В России придумали собственную легенду о причинах вступления в НАТО двух северных стран – и активно её раскручивают.

В России начали активно дезинформировать собственное население относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Основным источником заведомо ложной информации продолжает оставаться телевизор. В соцсетях всё более-менее спокойно. По крайней мере, пока.

”Дезинформация есть, она заметна, однако обширной кампанию не назовёшь”, считает представитель оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям ЕС. Эта группа была создана Европейской службой внешнеполитической деятельности, чтобы противостоять российским дезинформационным атакам.

Критика Финляндии и Швеции в государственных СМИ России находится на стандартном уровне, говорят в организации. Для более активной дезинформации характерны передёргивание фактов и их раздувание. В отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО таких приёмов пока не наблюдается. Ещё одной распространённой стратегией является поиск слабых мест, например, во внутренней политике государства, однако этого пока тоже нет.

Оперативная группа ЕС давно отслеживает – что в России говорят и пишут про НАТО. В её базе данных в открытом доступе находится более полутора тысяч примеров российской дезинформации в отношении Альянса.

После того, как Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, российские СМИ предсказуемо подхватили главный месседж Кремля – о том, что обе страны вступают в Альянс не по своей воле и теперь станут пешками в войне НАТО против России.

”Главной целью кампании остаётся сам блок НАТО”, сообщают в рабочей группе ЕС. Альянс в России давно представляют агрессивным союзом, нацеленным на развязывание войны. Также россиян пытаются убедить в том, что Швецию и Финляндию уже давно пытались ”затащить” в НАТО.

Один из новых приёмов дезинформации: представить ситуацию в таком свете, будто обычные граждане обеих стран не поддерживают вступление в НАТО, опасаясь, что увеличение военных расходов приведёт к экономическому краху их стран всеобщего благосостояния. Также активно подчёркивается, что вступление в Альянс якобы нарушает нынешние международные договорённости.

Вместе с тем, в ЕС убеждены, что северные страны хорошо готовы к противостоянию российской дезинформации и другим гибридным угрозам со стороны восточного соседа.

Основными источниками распространения лживой информации остаются официальные представители российского государства, МИД и подконтрольные Кремлю медиа. Также в этой цепочке активно задействованы всевозможные новостные порталы, которые ссылаются на заявления правительства.

В ЕС обратили внимание, что тон публичных комментариев руководства России по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО был в целом умеренным. Например, 16 мая Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с этими странами, поэтому их вступление в НАТО не является прямой угрозой для его страны.

Однако специалисты рабочей группы призывают относиться к этим словам с осторожностью. Не исключено, что это лишь тактический ход. Тем более, что звучали и куда более резкие заявления. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова практически открыто намекала на возможные военные действия в отношении Финляндии.

В ЕС считают, что Россия уже приняла вступление двух новых стран в НАТО как свершившийся факт. Поэтому дезинформация направлена сейчас не на предотвращение этого события, а на контр2022оль будущих действий Альянса в северном регионе, а также на то, как этот процесс будет освещаться.

Статья впервые опубликована 24.5.2022.

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