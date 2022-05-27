Вместе с HS заблокировано и датское издание Politiken. Доступ к ним из России теперь возможен только с помощью VPN сервисов.

25 мая Генпрокуратура РФ внесла HS и Politiken в реестр запрещённых сайтов. Утром следующего дня с доступом на страницу HS с территории России стали наблюдаться первые трудности. Во второй половине четверга сайт hs.fi был окончательно заблокирован. «Это означает, что публикация новостей на русском языке становится всё более важной», заявил главный редактор HS Каюс Ниеми.

По информации российской общественной организации «Роскомсвобода», причиной блокировки стали русскоязычные разделы сайтов HS и Politiken, в которых публиковались переводные и оригинальные материалы о войне в Украине.

Скриншот телеграм-канала «Роскомсвободы» с информацией о блокировке сайтов HS и Politiken.

HS начал публиковать новости на русском в начале марта. Это – совместный проект трёх СМИ северных стран (финского HS, датского Politiken и шведского Dagens Nyheter). Его цель – предоставлять достоверную информацию о происходящем русскоязычной общественности на родном языке. Все русскоязычные новости HS можно найти здесь: hs.fi/newsinrussian.

«Очень жаль, что российские власти пытаются препятствовать распространению свободной и независимой журналистики в России таким образом. Блокируется всё больше СМИ из самых разных стран», резюмирует Каюс Ниеми.

В четверг вечером браузер Safari уже не давал возможности загрузить hs.fi с территории России.

Отметим, что сайт издания Ilta-Sanomat стал одним из первых в Финляндии, подвергшихся блокировке. Доступ к нему из России был ограничен ещё в конце апреля. В общей сложности после начала военной операции в Украине Генпрокуратура РФ внесла в реестр запрещённых десятки зарубежных СМИ.

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