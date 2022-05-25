Петербургская семья не могла больше оставаться в России – они расскажут, как и почему они уехали в Испанию.

Ирина (35 лет), Владимир (36) и Маргарита (3,5) – типичная русско-украинская семья. Он – из Запорожья, она – из Северодвинска, много лет супруги счастливо жили в Санкт-Петербурге, где и родилась Маргарита. Их судьба после 24 февраля – тоже типична. Семья не могла больше оставаться в России и уехала в Испанию. Ирина рассказала их историю нашему корреспонденту Михаилу во время зум-интервью. Примечательно, что её камера во время видеоконференции была включена, а вот Михаил был вынужден сохранять инкогнито. В Петербурге сейчас явно не так безопасно, как в Мурсии.

8,5 часов на границе

Ирина и Владимир – владельцы успешного частного бизнеса в Петербурге. 7 лет назад они открыли здесь спа-салон, в котором он работает массажистом, а она занимается различными бумажными делами. 24 февраля оба помнят довольно смутно. Какое-то время после начала войны они по инерции ещё жили как прежде, хотя решение покинуть Россию было принято практически сразу. Но уезжать немедленно, в пред-паническом состоянии, как это сделали многие другие, семья не стала. Закончили все текущие дела и как следует подготовились к отъезду. На это ушло почти два месяца. Непосредственной угрозы их безопасности, к счастью, не было, хотя Владимир из-за своего украинского паспорта и раньше постоянно сталкивался с негативным отношением на российской границе, когда возвращался в страну, например, после отпуска за рубежом. Но всё это оказалось сущими пустяками по сравнению с тем, что пришлось вынести семье на этот раз. Их путь в Европу начался с автобуса Петербург – Таллин, одного из самых простых и распространённых маршрутов для путешествий петербуржцев в былые времена. Водитель сразу предупредил – на границе можно потерять от пяти до семи часов. На деле они простояли там восемь с половиной…

- На погранпереходе Ивангород – Нарва очень много украинских беженцев – в основном из Мариуполя – которые смогли уйти от войны только на российскую территорию. Теперь они выезжают здесь в Европу. На российской границе идёт настоящая фильтрация. Всех мужчин с украинскими документами отделяют, уводят и допрашивают. Помимо стандартных вопросов (вроде «что вы делали в России?») задают и какие-то странные… Например, Владимиру называли какие-то неизвестные фамилии и спрашивали – знает ли он этих людей. Забрали телефон и внимательно изучили всё его содержимое. Затем заставили раздеться и стали изучать татуировки. Их все сфотографировали, а Владимир был вынужден объяснять что значит каждая из них. Его допрашивали три часа! Открытой агрессии с их стороны, к счастью, не было, но всё равно – вы можете представить его чувства… Да и мои тоже. Всё это время я ждала в автобусе с маленьким ребёнком, совершенно не зная, что происходит с моим мужем…

Впрочем, беженцам из Мариуполя было ещё хуже. Они тоже ехали с детьми (самому маленькому мальчику было 1,5 года) и домашними животными. Некоторые из них находились в дороге уже несколько дней, иногда – вообще без сна. Ирина вспоминает, что даже смотреть на этих людей было тяжело: «Было видно, что им пришлось недавно испытать нечто очень страшное».

- Мы познакомились с одной женщиной, она ехала со всей своей семьёй: мужем, братом и маленьким ребёнком. Их квартира была разрушена, в Украине у них вообще ничего не осталось, поэтому они бежали… Трое суток они вообще не спали! Предыдущую ночь провели на автовокзале в Петербурге. Ехали в Швецию, где живёт её старший сын. Однако никакого негатива в мой адрес с её стороны не было. Несмотря на то, что я – русская.

Ещё одного попутчика семья вспоминает уже с доброй улыбкой. Сложно сказать откуда в нынешней России взялся обычный иностранный турист, но мужчина с бразильским и итальянским паспортами называл себя именно таким. Все эти «таможенные процедуры» повергли его в настоящий шок. Он никак не мог уразуметь – куда и зачем увели всех мужчин? И почему с ними так обращаются, если они не въезжают в Россию, а уезжают из неё? Объяснить ему эту логику так и не удалось.

Шведская проблема

Из-за всевозможных ковидных ограничений, а также с целью экономии средств, петербургская семья выбрала достаточно долгий путь из Петербурга в Испанию. Пару дней они провели в Таллине, а оттуда улетели в Аликанте с пересадкой в Стокгольме. В самолёте дочка заболела. У неё поднялась температура и вместо прогулки по шведской столице, супругам пришлось искать номер в каком-нибудь отеле аэропорта Арланда. Однако эта простая задача на деле оказалась практически неосуществимой. Все кредитные карты, выпущенные в России, в Европе заблокированы, а наличные деньги у них принимать отказались. Ирина говорит, что этот момент неожиданно оказался самым сложным на всём их пути.

