина обороной Брестской крепости в 1941 году. Она началась 22 июня, в первый день войны и сковала продвижение гитлеровцев почти на месяц.

Около 9 000 советских солдат и офицеров сражались тогда против 20 000 нацистов. Около 2 000 из них погибли, остальные попали в плен. В 1965 году Брестская крепость была удостоена звания ”крепость-герой”, а подвиг её защитников навсегда вошёл в учебники истории. Надпись ”Умираю, но не сдаюсь”, оставленная на одной из внутренних стен крепости, стала настоящим символом борьбы до последней капли крови.

”Русские знают – что значит сражаться до последнего. Они чувствуют силу и значение такого отношения к борьбе. И точно так же это чувствуют и понимают украинцы”, завершает свои рассуждения Кари.

Раненые защитники ”Азовстали” на территории завода. 10 мая 2022 года. Фото: AFP

Эвакуация раненых с территории ”Азовстали”. Фрагмент видео, опубликованного 17 мая министерством обороны РФ. Определить точную дату съёмки не представляется возможным. Фото: AFP

Статья впервые опубликована 17.5.2022.

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