Премьер-министр Финляндии Санна Марин после поездки в Украину: «Очень тяжело смотреть на то, что Россия сотворила с этими городами»

По мнению Марин, необходимо ужесточить санкции против России и увеличить масштаб помощи Украине. «Финляндия точно готова помогать», сообщила премьер-министр в интервью Yle.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в четверг побывала с коротким визитом в Украине. Вечером пресс-служба правительства сообщила, что Марин провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Затем состоялась совместная встреча с президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Санна Марин подчеркнула, что Финляндия вместе со всей международной общественностью осуждает наступательную войну России против Украины. По мнению премьера, санкции в отношении страны-агрессора необходимо ужесточить, а поддержку Украине увеличить.

«Постоянно идут военные действия, ресурсы сокращаются. Поэтому поддержка необходима всё время, пока не закончится война. Затем потребуется помощь с восстановлением страны», сказала Санна Марин в Киеве в интервью Yle.

По мнению Марин, украинцам очень важно чувствовать, что их не бросили и про них не забыли. «Финляндия всегда готова оказывать помощь», добавила политик в этом же интервью.

В официальном заявлении финского правительства по итогам визита отмечается, что Санна Марин подчеркнула «единство, решимость и мужество» Евросоюза перед лицом российской агрессии. Обсуждались и перспективы вступления Украины в ЕС.

«Украина – это часть европейской семьи и Финляндия поддерживает Украину на её пути к ЕС», - сообщается в заявлении. «Важно сформировать конкретный пошаговый план по вступлению Украины в ЕС», считает Санна Марин.

Однако об упрощённой процедуре вступления Украины в ЕС речи не идёт. «Не думаю, что можно делать какие-либо исключения. Критерии <вступления> должны выполняться. Но статус «кандидата в члены ЕС» для Украины открыт», заявила премьер-министр в интервью Yle. «Такой статус не означает, что страна станет членом союза уже завтра. Для полноправного вступления потребуется ещё много работы. Мы обсуждали что именно необходимо делать, чтобы одновременно и восстанавливать страну, и работать над членством в ЕС».

Санна Марин в Буче – городке, который стал настоящим олицетворением зверств российских военных. Фото: Муниципалитет Ирпеня.

Во время поездки Санна Марин посетила также Бучу и Ирпень. Увидела разрушения, услышала от местных жителей истории о зверствах российских оккупантов.

«Мы побывали в местах массовых захоронений, и поняли какой ужас здесь творился, - сказала она в интервью Yle, - в этих городках действительно происходило нечто страшное. Обнадёживает тот факт, что процесс восстановления уже начался. Люди смотрят в будущее. Они верят, что завтра будет лучше».

Марин сообщила, что Финляндия поддерживает Украину и международный суд в их стремлении привлечь всех виновных к уголовной ответственности.

На фотографии из телеграм-канала украинского издания «Сегодня» видно, что вокруг премьер-министра Финляндии в Ирпене находятся вооружённые люди.

В официальном пресс-релизе канцелярии украинского президента приводится следующая цитата Санны Марин: «Очень тяжело смотреть на всё то, что Россия сотворила в этих городах. Погибло много людей. В то же время вызывает восхищение героический дух украинцев, которые сражаются за свою свободу и за всю Европу». По мнению премьер-министра, финны очень хорошо понимают украинцев, ведь в истории Финляндии были очень схожие времена.

После визита финского премьера в инстаграме Владимира Зеленского появилось несколько фотографий: «Военная помощь Финляндии для нас очень важна. Оружие, санкции и единство наших партнёров по вопросу вступления Украины в ЕС – вот то, что помогает нам защищать нашу землю. Спасибо премьер-министру Финляндии за визит и поддержку».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук тоже опубликовали посты в своих соцсетях.

«Финляндия поможет восстановить украинские города и инфраструктуру, а также поддержит реформу образования. Во время встречи в Киеве с премьер-министром Санной Марин договорились о совместной работе по восстановлению Украины. Благодарны за поддержку Украины на пути её вступления в ЕС», написал в Твиттере Денис Шмыгаль.

А Стефанчук в своём Facebook добавил: «Финляндия всегда была на стороне добра и света, а значит – на стороне Украины. Я очень высоко ценю военную и гуманитарную помощь Финляндии, а также её позицию по ужесточению санкций в отношении России».

В Ирпене Санна Марин успела встретиться с секретарём местного городского совета Анжелой Макеевой, которая также благодарила Финляндию за ту помощь, которую страна оказывала и продолжает оказывать украинскому государству. Обсудили стороны и дальнейшую совместную работу по восстановлению Ирпеня. «Только вместе мы сможем победить российское зло», заявила Макеева в интервью украинскому агентству ZN.

Поездку Санны Марин в Украину, о которой не было известно заранее, высоко оценили и в родной стране. «Важный и смелый визит нашего премьер-министра», написала в своём Твиттере министр юстиции.

Статья впервые опубликована 26.5.2022.

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