Алина Евпак-Талан сняла со стен дома все фотографии убитого мужа. Слишком тяжело. Фото: Сами Керо / HS

Обстрел начался в тот самый момент, когда супруги разговаривали по телефону. От мужа у Алины Евпак-Талан остался только пакет с вещами.

Таврическое

Виталий Евпак позвонил жене Алине в семь часов утра. Говорил он сбивчиво, явно запыхался. Виталий сказал, что началась война и русские атакуют по всем направлениям.

Было 24 февраля 2022 года. 41-летний ефрейтор-артиллерист украинской армии вёл свой грузовик с полевым орудием в сторону фронта. Они ехали в направлении Донбасса. Война шла уже два часа.

Виталий быстро сбросил звонок. В тот день он ещё много раз звонил супруге, но каждый разговор длился не более 30 секунд. Разговаривать дольше было небезопасно: российская разведка отслеживала сигналы украинских операторов мобильной связи.

Ефрейтор ВС Украины Виталий Евпак. Декабрь 2021 года. Фото: личный архив Алины Евпак-Талан

Вскоре Виталий позвонил ещё раз, чтобы проинструктировать Алину: если русские захватят их деревню Таврическое, Алина вместе с 17-летними близнецами Марией и Вадимом должны немедленно спуститься в подвал дома, прихватив с собой как можно больше воды и еды. И оставаться там. Столько, сколько будет нужно.

В полдень – через семь часов после начала вторжения – снова раздался звонок от Виталия. Теперь он вёл тягач с пушкой в сторону деревни Прохоровка, неподалёку от Волновахи. Этот городок на Донбассе находится на полпути между Донецком и Мариуполем.

Внезапно в трубке раздался грохот и разговор прервался. Когда Алина попыталась перезвонить – ответа не было.

Простая украинская семья

Когда мы входим во двор – раздаётся лай. Беспокойство проявляет охраняющий жильё пёс Бучик. Деревня Таврическое находится на юге Запорожской области, всего в 10–15 километрах от линии фронта. Порой сюда доносятся звуки войны – чаще всего, грохот артиллерии.

Алина Евпак-Талан ведёт нас в полуразрушенный флигель дома, где она оборудовала кухню.

Война идёт уже три месяца. Это если говорить о нынешней войне, конечно. Вообще, Россия напала на Украину ещё весной 2014 года, захватив Крым и значительную часть Донбасса. Но такой полномасштабной войны, как сейчас, в Европе не было со времён распада Югославии.

Виталий Евпак прошлым лето. Тогда всё было ещё хорошо. Фото: личный архив Алины Евпак-Талан

Алина и Виталий познакомились 20 лет назад. Тогда ему был 21 год, а ей – 15. Говорят, это была любовь с первого взгляда.

Виталий пригласил девушку в местный ночной клуб и Алина самозабвенно там танцевала. Через четыре года родились двойняшки, мальчик и девочка.

Оба супруга работали на железной дороге. Алина – кассиром, а Виталий – механиком. В марте 2020 года он пошёл служить по контракту в украинскую армию. Его записали в артиллерию, шофёром.

Он всегда говорил жене, что Россия ещё обязательно развяжет в Украине настоящую войну.

”Виталий был хорошим отцом”

Вскоре Алине стало по-настоящему страшно. Телефон Виталия находился то ”в зоне”, то ”вне зоны”. Теперь ещё и разговор внезапно прервался. Понять что-либо было трудно, приходилось просто ждать.

На следующий день Алине позвонила её двоюродная сестра. Она была военной и служила в той же части, что и Виталий. Правда, о его судьбе она ничего не знала, зато знала капитана, который был командиром подразделения Евпака.

Алина cумела дозвониться до капитана. От него она узнала, что тот грохот, который она слышала во время последнего разговора с мужем, был очередным российским артобстрелом. Под ним Виталий и погиб. В его грузовике не выжил ни один человек.

Муж Алины Евпак-Талан погиб в первый день войны. Фото: Сами Керо / HS

Тело Виталия Евпака перевезли в морг Мариуполя. Тогда город ещё контролировали украинские войска. Через несколько дней капитан позвонил снова. Он сказал, что забрать тело, по всей видимости, не удастся, так как Мариуполь находится в российской блокаде и его постоянно бомбят.

