В том, что Россия начнёт гибридную войну против Финляндии уверены практически все.

Согласно опросу Финского центра экономических исследований (EVA), многие граждане страны опасаются, что в процессе одобрения заявки Финляндии на вступление в НАТО Россия может начать военные действия против северного соседа. Вероятность такого развития событий опрошенные оценивают в 30 %.

При этом, самым «опасным» финны считают именно период до момента официального вступления Суоми в Северо-Атлантический альянс. Лишь 14 % респондентов считают, что Россия может начать военную агрессию по отношению к Финляндии после того, как она станет членом НАТО.

А вот в том, что стране придётся столкнуться с невоенным давлением со стороны России, уверены уже 86 % финнов.

Опрос проводился в конце апреля – начале мая. В нём приняло участие 2 800 респондентов. Статистическая погрешность исследования составляет 2–3 %.

Статья впервые опубликована 25.5.2022.

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