В Петербурге и окрестностях до войны собирали одну пятую часть всех производимых в России легковых автомобилей. Журналист, который пишет для HS под именем Михаил, выяснил, что новую машину из старых запасов купить ещё можно, а вот устроиться на работу – уже нет.

Как обычно, чем больше организация – тем сложнее ей реагировать на вызовы и внедрять изменения. Особенно если речь идёт о таком крупном промышленном производстве, как автозавод. Каждая часть автомобиля должна соответствовать строгим правилам безопасности, поэтому нельзя просто пойти на ближайший рынок в поисках детали на замену.

Сейчас абсолютно все российские заводы, занимающиеся сборкой европейских автомобилей (а это Hyundai, Nissan, BMW, Volkswagen, и другие), остановили свои конвейеры из-за отсутствия поставок необходимых компонентов.

По информации моего источника из головного офиса Volkswagen в России, электрические кабели для этих автомобилей раньше производились в Украине. Нет необходимости объяснять, что сейчас вообще никто не знает – как и когда могут быть возобновлены эти поставки.

Полная неопределённость – это та атмосфера, в которой живёт современный российский бизнес.

«Мы временно не принимаем заказы на покупку новых автомобилей, продаём только то, что есть в наличии - объясняет мне менеджер одного из петербургских дилеров VW по имени Владимир, когда я позвонил в салон в качестве потенциального покупателя. - Приходите к нам и выбирайте любую машину из тех, что представлена в шоуруме. Если вы придёте с деньгами, то сможете уехать от нас на новом авто уже через час-другой. Однако ассортимент ограничен».

Далее Владимир описывает мне все возможные варианты по тем моделям, к которым я проявил интерес. В процессе разговора выяснилось, что в салоне есть два абсолютно одинаковых (и по техническим характеристикам, и даже по цвету) VW Taos, которые продаются по… разной цене!

Первый поступил к дилеру до последнего подорожания, а второй – уже после. Подорожание составило полмиллиона рублей. Поэтому один «Таос» предлагается по цене 3,2 миллиона рублей, а его «брат-близнец» стоит 3,7 уже миллиона. Стоит отметить, что до войны эти же машины в данной комплектации продавались примерно по 2 миллиона.

Ворота на территорию завода Hyundai закрыты.

Что будет когда автомобили на складе закончатся – Владимир не знает. «Все наши вопросы о будущем так и остаются без ответа. Думаю, что руководство знает столько же, сколько и все остальные. Заводы стоят, а когда заработают – никому не известно. Кстати, если вы действительно планируете приобрести у нас машину – позвоните мне, пожалуйста, заранее. Нам сократили рабочие часы, поэтому сейчас я нахожусь дома. Я с удовольствием приеду, чтобы помочь вам, но мне требуется некоторое время, чтобы добраться до салона».

В Петербурге и окрестностях – 3 завода, которые производят автомобили западных марок. Это Hyundai, Nissan и Toyota. До войны они суммарно обеспечивали примерно 20% всего производства легковушек в России. Все они остановили производство в первые две недели марта.

С середины апреля в самых разных источниках регулярно появлялись сообщения о скором перезапуске того или иного завода, однако до сих пор конвейеры стоят. Более того, в первой половине мая генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что компания приостанавливает свою деятельность в Петербурге, как минимум, до марта 2023 года. Два остальных завода конкретных сроков до сих пор не называют.

«На текущий момент поставки автомобилей Toyota в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме» - в заявлении Toyota, которое практически без изменений используется на всех площадках в течение последних месяцев, про будущее практически ничего нет. Официальные ответы Nissan и Hyundai выглядят примерно так же.

Эти синие автобусы до войны ежедневно развозили несколько смен сотрудников Hyundai ежедневно.

Кстати, интересно, что активность всех трёх автопроизводителей в соцсетях прекратилась одновременно – в период с 21 по 23 февраля. Порой они ещё отвечают на конкретные запросы в обсуждениях (в т.ч. стандартной фразой о «ежедневном мониторинге ситуации»), однако новых постов не публикуют. Хотя до войны все они вели соцсети весьма активно.

Моя попытка устроиться на работу в Nissan успехом тоже не увенчалась. В различных рекрутинговых агентствах вроде бы представлены вакансии на этом заводе, однако на деле это не совсем так.

«Приём на работу временно приостановлен, - сообщили мне в отделе кадров, когда я смог туда дозвониться, - советуем вам заполнить анкету на нашем сайте. Тогда ваше резюме будет в нашей базе данных к моменту возобновления производства. Но сейчас мы не берём никого, вне зависимости от вашей специальности».

Парковка перед заводом Nissan пустует.

Получить информацию от тех, кто сейчас работает на заводах, оказалось тоже непросто. Через соцсети я вышел на двух сотрудников Hyundai, однако они отказались общаться с незнакомцем на эту тему.

«Нам сказали, что если вы публично расскажете <о текущей ситуации>, то будете уволены и лишитесь даже нынешнего сокращённого дохода», - написал мне Евгений перед тем, как внести мой номер в «чёрный список».

Согласно опубликованной в начале апреля статье на Фонтанке, все сотрудники петербургских автозаводов были отправлены в отпуск. «Сначала люди радовались, что можно немного посидеть дома, но у всех эта радость закончилась через неделю, когда поняли, что работы дальше не будет, и непонятно, когда она появится, - сообщил «Алексей», сотрудник компании «Питерформ», субподрядчика Hyundai, который попросил не называть его настоящего имени. – «По моим подсчетам, во время простоя я и мои коллеги будем получать в два раза меньше, чем когда предприятие работало».

Интересные новости пришли на днях из Калининграда, где на местном заводе собирали BMW и Hyundai. Руководство предприятия выделило сотрудникам по 10 соток земли бесплатно, а также организовало продажу семенного картофеля.

Пользователь Олег оставил под этой новостью блестящий комментарий (орфография и пунктуация сохранены): «Рашка это нечто, конечно. Еще недавно ты собирал bmw на высокотехнологичном европейском заводе, а теперь собираешь огурцы и помидоры на участке в 10 соток.»

Хельсингин саномат публикует серию статей из России, следя за тем, как вторжение России в Украину отражается в повседневной жизни российской метрополии. Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безопасности.

Статья впервые опубликована 19.5.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.