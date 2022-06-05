С кремлёвской властью у этого народа всегда были непростые отношения.

«Хочу просто вернуться домой, в Крым», - говорит Иса Акаев, 57-летний мусульманин с бритой головой и длинной бородой.

А ещё у него 13 детей. Он собрал отряд добровольцев из числа крымских татар и мужчин турецкого происхождения. Тех, чьей исторической родиной считается Крымский полуостров.

Акаев жил в Крыму, но был вынужден переехать в Киев в 2014 году, после того как полуостров был захвачен и присоединён к России. Этой весной его отряд из 50 человек защищал столицу Украины, а сейчас готовится к отправке на фронт в Херсонскую область. Практически все бойцы отряда – мусульмане, примерно половина– крымские татары.

С кремлёвской властью у этого народа всегда были непростые отношения. В 1944 году Иосиф Сталин выслал их – в том числе дедушку и бабушку Акаева – из Крыма, обвинив в пособничестве нацистской Германии.

Потомкам разрешили вернуться на историческую родину только в 80-х годах. Сам Иса Акаев приехал, кстати, из Узбекистана. В общем, распад СССР в 1991 году многие крымские татары восприняли как великое освобождение.

В Киеве к мусульманам – а особенно, к крымским татарам – долгое время тоже относились с подозрением. «Все думали, что мы сепаратисты», - рассказал Акаев в интервью Reuters. Всё изменилось весной 2014 года. Когда пророссийские формирования захватили оружие на востоке Украины, стало очевидно кто именно является сепаратистом. Отряд крымских татар был зарегистрирован в качестве добровольцев. В апреле 2022 года отряд официально вошёл в состав ВСУ.

Мечта о возвращении Крыма продолжает двигать этими людьми. Но сейчас – когда вражеские войска продвинулись на сотни километров вглубь Украины – она явно неосуществима.

Реальная военная цель страны – отбросить россиян на те позиции, которые они занимали до начала вторжения. Даже Владимир Зеленский говорил о том, что не верит в возможность возвращения Крымского полуострова военным путём.

Статья впервые опубликована 1.6.2022.

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