Как обычно, чем больше организация – тем сложнее ей реагировать на вызовы и внедрять изменения. Особенно если речь идёт о таком крупном промышленном производстве, как автозавод. Каждая часть автомобиля должна соответствовать строгим правилам безопасности, поэтому нельзя просто пойти на ближайший рынок в поисках детали на замену.
Сейчас абсолютно все российские заводы, занимающиеся сборкой европейских автомобилей (а это Hyundai, Nissan, BMW, Volkswagen, и другие), остановили свои конвейеры из-за отсутствия поставок необходимых компонентов.
По информации моего источника из головного офиса Volkswagen в России, электрические кабели для этих автомобилей раньше производились в Украине. Нет необходимости объяснять, что сейчас вообще никто не знает – как и когда могут быть возобновлены эти поставки.
Полная неопределённость – это та атмосфера, в которой живёт современный российский бизнес.
«Мы временно не принимаем заказы на покупку новых автомобилей, продаём только то, что есть в наличии - объясняет мне менеджер одного из петербургских дилеров VW по имени Владимир, когда я позвонил в салон в качестве потенциального покупателя. - Приходите к нам и выбирайте любую машину из тех, что представлена в шоуруме. Если вы придёте с деньгами, то сможете уехать от нас на новом авто уже через час-другой. Однако ассортимент ограничен».
Далее Владимир описывает мне все возможные варианты по тем моделям, к которым я проявил интерес. В процессе разговора выяснилось, что в салоне есть два абсолютно одинаковых (и по техническим характеристикам, и даже по цвету) VW Taos, которые продаются по… разной цене!
Первый поступил к дилеру до последнего подорожания, а второй – уже после. Подорожание составило полмиллиона рублей. Поэтому один «Таос» предлагается по цене 3,2 миллиона рублей, а его «брат-близнец» стоит 3,7 уже миллиона. Стоит отметить, что до войны эти же машины в данной комплектации продавались примерно по 2 миллиона.
Что будет когда автомобили на складе закончатся – Владимир не знает. «Все наши вопросы о будущем так и остаются без ответа. Думаю, что руководство знает столько же, сколько и все остальные. Заводы стоят, а когда заработают – никому не известно. Кстати, если вы действительно планируете приобрести у нас машину – позвоните мне, пожалуйста, заранее. Нам сократили рабочие часы, поэтому сейчас я нахожусь дома. Я с удовольствием приеду, чтобы помочь вам, но мне требуется некоторое время, чтобы добраться до салона».
В Петербурге и окрестностях – 3 завода, которые производят автомобили западных марок. Это Hyundai, Nissan и Toyota. До войны они суммарно обеспечивали примерно 20% всего производства легковушек в России. Все они остановили производство в первые две недели марта.
С середины апреля в самых разных источниках регулярно появлялись сообщения о скором перезапуске того или иного завода, однако до сих пор конвейеры стоят. Более того, в первой половине мая генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что компания приостанавливает свою деятельность в Петербурге, как минимум, до марта 2023 года. Два остальных завода конкретных сроков до сих пор не называют.
«На текущий момент поставки автомобилей Toyota в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме» - в заявлении Toyota, которое практически без изменений используется на всех площадках в течение последних месяцев, про будущее практически ничего нет. Официальные ответы Nissan и Hyundai выглядят примерно так же.
Кстати, интересно, что активность всех трёх автопроизводителей в соцсетях прекратилась одновременно – в период с 21 по 23 февраля. Порой они ещё отвечают на конкретные запросы в обсуждениях (в т.ч. стандартной фразой о «ежедневном мониторинге ситуации»), однако новых постов не публикуют. Хотя до войны все они вели соцсети весьма активно.
Моя попытка устроиться на работу в Nissan успехом тоже не увенчалась. В различных рекрутинговых агентствах вроде бы представлены вакансии на этом заводе, однако на деле это не совсем так.
«Приём на работу временно приостановлен, - сообщили мне в отделе кадров, когда я смог туда дозвониться, - советуем вам заполнить анкету на нашем сайте. Тогда ваше резюме будет в нашей базе данных к моменту возобновления производства. Но сейчас мы не берём никого, вне зависимости от вашей специальности».
Получить информацию от тех, кто сейчас работает на заводах, оказалось тоже непросто. Через соцсети я вышел на двух сотрудников Hyundai, однако они отказались общаться с незнакомцем на эту тему.
«Нам сказали, что если вы публично расскажете <о текущей ситуации>, то будете уволены и лишитесь даже нынешнего сокращённого дохода», - написал мне Евгений перед тем, как внести мой номер в «чёрный список».
Согласно опубликованной в начале апреля статье на Фонтанке, все сотрудники петербургских автозаводов были отправлены в отпуск. «Сначала люди радовались, что можно немного посидеть дома, но у всех эта радость закончилась через неделю, когда поняли, что работы дальше не будет, и непонятно, когда она появится, - сообщил «Алексей», сотрудник компании «Питерформ», субподрядчика Hyundai, который попросил не называть его настоящего имени. – «По моим подсчетам, во время простоя я и мои коллеги будем получать в два раза меньше, чем когда предприятие работало».
Интересные новости пришли на днях из Калининграда, где на местном заводе собирали BMW и Hyundai. Руководство предприятия выделило сотрудникам по 10 соток земли бесплатно, а также организовало продажу семенного картофеля.
Пользователь Олег оставил под этой новостью блестящий комментарий (орфография и пунктуация сохранены): «Рашка это нечто, конечно. Еще недавно ты собирал bmw на высокотехнологичном европейском заводе, а теперь собираешь огурцы и помидоры на участке в 10 соток.»
Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.
Статья впервые опубликована 19.5.2022.
Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.