”На следующую ночь мне приснился сон: Виталий пришёл ко мне и попросил выкопать его оттуда, - вспоминает Алина, - Надеюсь, что когда война закончится, кто-нибудь всё-таки привезёт мне тело моего мужа.”

Так завещал сам Виталий – если его убьют, просил похоронить в родном Таврическом.

”Ты жена солдата, - иногда говорил он мне, - К этому уж надо привыкнуть.”

Кое-что из вещей и одежды Виталия Алине всё-таки сумели привезти с фронта. Одежду Алина запечатала в пакет – чтобы сохранить хоть что-нибудь от мужа. Она не хочет забывать его запах. А вот на старые фотографии Алина смотреть больше не может – поэтому попросила сестру забрать все фотоальбомы.

”Виталий был хорошим отцом. Заботился о детях порой больше, чем я. Когда они были ещё младенцами, подгузники он менял лучше меня. Даже когда я приходила с работы уставшим, всегда давал мне возможность передохнуть и поспать.”

Теперь дети ругаются, чтобы поделить между собой оставшиеся от отца вещи. Они стали семейной реликвией.

Бучик тоже стал беспокойным: воет и похудел.

17-летняя Мария Евпак на кухне рядом с матерью. Фото: Сами Керо / HS)

”Так я защищаю Украину”

Через три недели после гибели Виталия навестить Алину приехала её подруга. Она предложила вдове встать с постели и начать готовить еду украинским солдатам, которые находятся в деревне. Просто для того, чтобы снова начать двигаться. И жить.

Алина послушалась. С тех пор шесть дней в неделю готовит военным еду. В день нашей беседы она сварила сто литров борща, вместе с которым подала на стол сало и квашеный хлеб. У неё два котла – большой, на 65 литров и маленький, на 35. Ингредиентами для полевой кухни и газом Алину снабжает администрация посёлка.

”Так я продолжаю дело своего мужа – обороняю Украину.”

Бучик тоже весь в делах. Фото: Сами Керо / HS

Продукты на кухню доставляет администрация деревни. Фото: Сами Керо / HS

Нарезанный картофель летит в 65-литровый котёл. Фото: Сами Керо / HS

Свёклу необходимо нарезать в резиновых перчатках. Фото: Сами Керо / HS

"Так я продолжаю дело своего мужа – обороняю Украину.” Фото: Сами Керо / H

В 35 лет Алина Евпак-Талан потеряла мужа и отца своих детей. Можно было ожидать, что она будет озлобленной и ожесточённой. Однако пока идёт война – она молодая и не может позволить себе оставаться просто вдовой солдата.

О муже она говорит с теплотой, даже поэтично: ”Виталий был частью моей души.”

Возможно, это и есть та самая знаменитая славянская стойкость – оставаться сильным когда жизнь преподносит тебе только испытания и беды. В истории Украины таких испытаний было предостаточно: войны, оккупации, сталинский голодомор, вполне сравнимый с геноцидом. А теперь – восемь лет войны против России.

У Алины по-прежнему есть мечты. Их две. Первая и более приземлённая – пойти наконец в автошколу. Во дворе дома по-прежнему стоит Renault Виталия – машина старая и ржавая, но говорят, ещё вполне на ходу. Но пока в этих краях не закончится война – мечтать о водительских правах, конечно, бесполезно.

Вторая мечта – побольше. Здесь, в маленькой и бедной деревушке, где во дворе у простеньких лачуг по утрам поют петухи да иногда блеют несколько овец, где полно ржавого металлолома ещё советских времён, о подобном большинство даже не думает.

А вот Алина мечтает… пронестись по небу без мотора, заняться парапланеризмом.

Как и где это можно сделать – пока непонятно. Но Алина продолжает думать об этом, даже когда вражеские войска находятся в десяти километрах от её дома.

И чем закончится эта война – никто не знает.

Мама и дочь обнимают друг друга на кухне. Вещи отца стали для них семейными реликвиями. Фото: Сами Керо / HS

Статья впервые опубликована 20.5.2022.

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