- Я была в отчаянии и даже расплакалась. У нас есть деньги, наш ребёнок болеет, мы все голодные, но ничего поделать невозможно! От местных официальных лиц мы не получили никакой поддержки! На вопрос «Что можно сделать, чтобы решить проблему?» они не могли дать никакого ответа: «Мы не знаем, это не входит в нашу компетенцию». Мне кажется это всё полным абсурдом, а главное – я не понимаю как подобная ситуация может помочь остановить эту войну…

Решилась проблема достаточно оригинально: номер в отеле забронировали и оплатили удалённо друзья из Европы. Таким же образом они заказали семье еду.

Ребёнка надо разделить?!

Самым сложным в процессе отъезда было решение выдернуть дочку из её привычного мира в Петербурге. Семье удалось создать для Маргариты очень комфортную среду – она ходила в хороший частный детский садик, где её окружали внимательные педагоги и первые друзья.

- С двухлетнего возраста в этом садике детишкам объясняли, что любой конфликт всегда можно разрешить словами, а не дракой. Они учились коммуницировать и ладить между собой, несмотря на любые различия. У меня есть ощущение, что многие современные взрослые выросли в других условиях и у них иные представления о жизни. Иначе всего этого ужаса бы просто не было. Я боюсь, что в скором времени вся система частного образования в России может перейти под государственный контроль. И тогда все свободы и европейские ценности будут искоренены.

Родители сказали Маргарите, что они едут в длительное путешествие по миру. Правда, пока девочка не очень довольна. Каждый день она разговаривает со своими российскими друзьями по видеосвязи и спрашивает папу с мамой об их доме, детском садике и её комнате в петербургской квартире.

- Маргарита наполовину русская и наполовину – украинка. И это главная причина, по которой нынешняя война находится для меня абсолютно за пределами понимания и объяснения! Это просто невозможно! Я смотрю на своего ребёнка и задаю вопрос: «Как это вообще может быть? Что? Что я должна делать? Как? Как нам жить с этим? Что они предлагают для неё? Она должна отказаться от половины своей крови и своей семьи или что?! И таких союзов, как у нас, очень много. И таких детей очень много… Это разлом, который проходит прямо по моей семье. Он просто разрывает моего ребёнка. И, конечно, я не могу с этим смириться. Это настоящая трагедия.

Кто виноват?

Ирина и Владимир всегда были единодушны в своём негативном отношении к нынешней российской власти. Лишь однажды – после трагических событий в Одессе в 2014 году – их мнения разделились. Оценки была настолько противоположными, что семья чуть не распалась. Однако семье удалось поставить свою любовь выше политики. Отношения со старшим поколением тоже безоблачны. Почти.

- Мои родители живут в Ленинградской области, а родители Владимира – в Запорожье. Вместе с ними живёт его сестра и её маленькие дети. С украинском частью нашей семьи мы прекрасно общаемся – беспокоимся и помогаем друг другу как можем. С моими родителями чуть иначе. Папа поддержал наше решение уехать в Испанию, а вот мама целиком погружена в российскую пропаганду, поэтому у неё, к сожалению, другая точка зрения. Это действительно очень тяжело и грустно, но с этим ничего нельзя поделать.

Ирина признаёт, что политические споры с мамой возникали и раньше. Она не верит, что одно-единственное событие может разрушить все отношения, если до этого люди смотрели на мир одинаково. Однако до войны многие россияне ещё умудрялись как-то избегать серьёзных конфликтов с близкими на почве политики. 24 февраля разделило страну на две непримиримые части. Поведение европейских стран тоже изменилось. Поздновато – по мнению Ирины.

- Путин и его окружение – абсолютное зло, в этом нет никаких сомнений. Но посмотрите на страны Запада. Несмотря на все его «подвиги», они продолжали покупать российское топливо. Нынешняя жёсткая реакция – это хорошо, но я бы предпочла увидеть её ещё в 2014 году, после аннексии Крыма.

Впрочем, будем честны – и я, и многие другие тоже закрыли тогда на это глаза. Ситуация была плохой, мы все испытывали тревогу, злость и сожаление, но всё-таки решили просто смириться с этим. А потом и вовсе привыкли… Я думаю, это была большая ошибка.

Раньше Ирина работала в СМИ. В 2014 году она уволилась, не желая никаким образом быть причастной к российской пропаганде. Сейчас она мечтает, что им удастся устроить жизнь на две страны – Испанию и Россию. По крайней мере, для себя и Маргариты. Все прекрасно понимают, что пока в Кремле не поменяется власть, Владимир в Россию точно не вернётся – таможенные процедуры для украинцев слишком отвратительны и унизительны.